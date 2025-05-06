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    Volvo, elektrikli kamyon satışlarında 5 bin adedi geçti

    Volvo Trucks, 2019’dan bu yana 5.000’den fazla elektrikli kamyon satarak 50 ülkede önemli bir başarıya imza attı ve sürdürülebilir taşımacılıkta ne kadar iddialı olduğunu gösterdi.

    Volvo, elektrikli kamyon satışlarında 5 bin adedi geçti Tam Boyutta Gör
    Volvo Trucks, elektrikli ağır ticari araç alanındaki kararlılığını somut rakamlarla ortaya koydu. Şirket, küresel pazarda elektrikli kamyon modellerinde 5 bin adetlik satış barajını geride bıraktı. İlk modelin 2019’da yollara çıkmasından bu yana gösterilen bu performans, markanın sürdürülebilir taşımacılık vizyonunu destekler nitelikte.

    Volvo, sekiz farklı elektrikli kamyon modeliyle lojistik sektörüne geniş bir yelpazede çözüm sunuyor. FL Electric, FE Electric, FM Electric, FM Low Entry, FMX Electric, FH Electric, FH Aero Electric ve VNR Electric gibi modeller, farklı kullanım alanlarına yönelik tasarlandı ve dünya genelinde 50 ülkede müşterilere ulaştı.

    Özellikle Almanya, Hollanda, ABD, Norveç ve İsveç gibi pazarlarda yoğun talep gören elektrikli Volvo kamyonları, Avrupa’da beş yıldır üst üste pazar liderliğini sürdürüyor. Marka, kıtadaki ağır elektrikli kamyon segmentinde yüzde 47’lik paya sahip olduğunu ve toplamda 1.970 aracın tescil edildiğini açıkladı. Şirket, 2024 yılı itibarıyla segmentteki payını yüzde 40'ın üzerine çıkararak Kuzey Amerika pazarında da dikkat çekici bir yükseliş kaydetti.

    Volvo, elektrikli kamyon satışlarında 5 bin adedi geçti Tam Boyutta Gör
    Volvo Trucks Başkanı Roger Alm konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Taşımacılık şirketlerinin farklı alanlarda elektrikli çözümlerimize yönelmesi bizler için gurur verici. Ürünlerimiz, çevre dostu olmasının yanı sıra ekonomik açıdan da işletmelere kazanç sağlıyor. Müşterilerimizin önemli bir kısmı, filolarını büyütmek üzere yeniden bizi tercih ediyor,” ifadelerine yer verdi.

    Volvo Trucks’ın başarısı yalnızca mevcut modellerle sınırlı değil. Şirketin uzun yol taşımacılığı için geliştirdiği yeni nesil FH Electric, bu yıl içinde satışa sunulacak. Daha verimli bir elektrikli aks ile donatılan bu model, 600 kilometreye kadar menzil sunarak segmentinde iddialı bir konuma geliyor.

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