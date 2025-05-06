Volvo, elektrikli kamyon satışlarında 5 bin adedi geçti

Volvo, sekiz farklı elektrikli kamyon modeliyle lojistik sektörüne geniş bir yelpazede çözüm sunuyor. FL Electric, FE Electric, FM Electric, FM Low Entry, FMX Electric, FH Electric, FH Aero Electric ve VNR Electric gibi modeller, farklı kullanım alanlarına yönelik tasarlandı ve dünya genelinde 50 ülkede müşterilere ulaştı.
Özellikle Almanya, Hollanda, ABD, Norveç ve İsveç gibi pazarlarda yoğun talep gören elektrikli Volvo kamyonları, Avrupa’da beş yıldır üst üste pazar liderliğini sürdürüyor. Marka, kıtadaki ağır elektrikli kamyon segmentinde yüzde 47’lik paya sahip olduğunu ve toplamda 1.970 aracın tescil edildiğini açıkladı. Şirket, 2024 yılı itibarıyla segmentteki payını yüzde 40'ın üzerine çıkararak Kuzey Amerika pazarında da dikkat çekici bir yükseliş kaydetti.
Volvo Trucks’ın başarısı yalnızca mevcut modellerle sınırlı değil. Şirketin uzun yol taşımacılığı için geliştirdiği yeni nesil FH Electric, bu yıl içinde satışa sunulacak. Daha verimli bir elektrikli aks ile donatılan bu model, 600 kilometreye kadar menzil sunarak segmentinde iddialı bir konuma geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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