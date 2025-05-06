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    Bu otonom araç, hem demiryolunda hem de karayolunda gidiyor

    ABD merkezli Glid Technologies, hem demiryolunda hem de karayolunda giden araçlarıyla Kaliforniya’daki tarihi Skunk Train hattında devrim niteliğinde bir pilot projeye başlıyor.

    Bu otonom araç, hem demiryolunda hem de karayolunda gidiyor Tam Boyutta Gör
    Amerika Birleşik Devletleri’nde bir startup, karayolu ve demiryolu arasında geçiş yapabilen otonom kamyonları sahaya indirmeye hazırlanıyor. Utah merkezli Glid Technologies, bu yıl Kaliforniya’daki tarihi Skunk Train hattında otonom yol-ray aracını çalıştırmaya başlayacak. Proje, kırsal lojistikte devrim yaratabilecek potansiyeliyle dikkat çekiyor.

    Tam otonom, tam elektrikli

    Glid Technologies, Mendocino Railway ile iş birliği yaparak 64 kilometrelik bir koridorda hem sürücülü hem de otonom “Glider” araçlarını test edecek. Bu araçlar, yol üzerinde 36 ton ağırlığındaki yarı römorkları taşıyabiliyor, ardından raylara geçerek 129 km/s hıza kadar ulaşabiliyor.

    Şirket, atıl durumdaki demiryolu altyapısını yeniden canlandırmak, yerel tedarik zincirlerini karbon emisyonlarından arındırmak ve lojistik süreçlerini kırsal alanlarda daha erişilebilir hale getirmek istiyor. İlk etapta madencilik ürünleri, tarım mahsulleri, atıklar ve askeri ekipmanların taşınmasına odaklanılacak.

    İnsanlı çözümü de var

    Bu otonom araç, hem demiryolunda hem de karayolunda gidiyor Tam Boyutta Gör
    Glid’in tanıttığı otonom model, alışılmış kamyonlardan çok farklı. Sürücü kabini bulunmayan, tamamen elektrikli bu platform; yarı römorkların bağlantı noktalarına kendiliğinden bağlanabiliyor, özel alanlardan ray sistemine geçerek yolculuğa başlıyor. Sürüş sırasında ise merkezi bir kontrol merkezinden uzaktan yönetilebiliyor. Ayrıca şirket, dizel-biyo-yakıt hibrit sistemli insanlı GliderM Alpha modelini de aynı hatta kullanmayı planlıyor.

    Glid, SpaceX ve Canoo gibi ileri teknoloji şirketlerinde deneyim kazanmış isimlerin kurduğu bir girişim. Henüz araçların saha testleri veya seri üretim görüntüleri kamuoyuyla geniş çapta paylaşılmamış olsa da, firmanın bir taşımacılık şirketiyle satın alma anlaşması yaptığı belirtiliyor.

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