Bu otonom araç, hem demiryolunda hem de karayolunda gidiyor

Tam otonom, tam elektrikli
Glid Technologies, Mendocino Railway ile iş birliği yaparak 64 kilometrelik bir koridorda hem sürücülü hem de otonom “Glider” araçlarını test edecek. Bu araçlar, yol üzerinde 36 ton ağırlığındaki yarı römorkları taşıyabiliyor, ardından raylara geçerek 129 km/s hıza kadar ulaşabiliyor.
Şirket, atıl durumdaki demiryolu altyapısını yeniden canlandırmak, yerel tedarik zincirlerini karbon emisyonlarından arındırmak ve lojistik süreçlerini kırsal alanlarda daha erişilebilir hale getirmek istiyor. İlk etapta madencilik ürünleri, tarım mahsulleri, atıklar ve askeri ekipmanların taşınmasına odaklanılacak.
İnsanlı çözümü de var
Glid, SpaceX ve Canoo gibi ileri teknoloji şirketlerinde deneyim kazanmış isimlerin kurduğu bir girişim. Henüz araçların saha testleri veya seri üretim görüntüleri kamuoyuyla geniş çapta paylaşılmamış olsa da, firmanın bir taşımacılık şirketiyle satın alma anlaşması yaptığı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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