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    Waymo, bir yıl içinde filosuna binlerce yeni robotaksi ekleyecek

    Alphabet'in sahibi olduğu Waymo, robotaksi filosunda halihazırda 1500 adet Jaguar I-Pace olduğunu ve 2026’a kadar yüzde 130 artışla 2000 aracın daha filoya ekleneceğini duyurdu.

    Waymo, bir yıl içinde filosuna binlerce yeni robotaksi ekleyecek Tam Boyutta Gör
    Alphabet çatısı altındaki otonom sürüş teknolojileri şirketi Waymo, Arizona’daki yeni üretim tesisinde robotaksi üretimini 2026 sonuna kadar iki katına çıkarmayı planladığını duyurdu. Bu hedef, Waymo’nun küresel çapta otonom araç rekabetinde elini güçlendirmeye yönelik en iddialı adımlarından biri olacak.

    Waymo hizmetini büyütüyor

    Waymo ve otomotiv devi Magna International ortaklığında faaliyet gösteren Waymo Driver Integration Plant, yapılan açıklamaya göre 2026 yılına kadar 2.000 adetten fazla Jaguar I-PACE robotaksiyi bir araya getirecek. Firma, bu tesisin tam kapasite hizmete girdiğinde her yıl on binlerce tam otonom araç üretilebileceğini de söylüyor. Firmanın halihazırda 1.500 adet Jaguar I-PACE aracı fiilen hizmet veriyor. Dolayısıyla 3.500 araçlık büyükçe bir filoya erişilecek.

    Waymo, bir yıl içinde filosuna binlerce yeni robotaksi ekleyecek Tam Boyutta Gör
    Waymo, 2020 yılında Phoenix’te başlattığı ticari robotaksi hizmetini halen San Francisco Körfez Bölgesi, Los Angeles ve Austin gibi büyük şehirlerde sürdürüyor. Şirket, bu bölgelerde haftalık 250 bin ücretli, sürücüsüz yolculuk gerçekleştirildiğini belirtiyor. Yeni hedef pazarlarsa 2026 yılında hizmetin ulaşması beklenen Atlanta, Miami ve Washington olacak. Böylece haftalık yolcu sayısında da agresif bir büyüme yaşanılacak.

    Bu arada üretim tesisi sadece Jaguar modelleriyle sınırlı kalmayacak. Waymo, altıncı nesil otonom sürüş sistemini barındıran Geely Zeekr RT modellerini de bu yıl içinde tesiste üretmeyi planlıyor.

    Rekabet artıyor ama şirketin yönü belirsiz

    Öte yandan Waymo için ABD’de önemli bir rakip de oyuna dahil oluyor. Tesla, Haziran ayında Austin’de Model Y araçlarıyla robotaksi hizmetine başlayacak. İlk etapta sadece 10-20 adet araç kullanılacak. Tesla’nın Waymo’yu yakalaması için zamana ihtiyacı olsa da Waymo tarafı da sorunsuz değil. Zira Alphabet CEO’su Sundar Pichai, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Waymo’nun uzun vadeli iş modelinin henüz kesinleşmediğini ve “kişisel sahipliğe” yönelik bir esneklik barındırabileceğini söyledi. Bu açıklamadan kısa süre sonra Waymo, Toyota ile otonom sürüş teknolojisini bireysel araç sahiplerine sunma amacı taşıyan bir ortaklık kurduğunu duyurdu.

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