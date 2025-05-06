Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Audi A6'nın şarj edilebilir hibrit versiyonları tanıtıldı

    Audi, A6’nın yeni şarj edilebilir hibrit versiyonunu Avrupa’da tanıttı. Artırılan saf elektrikli sürüş menzili ve geliştirilmiş yalıtımıyla dikkat çeken model, yaz aylarında yollarda olacak.

    Audi, yeni A6'nın Avrupa’daki model yelpazesini genişletiyor. Sedan ve station wagon (Avant) gövde tipleri, artık dört silindirli motor temelinde geliştirilen şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonlarla sunuluyor. Bu yeni modellerde, önceki nesle göre en büyük yenilik batarya tarafında. Net kapasitesi 20,7 kWsa'e çıkarılan batarya, önceki versiyona göre yaklaşık yüzde 45 daha fazla enerji depolayabiliyor.

    Yeni Audi A6 e-hybrid, özellikleriyle neler sunuyor❓

    2025 Audi A6 e-hybrid tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni nesil şarj edilebilir hibrit modeller, karma döngüde 106 kilometre saf elektrikli sürüş menzili sunuyor. Sedan versiyonu tercih edenler, şehir içi kullanımlarda 111 kilometre menzile ulaşabiliyor. Aracın arka bölümüne yerleştirilen batarya, elektrik modunda 140 km/s hıza kadar sürüş imkanı tanırken içten yanmalı motorla birlikte toplamda 250 km/s maksimum hıza ulaşmak mümkün.

    Audi A6'nın şarj edilebilir hibrit versiyonlarında iki farklı güç seçeneği sunuluyor: 295 hp ve 362 hp. Bu güç seviyeleri, yeni A5'in şarj edilebilir hibrit versiyonlarından tanıdık geliyor çünkü iki model de Premium Platform Combustion (PPC) altyapısını paylaşıyor. Bu platformun, ilerleyen yıllarda tanıtılması beklenen benzinli Porsche Macan’ın da temelini oluşturacağı öngörülüyor.

    2025 Audi A6 e-hybrid tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Şarj edilebilir hibrit A6'nın giriş versiyonu 450 Nm tork üretirken, 0–100 km/s hızlanmasını 6 saniyede tamamlıyor. Daha güçlü versiyon ise 500 Nm torka sahip ve bu süreyi 5,3 saniyeye indiriyor.

    Audi, AC şarj kapasitesini 11 kW’a çıkararak tam şarj süresini iki buçuk saate indirmiş. Her iki şarj edilebilir hibrit modelde de arka aks yönlendirme, çift kavramalı otomatik şanzıman ve Quattro dört tekerlekten çekiş sistemi yer alıyor. 141 hp’lik elektrik motoru da yedi ileri S Tronic şanzımanın gövdesine entegre edilmiş.

    2025 Audi A6 e-hybrid tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni nesil A6, selefine göre çok daha sessiz. Bu da yüzde 30 oranında artırılan ses yalıtımı sayesinde mümkün olmuş. Arka yan camlara uygulanan akustik cam, daha sıkı kapı ve pencere fitilleriyle birleşince iç mekandaki sessizlik artmış. Audi ayrıca motor ve şanzıman takozlarını da yeniden tasarlamış, dişli yapılarını ise mekanik sesleri azaltacak şekilde optimize etmiş.

    Almanya’da A6 Sedan E-Hybrid, giriş seviyesinde 65.800 eurodan başlarken, daha güçlü versiyon 68.300 eurodan satışa sunuluyor. A6 Avant E-Hybrid ise sırasıyla 75.050 ve 77.550 eurodan başlıyor. Avrupa’daki teslimatlar bu yaz başlıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    250 tonluk bataryaya sahip dev elektrikli gemi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1 duble rakı kaç promil yapı kredi kart kapatma mobil araç mahrumiyet bedeli itiraz eminönünden taksime nasıl gidilir ödemeniz reddedildi. lütfen farklı bir ödeme yöntemi deneyin

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3
    Acer Aspire 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum