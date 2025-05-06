Yeni Audi A6'nın şarj edilebilir hibrit versiyonları tanıtıldı

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Audi, yeni A6'nın Avrupa’daki model yelpazesini genişletiyor. Sedan ve station wagon (Avant) gövde tipleri, artık dört silindirli motor temelinde geliştirilen şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonlarla sunuluyor. Bu yeni modellerde, önceki nesle göre en büyük yenilik batarya tarafında. Net kapasitesi 20,7 kWsa'e çıkarılan batarya, önceki versiyona göre yaklaşık yüzde 45 daha fazla enerji depolayabiliyor.

Yeni Audi A6 e-hybrid, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Yeni nesil şarj edilebilir hibrit modeller, karma döngüde 106 kilometre saf elektrikli sürüş menzili sunuyor. Sedan versiyonu tercih edenler, şehir içi kullanımlarda 111 kilometre menzile ulaşabiliyor. Aracın arka bölümüne yerleştirilen batarya, elektrik modunda 140 km/s hıza kadar sürüş imkanı tanırken içten yanmalı motorla birlikte toplamda 250 km/s maksimum hıza ulaşmak mümkün.

Audi A6'nın şarj edilebilir hibrit versiyonlarında iki farklı güç seçeneği sunuluyor: 295 hp ve 362 hp. Bu güç seviyeleri, yeni A5'in şarj edilebilir hibrit versiyonlarından tanıdık geliyor çünkü iki model de Premium Platform Combustion (PPC) altyapısını paylaşıyor. Bu platformun, ilerleyen yıllarda tanıtılması beklenen benzinli Porsche Macan’ın da temelini oluşturacağı öngörülüyor.

Tam Boyutta Gör Şarj edilebilir hibrit A6'nın giriş versiyonu 450 Nm tork üretirken, 0–100 km/s hızlanmasını 6 saniyede tamamlıyor. Daha güçlü versiyon ise 500 Nm torka sahip ve bu süreyi 5,3 saniyeye indiriyor.

Audi, AC şarj kapasitesini 11 kW’a çıkararak tam şarj süresini iki buçuk saate indirmiş. Her iki şarj edilebilir hibrit modelde de arka aks yönlendirme, çift kavramalı otomatik şanzıman ve Quattro dört tekerlekten çekiş sistemi yer alıyor. 141 hp’lik elektrik motoru da yedi ileri S Tronic şanzımanın gövdesine entegre edilmiş.

Tam Boyutta Gör Yeni nesil A6, selefine göre çok daha sessiz. Bu da yüzde 30 oranında artırılan ses yalıtımı sayesinde mümkün olmuş. Arka yan camlara uygulanan akustik cam, daha sıkı kapı ve pencere fitilleriyle birleşince iç mekandaki sessizlik artmış. Audi ayrıca motor ve şanzıman takozlarını da yeniden tasarlamış, dişli yapılarını ise mekanik sesleri azaltacak şekilde optimize etmiş.

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Almanya’da A6 Sedan E-Hybrid, giriş seviyesinde 65.800 eurodan başlarken, daha güçlü versiyon 68.300 eurodan satışa sunuluyor. A6 Avant E-Hybrid ise sırasıyla 75.050 ve 77.550 eurodan başlıyor. Avrupa’daki teslimatlar bu yaz başlıyor.

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