Yeni Audi A6'nın şarj edilebilir hibrit versiyonları tanıtıldı

Audi, yeni A6'nın Avrupa’daki model yelpazesini genişletiyor. Sedan ve station wagon (Avant) gövde tipleri, artık dört silindirli motor temelinde geliştirilen şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonlarla sunuluyor. Bu yeni modellerde, önceki nesle göre en büyük yenilik batarya tarafında. Net kapasitesi 20,7 kWsa'e çıkarılan batarya, önceki versiyona göre yaklaşık yüzde 45 daha fazla enerji depolayabiliyor.
Yeni Audi A6 e-hybrid, özellikleriyle neler sunuyor❓
Audi A6'nın şarj edilebilir hibrit versiyonlarında iki farklı güç seçeneği sunuluyor: 295 hp ve 362 hp. Bu güç seviyeleri, yeni A5'in şarj edilebilir hibrit versiyonlarından tanıdık geliyor çünkü iki model de Premium Platform Combustion (PPC) altyapısını paylaşıyor. Bu platformun, ilerleyen yıllarda tanıtılması beklenen benzinli Porsche Macan’ın da temelini oluşturacağı öngörülüyor.
Audi, AC şarj kapasitesini 11 kW’a çıkararak tam şarj süresini iki buçuk saate indirmiş. Her iki şarj edilebilir hibrit modelde de arka aks yönlendirme, çift kavramalı otomatik şanzıman ve Quattro dört tekerlekten çekiş sistemi yer alıyor. 141 hp’lik elektrik motoru da yedi ileri S Tronic şanzımanın gövdesine entegre edilmiş.
Almanya’da A6 Sedan E-Hybrid, giriş seviyesinde 65.800 eurodan başlarken, daha güçlü versiyon 68.300 eurodan satışa sunuluyor. A6 Avant E-Hybrid ise sırasıyla 75.050 ve 77.550 eurodan başlıyor. Avrupa’daki teslimatlar bu yaz başlıyor.
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