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    Hyundai, elektrikli araçlarında "tak ve şarj et" özelliğini sunmaya başladı

    Hyundai, ABD'de Ioniq 5 ve 9 modellerine tak ve şarj et özelliğini kullanıma sundu. Şimdilik dört şarj ağının entegre edildiği sistem ile şarj soketi takılarak direkt şarj işlemi başlatılabiliyor.

    Hyundai'nin elektrikli araçlarında tak ve şarj et dönemi başlıyor Tam Boyutta Gör
    Günümüzde elektrikli araçları şarj etmek benzin istasyonundan yakıt almak kadar kolay değil. Her şarj istasyonu işletmecisinin kendi uygulamasını kurmak ve her uygulama için ödeme sistemi tanımlamak gerekiyor. Tesla'lar ise kendi Supercharger istasyonlarında şarj soketini araca takarak direkt olarak şarj edilebiliyor, bu sayede kullanıcıları büyük bir zahmetten kurtarıyor. Hyundai de Tesla'nın yolundan giderek "tak ve şarj et" özelliğini araçlarına sunmaya başladı.

    ABD'de dört şarj istasyonu işletmecisi entegre edildi

    Koreli otomobil üretici, yakın zamanda bir güncelleme duyurarak ABD'de Ioniq 5 ve Ioniq 9 modellerine bu özelliği sunmaya başladığını duyurdu. Şirketin Bluelink bağlantılı araç hizmetine sahip MyHyundai akıllı telefon uygulaması artık dört ABD'li elektrikli araç şarj ağıyla entegre çalışıyor: Tesla Supercharger'lar, ChargePoint, EVGo ve Ionna. Bu da artık şarj oturumlarını başlatmak için dört ayrı uygulamaya ihtiyaç duyulmayacağı anlamına geliyor. Tüm işlemler MyHyundai uygulaması üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

    2025 model Ioniq 5 ve Ioniq 9, Tesla tarafından geliştirilen Kuzey Amerika Şarj Standardı (NACS) portu ile donatılmış olarak geliyor ve ülke çapında binlerce Supercharger istasyonuna erişim sunuyor. Daha eski model yıllarına ait Hyundai elektrikli araçlar da Supercharger erişimine sahip, ancak bunun için NACS - CCS adaptörü gerekiyor.

    Kullanıcılar artık şarj oturumlarından önce, oturum sırasında ve sonrasında gerçekleşen tüm kritik adımları başlatıp takip edebiliyor. Ayrıca, bu istasyonların konumları ve yol tarifi gibi özellikler de sunuluyor. Uygulama aynı zamanda rota planlamayı da destekliyor. Sürücüler bir varış noktası belirlediğinde, araç yol boyunca en uygun şarj duraklarını önererek, bu planı akıllı telefondan aracın navigasyon ekranına gönderebiliyor. Uygulama ayrıca kullanıcıların kredi kartı eklemesine de olanak tanıyor.

    Yazılım yeniliklerinin uygulama tarafı bu şekilde. Hyundai artık Tesla'larda yıllardır bulunan tak ve şarj et özelliğini de sunmaya başladı. Bu özellikle birlikte sadece şarj cihazına yanaşıp kabloyu araca takmanız yeterli oluyor. Geri kalan tüm işlemleri araç kendisi hallediyor. Ancak bahsettiğimiz gibi sadece dört şarj işletmecisinin istasyonlarında bu özellik kullanılabiliyor.

    Ancak her Hyundai modeli bu güncellemeleri henüz almadı. Kona Electric bu kapsamda yer almıyor; şimdilik değişiklikler yalnızca Ioniq serisini kapsıyor. Hyundai, gelecekte daha fazla elektrikli modelin bu güncellemeleri alacağını belirtiyor.

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    nesine yasal mı aracı kurum komisyon oranları araba sıcak üflemiyor kaporta hasarlı araç muayeneden geçer mi missing operating system

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