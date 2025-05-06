Vinfast, elektrikli minibüs modeli EB 6'yı tanıttı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör 2017 yılında Vingroup tarafından kurulan, Vietnam'ın ilk otomobil markası Vinfast, otomobillerden sonra sıfır emisyonlu ticari araç yelpazesini de genişletiyor. Şirket, Vietnam'da EB 6 adını verdiği elektrikli minibüsünü piyasaya sürüyor.

Vinfast, şehir içi toplu ulaşıma yönelik geliştirdiği elektrikli minibüsünde 179.5 kWsa kapasiteye sahip LFP (lityum demir fosfat) batarya kullanmış. Bu sayede EB 6, tek şarjla 250 kilometreden fazla menzil vadediyor. 120 kW DC hızlı şarj özelliğine sahip olan bataryanın %20-80 arası dolum süresi 70 dakika olarak açıklandı.

Tam Boyutta Gör Arka aks üzerine entegre edilmiş 140 kW güç ve 420 Nm tork üreten bir motordan güç alan EB 6, 90 km/s maksimum hıza çıkabiliyor. 6,2 metre uzunluğa sahip olan elektrikli minibüsün yerden yüksekliği 18 cm. Vinfast, EB 6'yı toplu ulaşımın yanı sıra okul servisi versiyonuyla da satıyor. İki versiyon da aynı tasarıma sahip ancak oturma düzenleri birbirinden farklı.

Volvo, elektrikli kamyon satışlarında 5 bin adedi geçti 3 sa. önce eklendi

EB 6'nın minibüs versiyonu, sürücü ve bir tekerlekli sandalye alanı dahil olmak üzere toplam 30 kişilik kapasiteye sahip. Okul servisi ise 20 kişilik kapasiteyle birlikte 21 inç LED ekran, kameralar, hava temizleyici ve servisteki herhangi bir öğrencinin eksik olması durumunda uyarı veren bir sistem gibi özelliklere sahip.

Tam Boyutta Gör Vinfast, elektrikli minibüs teslimatlarına eylül ayında, okul servisi teslimatlarına ise ekim ayında başlamayı planlıyor. Vietnamlı markanın ürün gamında VF 3, VF 5, VF 6, VF 7 ve VF 8 gibi birçok otomobil bulunuyor. Şirket, 2021 yılında Kuzey Amerika ve Avrupa operasyonlarına başlamıştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Vinfast, elektrikli minibüs modeli EB 6'yı tanıttı