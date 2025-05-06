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    Vinfast, elektrikli minibüs modeli EB 6'yı tanıttı

    Vietnam'ın ilk yerli otomobil markası Vinfast, ürün gamındaki otomobillerden sonra elektrikli ticari araç yelpazesini de genişletmeye başladı ve kendi ülkesinde EB 6'yı tanıttı.

    Vinfast, elektrikli minibüs modeli EB 6'yı tanıttı Tam Boyutta Gör
    2017 yılında Vingroup tarafından kurulan, Vietnam'ın ilk otomobil markası Vinfast, otomobillerden sonra sıfır emisyonlu ticari araç yelpazesini de genişletiyor. Şirket, Vietnam'da EB 6 adını verdiği elektrikli minibüsünü piyasaya sürüyor.

    Vinfast, şehir içi toplu ulaşıma yönelik geliştirdiği elektrikli minibüsünde 179.5 kWsa kapasiteye sahip LFP (lityum demir fosfat) batarya kullanmış. Bu sayede EB 6, tek şarjla 250 kilometreden fazla menzil vadediyor. 120 kW DC hızlı şarj özelliğine sahip olan bataryanın %20-80 arası dolum süresi 70 dakika olarak açıklandı.

    Vinfast, elektrikli minibüs modeli EB 6'yı tanıttı Tam Boyutta Gör
    Arka aks üzerine entegre edilmiş 140 kW güç ve 420 Nm tork üreten bir motordan güç alan EB 6, 90 km/s maksimum hıza çıkabiliyor. 6,2 metre uzunluğa sahip olan elektrikli minibüsün yerden yüksekliği 18 cm. Vinfast, EB 6'yı toplu ulaşımın yanı sıra okul servisi versiyonuyla da satıyor. İki versiyon da aynı tasarıma sahip ancak oturma düzenleri birbirinden farklı.

    EB 6'nın minibüs versiyonu, sürücü ve bir tekerlekli sandalye alanı dahil olmak üzere toplam 30 kişilik kapasiteye sahip. Okul servisi ise 20 kişilik kapasiteyle birlikte 21 inç LED ekran, kameralar, hava temizleyici ve servisteki herhangi bir öğrencinin eksik olması durumunda uyarı veren bir sistem gibi özelliklere sahip.

    Vinfast, elektrikli minibüs modeli EB 6'yı tanıttı Tam Boyutta Gör
    Vinfast, elektrikli minibüs teslimatlarına eylül ayında, okul servisi teslimatlarına ise ekim ayında başlamayı planlıyor. Vietnamlı markanın ürün gamında VF 3, VF 5, VF 6, VF 7 ve VF 8 gibi birçok otomobil bulunuyor. Şirket, 2021 yılında Kuzey Amerika ve Avrupa operasyonlarına başlamıştı.
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