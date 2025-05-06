Vinfast, elektrikli minibüs modeli EB 6'yı tanıttı
Vietnam'ın ilk yerli otomobil markası Vinfast, ürün gamındaki otomobillerden sonra elektrikli ticari araç yelpazesini de genişletmeye başladı ve kendi ülkesinde EB 6'yı tanıttı.
Vinfast, şehir içi toplu ulaşıma yönelik geliştirdiği elektrikli minibüsünde 179.5 kWsa kapasiteye sahip LFP (lityum demir fosfat) batarya kullanmış. Bu sayede EB 6, tek şarjla 250 kilometreden fazla menzil vadediyor. 120 kW DC hızlı şarj özelliğine sahip olan bataryanın %20-80 arası dolum süresi 70 dakika olarak açıklandı.
EB 6'nın minibüs versiyonu, sürücü ve bir tekerlekli sandalye alanı dahil olmak üzere toplam 30 kişilik kapasiteye sahip. Okul servisi ise 20 kişilik kapasiteyle birlikte 21 inç LED ekran, kameralar, hava temizleyici ve servisteki herhangi bir öğrencinin eksik olması durumunda uyarı veren bir sistem gibi özelliklere sahip.