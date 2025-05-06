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Tam Boyutta Gör Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası TOGG tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaya göre firmanın ilk ve mevcutta satışta olan tek modeli T10X, büyümeyi sürdürüyor. Başarılı geçen 2024 yılının ardından 2025’in ilk 4 ayında da güçlü bir ivme yakalayan T10X, toplamda 60 bin satışı geçti.

T10X, 60 bin adedi geçti

Son verilere göre 3 bin 537 adedi nisan ayında olmak üzere ilk 4 ayda 10 bin 325 adetlik satışa imza atan Togg T10X, içten yanmalı araçların da yer aldığı C-SUV segmentinde yüzde 10,1 pazar payıyla lider oldu. Firma aynı zamanda elektrikli araç pazarında da yüzde 24,4’lük pay ile lider konumda.

Tüm segmentler hesaba katıldığında ise yüzde 3,3 pazar payı ile en çok satılan 5'inci model olan T10X, Togg’u da en çok satılan 11. marka haline getirdi. Elbette bunda T10X’in şimdiye kadar toplamda 60.001 adetlik satış yapmasının payı büyük.

2025'in ilk dört ayında en çok satılan elektrikli otomobiller 1 gün önce eklendi

Firma, 2024 yılında 30 bin 93 adet, 2023 yılında ise 19 bin 583 adetlik T10X satışı gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz yıl sonunda yollardaki T10X sayısı 49.676 adet olmuştu.

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60 bin Togg yollarda: Elektrikli araç ve SUV segmentinde lider