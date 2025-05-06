60 bin Togg yollarda: Elektrikli araç ve SUV segmentinde lider

T10X, 60 bin adedi geçti
Son verilere göre 3 bin 537 adedi nisan ayında olmak üzere ilk 4 ayda 10 bin 325 adetlik satışa imza atan Togg T10X, içten yanmalı araçların da yer aldığı C-SUV segmentinde yüzde 10,1 pazar payıyla lider oldu. Firma aynı zamanda elektrikli araç pazarında da yüzde 24,4’lük pay ile lider konumda.
Tüm segmentler hesaba katıldığında ise yüzde 3,3 pazar payı ile en çok satılan 5'inci model olan T10X, Togg’u da en çok satılan 11. marka haline getirdi. Elbette bunda T10X’in şimdiye kadar toplamda 60.001 adetlik satış yapmasının payı büyük.
Firma, 2024 yılında 30 bin 93 adet, 2023 yılında ise 19 bin 583 adetlik T10X satışı gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz yıl sonunda yollardaki T10X sayısı 49.676 adet olmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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