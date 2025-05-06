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    LG Display, SID 2025'te yeni nesil otomotiv ekranlarını tanıtacak

    LG Display, dünyanın en büyük ekran fuarı olan SID 2025'e katılacağını duyurdu. Şirket, burada çeşitli otomotiv ekran teknolojilerini sergileyecek.              

    LG Display SID 2025 yeni otomotiv ekranları
    LG Display, geleceğin mobilitesi için optimize edilmiş yeni nesil otomotiv ekran ürünlerini tanıtacakları dünyanın en büyük ekran fuarı SID 2025’e katılmaya hazırlanıyor. SID, ekran sektöründeki araştırmacıların ve şirketlerin en son teknolojileri paylaşmak ve yeni ürünleri tanıtmak için bir araya geldiği küresel bir etkinlik Bu yılki fuar, 13'ünden itibaren üç gün boyunca ABD, San Jose'deki McEnery Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

    LG Display, 'Geleceği Sürmek' teması altında biçim ve boyut olarak değişen, geleceğin araç ortamları için tasarlanmış bir dizi yüksek performanslı ekran çözümünü tanıtacak. Gösterilecek ekranlar arasında; %50'ye kadar genişleyen esneyebilir ekran, sürücü koltuğundan yolcu koltuğuna kadar aracın önünü kaplayan 57 inç sütundan sütuna ekran ve gerektiğinde tavandan açılan 18 inç kaydırılabilir OLED yer alıyor.

    100 ppi yüksek çözünürlük ve tam RGB renkle %50'ye kadar uzayabilen gerilebilir araç ekranından bahsedelim. Bu ekran, ekranlar ve düğmeler arasındaki sınırları ortadan kaldırarak ve dokunmatik olarak etkinleştirilen 3D projeksiyon teknolojisiyle sürüş sırasında çalıştırma kolaylığını artırarak orta konsola kusursuz bir şekilde entegre oluyor.

    Ek olarak, LG Display 'Pillar to Pillar' ekranı ve kaydırılabilir OLED gibi yenilikçi ürünler sunacak. Yakın zamanda 40 inç Pillar to Pillar ekranının dünyada ilk ticarileşmesini gerçekleştiren LG Display, şimdi sürüş verilerinden eğlence içeriğine kadar kapsamlı bilgiler sunan, gösterge paneli boyunca uzanan şimdiye kadarki en büyük tek panelli ekran olan 57 inçlik bir versiyonunu sergileyecek.

    Aracın tavanına geri çekilebilen 18 inç kaydırılabilir OLED, yalnızca gerektiğinde açılıyor ve üstün OLED görüntü kalitesiyle araç içi eğlencede yeni bir boyut sağlıyor.

    Bu ekranlar, -40°C ile 85°C arasındaki aşırı sıcaklıklarda bile güvenilir bir şekilde çalışacak şekilde üretilmiş araçlar için optimize edilmiş.

    LG Display, görüş açılarını kontrol ederek güvenliği artırmak için tasarlanmış Değiştirilebilir Gizlilik Modunu (SPM) sunacak. Bu özellik, yolcu tarafındaki ekranın sürücünün görüşünden görünmez hale getirerek sürücünün dikkatini dağıtmasını önlüyor; LG Display, bu teknolojinin öncüsü olduğunu söylüyor.

    LG Display, 2019'da tandem OLED tabanlı araç ekranlarını ticarileştiren ilk şirket olduktan sonra P-OLED ATO (Gelişmiş İnce OLED) ve LTPS LCD dahil olmak üzere birinci sınıf otomotiv ekranları serisiyle pazarda sağlam bir yer edindi. LG Display Otomotiv İş Grubu Başkanı Kwon Keuk-sang, “Yeni nesil otomotiv ekranlarında müşteri odaklı teknolojik yeniliği sürdürerek, SID 2025 sırasında küresel liderliğimizi sağlamlaştırmayı hedefliyoruz.” dedi.

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