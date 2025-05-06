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    Tesla Türkiye'den "yeni stok" açıklaması! Model Y ne zaman satışa çıkacak? İşte tarihler

    Tesla, Türkiye'de araç sipariş sürecini yeniledi. X üzerinden yapılan açıklamada Yeni Model Y ve Model Y için yeni envanter tarihleri açıklandı. İşte envanter tarihleri...

    Tesla Türkiye'den 'yeni stok' açıklaması! İşte tarihler Tam Boyutta Gör
    Tesla, Türkiye'de araç satın alma sürecini daha planlı ve hızlı hale getirmek için yeni bir envanter stratejisi benimsediğini duyurdu. Şirket, teslimat sürecinde yaşanabilecek belirsizlikleri azaltmak ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla hazır envanter bazlı satış modeline geçtiğini açıkladı. 

    Tesla Türkiye'den envanter listeleme tarihleri paylaşıldı

    Kaçıranlar için Tesla, Model Y ailesinin uygun fiyatlı versiyonu olan Model Y SR'ı, Türkiye’de satışa sundu. Stoklar ise dakikalar içinde tükendi ve birçok kullanıcı siparişler tekrar başlayacağı tarihi merak ediyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Tesla Türkiye, envanter listeleme tarihlerini paylaştı: 7 Mayıs, 9 Mayıs ve 14 Mayıs 18:00 TSİ.

    Tesla tarafından yapılan açıklamada, "Yeni Tesla'nızı 45 günlük yasal süre içerisinde teslim edebilmemiz için satış sürecimizi yeniden yapılandırdık. Artık hazır envanter üzerinden satış yapıyoruz. Bu sayede hem Berlin Gigafactory üretim kapasitesini verimli kullanabiliyor hem de Türkiye’ye sevkiyat sürecini daha sorunsuz yönetebiliyoruz" ifadeleri yer aldı.

    Tesla, kullanıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate alarak teslimat sürecinin her adımını optimize etmeye odaklandığını belirtirken, liman, gümrük ve teslimat süreçlerinin artık daha hızlı ilerleyeceğini vurguladı. Şirket, bu yeni yapı sayesinde hem süreçlerin şeffaflaştığını hem de teslimatların güvenilirliğinin arttığını savunuyor.

    Envanter tarihleri

    • 7 Mayıs saat 18:00
    • 9 Mayıs saat 18:00
    • 14 Mayıs saat 18:00

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