Formula 1 pilotları bu kez LEGO araçlarla yarıştı: İşte eğlenceli anlar

26 kişilik bir ekipten oluşan bir filoyu görevlendiren LEGO, tasarımcılar, mühendisler ve usta LEGO yapımcıları ile araçları imal etmek için 22.000 saatten fazla zaman harcadı.
Gecit töreni sırasında pilotlar birbirlerine çarparak ve doğal olarak araçları parçalayarak eğlenceli dakikalar geçirdi. Gösteri, Formula 1 ve LEGO'nun uzun yıllardır süren ortaklığını kutlamak için gerçekleştirildi. Ancak bir LEGO aracını pistte ilk kez görmedik. Geçen yıl McLaren'den Lando Norris, bir P1 replikasıyla Silverstone'da bir tur atmış, 2022'de ise McLaren F1 aracının bir kopyası imal edilmişti.