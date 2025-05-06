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    Formula 1 pilotları bu kez LEGO araçlarla yarıştı: İşte eğlenceli anlar

    2025 Miami Grand Prix'inde F1 pilotları, pistte taraftarları  selamlamak için tamamı LEGO parçalarından oluşan tam boyutlu, sürülebilir F1 araçları ile tur attı.

    Formula 1 pilotları bu kez LEGO araçlarla yarıştı! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftasonu gerçekleştirilen 2025 Miami Grand Prix'i için düzenlenen sürücü geçit töreninde Formula 1 severler ilginç ve eğlenceli anlar yaşadı. Pazar günkü yarış öncesinde, sürücüler genellikle pistte taraftarları selamlamak için bir kamyonet yerine, tamamı LEGO parçalarından oluşan tam boyutlu, sürülebilir F1 araçları ile geçiti gerçekleştirdi.

    400.000 LEGO parçasından imal edildi

    Formula 1 pilotları bu kez LEGO araçlarla yarıştı! Tam Boyutta Gör
    Her biri yaklaşık 400.000 LEGO parçasından imal edilen ve yaklaşık 1500 kg ağırlığında olan araçlar, orijinal F1 araçlarıyla 1:1 ölçekte hazırlandı. Üstelik, sponsor logoları, lastikler ve aerodinamik eğrileri gibi detaylara dahi dikkat edildi. İkişer koltuklu hazırlanan replika araçların maksimum hızı 20 km/s ile sınırlandırıldı.

    26 kişilik bir ekipten oluşan bir filoyu görevlendiren LEGO, tasarımcılar, mühendisler ve usta LEGO yapımcıları ile araçları imal etmek için 22.000 saatten fazla zaman harcadı.

    Gecit töreni sırasında pilotlar birbirlerine çarparak ve doğal olarak araçları parçalayarak eğlenceli dakikalar geçirdi. Gösteri, Formula 1 ve LEGO'nun uzun yıllardır süren ortaklığını kutlamak için gerçekleştirildi.  Ancak bir LEGO aracını pistte ilk kez görmedik. Geçen yıl McLaren'den Lando Norris, bir P1 replikasıyla Silverstone'da bir tur atmış, 2022'de ise McLaren F1 aracının bir kopyası imal edilmişti.

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