2019 Opel Corsa, yeni platformuyla test edilirken görüntülendi

Paylaşılan fotoğraflardan da anlaşıldığı üzere bambaşka bir mimariye geçiş yapan 2019 Opel Corsa’nın boyutlarında büyük bir değişim yaşanmayacak. Yeni nesil Corsa Fransız kuzeni yeni Peugeot 208 ile birçok mekanik parçayı paylaşacak. Tasarım tarafında ise 208’in logosu değiştirilmiş bir versiyonu olarak değil, kendi çizgisini koruyan ve belki de GT X Experimental konseptinden izler taşıyan bir model olarak karşımıza çıkacak.
Elektrikli Opel Corsa 2020 ortalarında gelecek
2019 Opel Corsa’da PSA Grubu’nun motorları kullanılacak. Dolayısıyla kaputun altında üç ve dört silindirli Puretech benzinli ünitelerle karşılaşmak mümkün. 1.6 BlueHDi üniteler de motor gamının dizel tarafını oluşturacak. Bu versiyonlar arasına ilerleyen zamanlarda tamamen elektrikli Opel Corsa da eklenecek.
2019 Opel Corsa’nın eylül ayındaki Frankfurt Otomobil Fuarı’nda dünya prömiyerini gerçekleştirmesi bekleniyor. Avrupa’daki satışların 2019 sonlarında başlaması beklenirken, elektrikli Opel Corsa’nın da 2020 ortalarında satışa sunulması bekleniyor.
https://www.carscoops.com/2019/01/2020-opel-vauxhall-corsa-finally-new-debuts-later-year/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu da eğer PSA opeli satın alamasa ya da birkaç ay sonra alsa 2017 2. çeğreğinde satışa çıkacak olan 6. nesil corsanın çinde satışa sunulan sedan modeli (avrupada da sedan model satılacaktı)
buick.com.cn/...
PSA'ya satılınca ÖLDÜ...
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