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2019 Opel Corsa, yeni platformuyla test edilirken görüntülendi

PSA Grubu'nun CMP platformuna geçiş yapan 2019 Opel Corsa, çoğu mekanik parçasını platform ikizi Peugeot 208'le paylaşacak. Standart Corsa'nın satışları bu yıl, elektriklinin önümüzdeki yıl başlayacak
3 ay
8b
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Opel Corsa, yeni platformuyla test edilirken görüntülendi
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PSA Grubu Opel’i satın aldığında yeni nesil Corsa’nın gelişim süreci çoktan başlamıştı. Fakat General Motors’un platformu üzerine inşa edildiği için PSA bu projeyi iptal etti. Onun yerine yeni nesil Peugeot 208’de de kullanılan CMP platformuyla yola devam etme kararı aldı. Gelişim sürecinin son aşamalarına yaklaşan 2019 Opel Corsa’nın prototiplerinden biri kamuflajlı bir şekilde test edilirken görüntülendi.

Paylaşılan fotoğraflardan da anlaşıldığı üzere bambaşka bir mimariye geçiş yapan 2019 Opel Corsa’nın boyutlarında büyük bir değişim yaşanmayacak. Yeni nesil Corsa Fransız kuzeni yeni Peugeot 208 ile birçok mekanik parçayı paylaşacak. Tasarım tarafında ise 208’in logosu değiştirilmiş bir versiyonu olarak değil, kendi çizgisini koruyan ve belki de GT X Experimental konseptinden izler taşıyan bir model olarak karşımıza çıkacak.

Elektrikli Opel Corsa 2020 ortalarında gelecek 

2019 Opel Corsa’da PSA Grubu’nun motorları kullanılacak. Dolayısıyla kaputun altında üç ve dört silindirli Puretech benzinli ünitelerle karşılaşmak mümkün. 1.6 BlueHDi üniteler de motor gamının dizel tarafını oluşturacak. Bu versiyonlar arasına ilerleyen zamanlarda tamamen elektrikli Opel Corsa da eklenecek.

2019 Opel Corsa’nın eylül ayındaki Frankfurt Otomobil Fuarı’nda dünya prömiyerini gerçekleştirmesi bekleniyor. Avrupa’daki satışların 2019 sonlarında başlaması beklenirken, elektrikli Opel Corsa’nın da 2020 ortalarında satışa sunulması bekleniyor.


https://www.carscoops.com/2019/01/2020-opel-vauxhall-corsa-finally-new-debuts-later-year/ Yorum Yaz
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Çocuk Adam 3 ay en beğenilen
Boşverin platformu şimdi arka camlar otomatik miymiş?
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parietale 3 ay
Suanki kasadan sonra ne ciksa kabulumdur.
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ezicioyuncu 3 ay
Psa alinca ölmüşmüş ahahahah bizim forum yine cahilligini konusturuyor. Yillardir opel araclarina ne katti, ne ozellikler vardi, astra dedigin arabanin tum trimleri ritmik sesler cikariyor. Corsa dedigin araba 90 model arabalardaki gibi manuel cam acma ozelligine sahip, 1.4 motorlari masallah ya piston kiriyor ya da benzin yerine yağ iciyor. Krom parcalari 1 sene gecmeden soluyor. Psa en azindan adam eder opeli, son 10 yilda dünya da en az satilan markalardan birisi opel
Psa alinca ölmüşmüş ahahahah bizim forum yine cahilligini konusturuyor. Yillardir opel araclarina ne katti, ne ozellikler vardi, astra dedigin arabanin tum trim...
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DH Misafiri 3 ay
Opel artık Almandan çok Fransız olmaya başladı. Opel, ne zamanki PSA'ya satıldı işte o zaman Alman arabası ve markası olmaktan çıktı bildiğin Fransız oldu çıktı
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muroooo19 3 ay
Getz den herhangi bir farkı yok. Kullandığım da teneke kutu kullandığımı hissettim. Şuna Getz den fazla para vermek akıllıca bir iş değil.
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parietale 3 ay
Suanki kasadan sonra ne ciksa kabulumdur.
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207m 3 ay
Opel' i PSA adam eder merak etmeyin...
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ezicioyuncu 3 ay
Psa alinca ölmüşmüş ahahahah bizim forum yine cahilligini konusturuyor. Yillardir opel araclarina ne katti, ne ozellikler vardi, astra dedigin arabanin tum trimleri ritmik sesler cikariyor. Corsa dedigin araba 90 model arabalardaki gibi manuel cam acma ozelligine sahip, 1.4 motorlari masallah ya piston kiriyor ya da benzin yerine yağ iciyor. Krom parcalari 1 sene gecmeden soluyor. Psa en azindan adam eder opeli, son 10 yilda dünya da en az satilan markalardan birisi opel
Yanıtla +6
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Paco-De Lucia 3 ay
Onubunu bilmemde Erzurum'da yaşıyorum ortalama 400 bin nüfus var geçenlerde Opel bayiiye gittik satış muduru resmen ağlıyordu Corsa 100 bin TL diye ve 2018 yılında 12 adet araç satmış kapatacagiz diyordu bir çok yerde bazı bayilikler kapanabilir..
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Elsa 3 ay
PSA yeter be içine ettin Opel'in.
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KaymaklıLokum 3 ay
Yıllardır düzgün bir corsa gelmiyor. Şu an satılan e kasa 2015 çıkışlı olsa da aslında temeli fiatla birlikte geliştirilen 2006 çıkışlı platforma dayanıyor. 2017 de tam yeni corsa hazırlanmıştı ki PSA satın almasıyla bütün proje iptal edildi ve peugeot platformunda yeni corsa geliştirilmeye başlandı. Hem b hem de d kasa corsa kullanıcısı olarak umarım bu sefer güzel bir ürün çıkar. Son yıllarda corsa rakiplerinden iyice geri kalmaya başladı.
Bu da eğer PSA opeli satın alamasa ya da birkaç ay sonra alsa 2017 2. çeğreğinde satışa çıkacak olan 6. nesil corsanın çinde satışa sunulan sedan modeli (avrupada da sedan model satılacaktı)
buick.com.cn/...
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zx636 3 ay
Opel BATIK'tı
PSA'ya satılınca ÖLDÜ...
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Çocuk Adam 3 ay en beğenilen
Boşverin platformu şimdi arka camlar otomatik miymiş?
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elektrikli corsa, psa grubu ve
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