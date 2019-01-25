2019 Opel Corsa, yeni platformuyla test edilirken görüntülendi

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PSA Grubu Opel’i satın aldığında yeni nesil Corsa’nın gelişim süreci çoktan başlamıştı. Fakat General Motors’un platformu üzerine inşa edildiği için PSA bu projeyi iptal etti. Onun yerine yeni nesil Peugeot 208’de de kullanılan CMP platformuyla yola devam etme kararı aldı. Gelişim sürecinin son aşamalarına yaklaşan 2019 Opel Corsa’nın prototiplerinden biri kamuflajlı bir şekilde test edilirken görüntülendi.

Paylaşılan fotoğraflardan da anlaşıldığı üzere bambaşka bir mimariye geçiş yapan 2019 Opel Corsa’nın boyutlarında büyük bir değişim yaşanmayacak. Yeni nesil Corsa Fransız kuzeni yeni Peugeot 208 ile birçok mekanik parçayı paylaşacak. Tasarım tarafında ise 208’in logosu değiştirilmiş bir versiyonu olarak değil, kendi çizgisini koruyan ve belki de GT X Experimental konseptinden izler taşıyan bir model olarak karşımıza çıkacak.

Elektrikli Opel Corsa 2020 ortalarında gelecek

2019 Opel Corsa’da PSA Grubu’nun motorları kullanılacak. Dolayısıyla kaputun altında üç ve dört silindirli Puretech benzinli ünitelerle karşılaşmak mümkün. 1.6 BlueHDi üniteler de motor gamının dizel tarafını oluşturacak. Bu versiyonlar arasına ilerleyen zamanlarda tamamen elektrikli Opel Corsa da eklenecek.

2019 Opel Corsa’nın eylül ayındaki Frankfurt Otomobil Fuarı’nda dünya prömiyerini gerçekleştirmesi bekleniyor. Avrupa’daki satışların 2019 sonlarında başlaması beklenirken, elektrikli Opel Corsa’nın da 2020 ortalarında satışa sunulması bekleniyor.

https://www.carscoops.com/2019/01/2020-opel-vauxhall-corsa-finally-new-debuts-later-year/