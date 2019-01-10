Yeni Peugeot 208 kış testlerinde görüntülendi

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SUV modellerinde kullandığı yeni tasarım diliyle büyük beğeni toplayan Peugeot, geçtiğimiz yılın ilk yarısında tanıttığı yeni Peugeot 508 Sedan ile bu başarısını bir üst seviyeye taşıdı. Hal böyle olunca Fransız üreticinin 508’in başarılı genlerini diğer modellere aktaracağına dair hiçbir şüphe kalmadı. Zira kış testlerinde kameralara yakalanan 2019 Peugeot 208’in gövdesi de bu fikri doğruluyor.

Üzerindeki kamuflajdan sıyrılmaya hazır gibi görünen 2019 Peugeot 208’in DNA’sındaki 508 esintileri rahatlıkla fark ediliyor. Ön ızgaranın yapısı, farlardan tamponun alt kısmına kadar uzanan LED aydınlatmalar ve dikey üçlü çubuk düzenindeki stop lambaları ilk göze çarpan benzerlikler arasında yer alıyor. Arka cam üzerine yerleştirilen spoiler ve çift egzoz çıkışı gibi detaylar da yeni Peugeot 208’in diğer tasarım unsurları arasında.

Yeni elde edilen görüntülerde 2019 Peugeot 208’in kabini görünmese de önceki casus fotoğraflarına bakıldığında 508 esintilerinin iç tarafta da devam ettiği görülüyor. Direksiyonun yapısı ve konsolun merkezinde piyano misali sıralanan tuşlar bunun ilk sinyalini veriyor. Aracın resmi görselleri ortaya çıktığında aradaki benzerliğin daha çarpıcı bir şekilde ortaya çıkacağı düşünülüyor.

Yeni platformla birlikte elektrikli 208 gelecek

2019 Peugeot 208 üzerindeki değişiklikler yalnızca kozmetikle sınırlı değil. Bu küçük hatchback artık PSA Grubu’nun DS3 Crossback’te de kullandığı CMP platformuna geçiş yapmış durumda. Bu değişim benzinli ve dizel versiyonların yanına elektrik seçeneğini de ekleyecek. e-CMP üzerine geliştirileceği düşünülen elektrikli Peugeot 208’in 450 km civarında bir menzil sunması bekleniyor. Ayrıca yeni 208’in üç kapılı versiyonu üretilmeyecek.

2019 Peugeot 208’in mart ayında kapılarını açacak Cenevre Otomobil Fuarı’nda dünya prömiyerini gerçekleştirmesi bekleniyor. Dizel ve benzinli versiyonların yıl sonunda, elektrikli versiyonun ise önümüzdeki yıl satışa sunulacağı söyleniyor.