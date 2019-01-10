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Yeni Peugeot 208 kış testlerinde görüntülendi

Peugeot'nun büyük beğeni toplayan 508 Sedan modelinden esintiler taşıyacak 2019 Peugeot 208 mart ayında tanıtılacak. CMP platformuna geçiş yapan yeni 208'in elektrikli versiyonu da bulunacak.
4 ay
4,7b
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Peugeot 208 kış testlerinde görüntülendi
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SUV modellerinde kullandığı yeni tasarım diliyle büyük beğeni toplayan Peugeot, geçtiğimiz yılın ilk yarısında tanıttığı yeni Peugeot 508 Sedan ile bu başarısını bir üst seviyeye taşıdı. Hal böyle olunca Fransız üreticinin 508’in başarılı genlerini diğer modellere aktaracağına dair hiçbir şüphe kalmadı. Zira kış testlerinde kameralara yakalanan 2019 Peugeot 208’in gövdesi de bu fikri doğruluyor.

Üzerindeki kamuflajdan sıyrılmaya hazır gibi görünen 2019 Peugeot 208’in DNA’sındaki 508 esintileri rahatlıkla fark ediliyor. Ön ızgaranın yapısı, farlardan tamponun alt kısmına kadar uzanan LED aydınlatmalar ve dikey üçlü çubuk düzenindeki stop lambaları ilk göze çarpan benzerlikler arasında yer alıyor. Arka cam üzerine yerleştirilen spoiler ve çift egzoz çıkışı gibi detaylar da yeni Peugeot 208’in diğer tasarım unsurları arasında.

Yeni elde edilen görüntülerde 2019 Peugeot 208’in kabini görünmese de önceki casus fotoğraflarına bakıldığında 508 esintilerinin iç tarafta da devam ettiği görülüyor. Direksiyonun yapısı ve konsolun merkezinde piyano misali sıralanan tuşlar bunun ilk sinyalini veriyor. Aracın resmi görselleri ortaya çıktığında aradaki benzerliğin daha çarpıcı bir şekilde ortaya çıkacağı düşünülüyor.

Yeni platformla birlikte elektrikli 208 gelecek 

2019 Peugeot 208 üzerindeki değişiklikler yalnızca kozmetikle sınırlı değil. Bu küçük hatchback artık PSA Grubu’nun DS3 Crossback’te de kullandığı CMP platformuna geçiş yapmış durumda. Bu değişim benzinli ve dizel versiyonların yanına elektrik seçeneğini de ekleyecek. e-CMP üzerine geliştirileceği düşünülen elektrikli Peugeot 208’in 450 km civarında bir menzil sunması bekleniyor. Ayrıca yeni 208’in üç kapılı versiyonu üretilmeyecek.

2019 Peugeot 208’in mart ayında kapılarını açacak Cenevre Otomobil Fuarı’nda dünya prömiyerini gerçekleştirmesi bekleniyor. Dizel ve benzinli versiyonların yıl sonunda, elektrikli versiyonun ise önümüzdeki yıl satışa sunulacağı söyleniyor.


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SertyAdams 4 ay en beğenilen swat882
2.5 yıldır 208 kullanıyorum şükür bir sorun yok. 2.5 yıl sonra kavrama değişmeyen bi polo getirirsen polo ya kaliteli derim. B sınıfı aracın kalite standardı belli polo alıp golf kalitesinde araca bindiğini sananlar var. Arka fren kampana 2 hava yastığı standart
.
2.5 yıldır 208 kullanıyorum şükür bir sorun yok. 2.5 yıl sonra kavrama değişmeyen bi polo getirirsen polo ya kaliteli derim. B sınıfı aracın kalite standardı b...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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lojistisyen 4 ay
İç mekan sınıfının lideri olacak gibi, küçültülmüş 3008

Nedense bu araç ilgimi çekti, bekliyorum nasıl bişey olacağını

Bluehdi motor ve eat şanzıman ile ilerde 2.el düşünürüm belki.
İç mekan sınıfının lideri olacak gibi, küçültülmüş 3008Nedense bu araç ilgimi çekti, bekliyorum nasıl bişey olacağınıBluehdi motor ve eat...
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207m 4 ay
Peugeot tasarım anlamında bir çok firmadan en az 5 yıl önde. 3008, 5008 ve 508' in kaliteleride gercekten yukarıda. Güncel 208 ve 2008 konusunda ise aynı şeyi soyleyemeyeceğim. Kalite bakımından vasatlar. Yeni 208' de kalite konusunu çözerlerse müthıs bir arac olur.
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SertyAdams 4 ay
Tabi tabi en iyisi hep polo
Kıytırık polonun kıyas yapılacak nesi var acaba. 208 imin koltukları bile polodan iyi
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Krone 4 ay
Yeni tasarım anlayışları gerçekten güzel. 3008'in izinden gidecek gibi.
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farmcat 4 ay
Şu an peugeot 208 kullanıyorum eğer aracımı değiştirirsem yeni 208'i düşünürüm gerçekten. Yol tutuşu, direksiyonu - manevra kabiliyeti, konforu çok sevdiğim yönleri. Yeni versiyonu da genel olarak oldukça güzel görünüyor.
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masterap 4 ay
Rakıplerınden pahalı oldugu surece guzel olmasının bı anlamı kalmıyor
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hakankaran 4 ay
Kamuflaj içinde bile güzel duruyor
pejo bu tasarım işini çözdü.
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willyyyyy 4 ay
eski kasa 208'in arka tarafı oldukça tipsiz maalesef, önce onu bir değiştirsinler de gerisine bakarız.
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haberelectro 4 ay
3008 den sonra iyi gittiler 508 de cuvalladilar biraz ama bundan umutluyum.
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kerem1000 4 ay
Tasarım beni heyecanlandırdı şahsen.
Daha çıkmayan arabaya teneke damgası vuranlar doluşmuş yine

Şuan ki sıfır 208 fiyatlarına bakarsak, başlangıç olarak 150.000 TL olur
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Halilowich 4 ay
Peugeot 208 kullanıyorum ve çok memnunum. Gerek motor gerek de tam otomatik EAT şanzıman sınıfının en mantıklı kombinasyonu. Fiyatına göre en dolu seçenekti ve kalite anlamında bir sıkıntı yaşamadım. Eminim bu model de sınıfının en güçlülerinden biri olacak.
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2019 peugeot 208, elektrikli peugeot 208 ve
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