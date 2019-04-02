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2019 Toyota Yaris Hatchback tanıtıldı

2019 Toyota Yaris Hatchback, bir başka Japon devi Mazda ile yapılan anlaşma doğrultusunda Mazda 2'nin platformu ve görünümüyle geldi. Aracın tüm detayları New York Otomobil Fuarı'nda belli olacak.
1 ay
11,7b
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43
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Toyota Yaris Hatchback tanıtıldı
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Hatırlanacak olursa, geçtiğimiz yıl iki Japon devi Toyota ve Mazda arasında küçük, B segment otomobilleri kapsayan bir anlaşma imzalanmıştı. Bugün de söz konusu anlaşmanın meyvesi olan 2019 Toyota Yaris Hatchback tanıtıldı.

2019 Toyota Yaris Hatchback, Mazda 2 platformunu kullanan bir otomobil olarak karşımıza çıktı. Bunun yanı sıra, özellikle arkadan ve yandan bakıldığında Mazda 2’nin aynısı diyebileceğimiz bir tasarıma sahip. Ön tarafta ise geçtiğimiz yıl tanıtılan Yaris Sedan modelinden esinlenen büyük altıgen ızgara ve LED farlar ile farkını ortaya koyuyor.

Aks mesafesi selefinden 61 mm daha uzun 

2019 Toyota Yaris Hatchback’in ABD pazarı için duyurulan bu versiyonunda geri görüş kamerası, 16 inç alüminyum jantlar ve sis farları standart olarak sunuluyor. Aracın detaylı özellikleri henüz açıklanmadı. Fakat yeni Toyota Yaris Hatchback’in 4,100 mm uzunluğa sahip olduğu, aks mesafesinin de selefinden 61 mm daha uzun olduğu biliniyor. Ayrıca aracın bagaj hacmi de 450 litre olarak açıklandı.

2019 Toyota Yaris Hatchback’in kabin tarafında baktığımızda da Mazda 2’nin iç dünyasıyla neredeyse aynı olduğunu görüyoruz. Üç kollu direksiyon üzerindeki logo ve farklı kontrol tuşları, bize Mazda’ya değil de Toyota’ya baktığımızı hatırlatıyor. Konsolun üst kısmına konumlandırılan 7 inçlik bilgi-eğlence ekranında Android Auto ve Apple Car Play desteği bulunuyor. Krom detayların da yer aldığı kabin kısmında 6 hoparlörlü ses sistemi kullanılıyor.

ABD’de satılacak 2019 Toyota Yaris Hatchback’in kaputunun altında 1.5 litre dört silindirli benzinli motor kullanılıyor. 106 beygir güç sunan bu motor 6 ileri otomatik şanzımanla birlikte çalışıyor. Yeni Toyota Yaris Hatchback’in bu kombinasyonla birlikte 5.8 lt / 100 km yakıt tüketimine sahip olduğu belirtiliyor. Ayrıca araçta gaz tepkisini arttıran Sport Mode da bulunuyor.

2019 Toyota Yaris, 17 Nisan’da basına kapılarını açacak olan New York Otomobil Fuarı’nda sergilenecek. Aracın tüm detaylarını bu tarihte öğrenebileceğiz. ABD’de LE ve XLE donanım seviyeleriyle satılacak yeni Toyota Yaris Hatchback’in fiyatı da henüz belli değil.


https://pressroom.toyota.com/releases/all-new-2020-toyota-yaris-hatchback-combines-technology-cargo-capacity-and-practicality.htm Yorum Yaz
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isetta_1955 1 ay en beğenilen
Mazda 2'ye benzeten arkadaşlar bir zahmet 2 satır haber içeriğini okuyun yahu.
Mazda 2 ile ortak platform diye yazıyor orada ne benzemesi Mazda 2'nin logolarını değiştirmişler arkasına yazmışlar Yaris diye. Mazda 2 olmuş sana Yaris 2019.
Mazda 2'ye benzeten arkadaşlar bir zahmet 2 satır haber içeriğini okuyun yahu.Mazda 2 ile ortak platform diye yazıyor orada ne benzemesi Mazda 2'nin logola...
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InViSiBLePLaYeR 1 ay
Mazda ile ortak üretim olması kalite algısı açısından Toyota için bayağı iyi. Zaten Mazda 2'nin malzeme kalitesi bir önceki Yaris'ten daha yüksekti. Mazda 2 ülkemizde satılmıyor o yüzden ülkemiz için VW Polo ve Ford Fiesta'ya iyi bir rakip olabilir rekabetçi bir fiyata gelirse.
Mazda ile ortak üretim olması kalite algısı açısından Toyota için bayağı iyi. Zaten Mazda 2'nin malzeme kalitesi bir önceki Yaris'ten daha yüksekti. Mazda 2 ülk...
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pasa king 1 ay
sene olmuş 2019 foto galerinizin .....................
senelerdir şikayet var ama
kafa düzelmedi.......
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agah07 1 ay
2020 model olarak 2 çeşit var gibi...
1.
youtube.com/...
2.
youtube.com/...
Yeni yaris bu olmasın
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RocknRoll@ 1 ay
Yeni çıkacak 208 ve Clio bunun yanında sanat eseri gibi kalmış tek beğendiğim şey direksiyonu oldu.
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rallier_61 1 ay
Şunlara zeroback falan deseler bari. Arka kapi neredeyse bagaj kapağıyla birlesecek. Ilk yardim seti yarisini kaplar bagajin
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curufperlit 1 ay
Bunun sedani var keske o gelse.bence cok guzel arac.alternatif olusturacaktir.mazda 2 yi getirmeyen zihniyete inatla
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elcas 1 ay
4100 bayağı iyi. kol dayama mazdadaki gibi yok.
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DH Misafiri 1 ay
Yeni corolla hb arkadan direkt mazda 3'ten esintiler taşırken yeni yariste mazda 2'den esintiler taşıyor. Her iki modelinde üstündeki toyota logosunu kaldırın direkt mazda dersiniz. Her ikiside toyota özgünlüğünden çok uzak modeller
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vincentvega 1 ay
Mazda 2'ye Toyota logosu konulmuş sadece. Bu nasıl ortak üretim
?
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cabriyo 1 ay
güzel olmuş beğendim diyecekken baktım içi mazda olmuş. mazda zaten tasarımda + donanımda uçtu şu anda. mazda cx3 dizel 4x4 alacakken son anda direkten döndük gittik toyota chr aldık. cx3 te ne ararsan var ön cama ekranı yansıtma dahil var. koltuk ısıtma çift renk deri şerit takip 4x4 ve dizel. ve tasarımı italyan alfa romeo gibi tasarım. yok böyle bir araç. kalite desen japonların vosvogeni ama gel gör ki türkiyede 2. eli fos.
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mavizaman 1 ay
şahtı şahbaz olmuş pederde de var bi tane :(
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erdal85 1 ay
Avrupa'ya gelmez bu zaten ABD pazarında satılıyor yıllardır makyajlamışlar.... Sedanı da var ayrıca bunun :)
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2019 toyota yaris hatchback, mazda 2 ve
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