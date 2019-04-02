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Hatırlanacak olursa, geçtiğimiz yıl iki Japon devi Toyota ve Mazda arasında küçük, B segment otomobilleri kapsayan bir anlaşma imzalanmıştı. Bugün de söz konusu anlaşmanın meyvesi olan 2019 Toyota Yaris Hatchback tanıtıldı.

2019 Toyota Yaris Hatchback, Mazda 2 platformunu kullanan bir otomobil olarak karşımıza çıktı. Bunun yanı sıra, özellikle arkadan ve yandan bakıldığında Mazda 2’nin aynısı diyebileceğimiz bir tasarıma sahip. Ön tarafta ise geçtiğimiz yıl tanıtılan Yaris Sedan modelinden esinlenen büyük altıgen ızgara ve LED farlar ile farkını ortaya koyuyor.

Aks mesafesi selefinden 61 mm daha uzun

2019 Toyota Yaris Hatchback’in ABD pazarı için duyurulan bu versiyonunda geri görüş kamerası, 16 inç alüminyum jantlar ve sis farları standart olarak sunuluyor. Aracın detaylı özellikleri henüz açıklanmadı. Fakat yeni Toyota Yaris Hatchback’in 4,100 mm uzunluğa sahip olduğu, aks mesafesinin de selefinden 61 mm daha uzun olduğu biliniyor. Ayrıca aracın bagaj hacmi de 450 litre olarak açıklandı.

2019 Toyota Yaris Hatchback’in kabin tarafında baktığımızda da Mazda 2’nin iç dünyasıyla neredeyse aynı olduğunu görüyoruz. Üç kollu direksiyon üzerindeki logo ve farklı kontrol tuşları, bize Mazda’ya değil de Toyota’ya baktığımızı hatırlatıyor. Konsolun üst kısmına konumlandırılan 7 inçlik bilgi-eğlence ekranında Android Auto ve Apple Car Play desteği bulunuyor. Krom detayların da yer aldığı kabin kısmında 6 hoparlörlü ses sistemi kullanılıyor.

ABD’de satılacak 2019 Toyota Yaris Hatchback’in kaputunun altında 1.5 litre dört silindirli benzinli motor kullanılıyor. 106 beygir güç sunan bu motor 6 ileri otomatik şanzımanla birlikte çalışıyor. Yeni Toyota Yaris Hatchback’in bu kombinasyonla birlikte 5.8 lt / 100 km yakıt tüketimine sahip olduğu belirtiliyor. Ayrıca araçta gaz tepkisini arttıran Sport Mode da bulunuyor.

2019 Toyota Yaris, 17 Nisan’da basına kapılarını açacak olan New York Otomobil Fuarı’nda sergilenecek. Aracın tüm detaylarını bu tarihte öğrenebileceğiz. ABD’de LE ve XLE donanım seviyeleriyle satılacak yeni Toyota Yaris Hatchback’in fiyatı da henüz belli değil.

https://pressroom.toyota.com/releases/all-new-2020-toyota-yaris-hatchback-combines-technology-cargo-capacity-and-practicality.htm