35 bin dolarlık Tesla Model 3'lerin teslimat tarihi ertelendi

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ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla yine bir ertelemeyle gündemde. Söz konusu ertelemenin başrolünde ise Tesla tutkunlarının yıllardır heyecanla beklediği 35 bin dolarlık Tesla Model 3 var. Aracını teslim alacağı günü bekleyen müşteriler, Tesla’dan teslimatların ertelendiğine dair mesaj aldıklarını söylüyor.

The Drive’ın müşteri şikayetlerine dayandırdığı habere göre, “Standart Range” adıyla ürün gamına eklenen 35 bin dolarlık Tesla Model 3 teslimatlarının Mart ayının son haftasında başlaması gerekiyordu. Aracının gelmesini bekleyen müşteriler bunun yerine Tesla’dan şu mesajı aldı: “Özür dileriz, teslimat randevunuzu ileri bir tarihe ertelemek durumundayız. Yeni teslimat tarihi belli olduğunda bir Tesla temsilcisi sizinle iletişime geçecek”

Yukarıda bahse konu olan şikayeti yapan müşterilerden bazılarının konuyla ilgili Tesla’ya ulaştığı fakat kesin bir tarih öğrenemediği belirtildi. Bazı müşterilerin ise online Tesla hesaplarını kontrol ettiklerinde teslimatların 2 ay kadar ertelendiğini gördükleri söyleniyor.

"Daha pahalı versiyonları satmaya çalışıyorlar"

İşin daha da ilginç bir boyutu var. Teslimat randevuları ertelenen bazı müşteriler Tesla’nın kendilerini aradığını, Model 3’ün giriş seviyesi versiyonu yerine daha pahalı versiyonları satmaya çalıştığını iddia etti. Giriş seviyesi 35 bin dolar olan Tesla Model 3’ün bir üst versiyonu 37 bin 500 dolar. En tepede ise 60 bin dolarlık Performance versiyonu bulunuyor.

Elon Musk’ın 35 bin dolarlık Tesla Model 3’ü ilk kez duyurmasının üzerinden tam üç yıl geçti. Eğer gelen haberler doğruysa, ucuz Model 3’lerin henüz hiçbiri sahibine teslim edilmedi. Tesla’dan söz konusu ertelemeyle ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

https://www.thedrive.com/tech/27150/tesla-delaying-deliveries-of-standard-range-model-3