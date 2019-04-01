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35 bin dolarlık Tesla Model 3'lerin teslimat tarihi ertelendi

35 bin dolarlık Model 3'lere beklediğinden çok daha fazla talep gelen Tesla, teslimat tarihlerini ertelemek zorunda kaldı. Ayrıca Tesla'nın daha pahalı versiyonları satmaya çalıştığı iddia ediliyor.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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35 bin dolarlık Tesla Model 3'lerin teslimat tarihi ertelendi
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ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla yine bir ertelemeyle gündemde. Söz konusu ertelemenin başrolünde ise Tesla tutkunlarının yıllardır heyecanla beklediği 35 bin dolarlık Tesla Model 3 var. Aracını teslim alacağı günü bekleyen müşteriler, Tesla’dan teslimatların ertelendiğine dair mesaj aldıklarını söylüyor.

The Drive’ın müşteri şikayetlerine dayandırdığı habere göre, “Standart Range” adıyla ürün gamına eklenen 35 bin dolarlık Tesla Model 3 teslimatlarının Mart ayının son haftasında başlaması gerekiyordu. Aracının gelmesini bekleyen müşteriler bunun yerine Tesla’dan şu mesajı aldı: “Özür dileriz, teslimat randevunuzu ileri bir tarihe ertelemek durumundayız. Yeni teslimat tarihi belli olduğunda bir Tesla temsilcisi sizinle iletişime geçecek

Yukarıda bahse konu olan şikayeti yapan müşterilerden bazılarının konuyla ilgili Tesla’ya ulaştığı fakat kesin bir tarih öğrenemediği belirtildi. Bazı müşterilerin ise online Tesla hesaplarını kontrol ettiklerinde teslimatların 2 ay kadar ertelendiğini gördükleri söyleniyor.

"Daha pahalı versiyonları satmaya çalışıyorlar" 

İşin daha da ilginç bir boyutu var. Teslimat randevuları ertelenen bazı müşteriler Tesla’nın kendilerini aradığını, Model 3’ün giriş seviyesi versiyonu yerine daha pahalı versiyonları satmaya çalıştığını iddia etti. Giriş seviyesi 35 bin dolar olan Tesla Model 3’ün bir üst versiyonu 37 bin 500 dolar. En tepede ise 60 bin dolarlık Performance versiyonu bulunuyor.

Elon Musk’ın 35 bin dolarlık Tesla Model 3’ü ilk kez duyurmasının üzerinden tam üç yıl geçti. Eğer gelen haberler doğruysa, ucuz Model 3’lerin henüz hiçbiri sahibine teslim edilmedi. Tesla’dan söz konusu ertelemeyle ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.


https://www.thedrive.com/tech/27150/tesla-delaying-deliveries-of-standard-range-model-3 Yorum Yaz
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Fenomenon 1 ay en beğenilen
Hep erteleme hep erteleme.
Yoksa elon reyiz tosuncuk gibi milletten parayı toplayıp roketiyle mars'a mı kaçacak. Kafamda deli sorular.
Zaten ben bu elon reyize hiç güvenmemiştim.
Hep erteleme hep erteleme.Yoksa elon reyiz tosuncuk gibi milletten parayı toplayıp roketiyle mars'a mı kaçacak. Kafamda deli sorular.Zaten ben bu el...
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cabriyo 1 ay
zaten bir ürünü üretmek için fabrikasını kurmak 2-3 sene sürer. ürünüde 1-2 yılda arge test vs sürse en erken 5 yıl. bmw mersedes 10 yıllık ürün takvimi açıklıyor. adamlar şimdi başlasa 10 yıl sürüyor üretmeleri demektir.
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brkprlk35 1 ay cabriyo
Aynen öyle bazı üretim aşamalarını atlıyor. İşin aslı dediğiniz gibi ama tüm aşamaları yarı yarıya azaltınca böyle ertelemeler normal oluyor ama anlamadığım nokta tüketici hakları gibi şeyler çok daha iyi noktada olan bir yerde üretim yapıyorlar büyük cezalar gelir..
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Musty3535123 1 ay
tesla alanlarda iyi sabır var vallaha.
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faniseyler 1 ay
Seçim geçti ya ertelenir artık.
diyenler olacak başlığa bile bakmadan okumadan düşünmeden.
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Fenomenon 1 ay en beğenilen
Hep erteleme hep erteleme.
Yoksa elon reyiz tosuncuk gibi milletten parayı toplayıp roketiyle mars'a mı kaçacak. Kafamda deli sorular.
Zaten ben bu elon reyize hiç güvenmemiştim.
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Kerim5100 1 ay
Baz modelin satışının sonlandırıldığı önceden açıklanmıştı zaten?
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