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2019 Volkswagen Jetta GLI ABD'deki fuarda tanıtıldı

2019 Volkswagen Jetta GLI Şikago'da tanıtıldı. Sürüş dinamikleri iyileştirilen araçta bağımsız arka süspansiyon ve Golf R'dan alınan frenler kullanıldı. İşte 2019 Volkswagen Jetta GLI'ın özellikleri:
3 ay
20,3b
1
20
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Volkswagen Jetta GLI ABD'deki fuarda tanıtıldı
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Biz şu sıralar Avrupa’da satışa sunulacak makyajlı Volkswagen Passat’la ilgilenirken Alman üreticinin bir başka modeli 2019 Volkswagen Jetta GLI da Şikago Otomobil Fuarı’nda görücüye çıktı. Yedinci nesline kavuşan aracın hem tasarımı hem de sürüş dinamikleri yenilendi. İşte 2019 Volkswagen Jetta GLI modelinin özellikleri:

2019 Volkswagen Jetta GLI’ın yenilenen dış tasarımında siyah ve kırmızı renklerle yakalanan güzel bir kontrast dikkat çekiyor. Bu kontrast, lansman aracının ızgarasında ve jantlarında karşımıza çıkıyor. Daha da büyüyen petek ızgara, kırmızı kaliperler, yeni hava girişlerine sahip ön tampon ve çift krom egzoz çıkışına ev sahipliği yapan yeni arka tampon aracın dikkat çeken tasarım unsurları arasında. Yeni Jetta GLI’ın standart donanımları arasında LED farlar ve bu modele özel 18 inç alaşım jantlar bulunuyor.

2019 Volkswagen Jetta GLI’ın dış tasarımındaki kırmızı/siyah kombinasyonu içeride de devam ediyor. Siyah rengin yoğun olduğu kabinde kırmızı dikişlere ve trim parçalarına yer veriliyor. Baz modellerde kumaş koltuklar standart olarak sunulurken, deri döşeme de opsiyon listesinde bulunuyor. Yeni Jetta GLI’ın diğer standart donanımları arasında ısıtmalı koltuklar, çift bölgeli klima, ambiyans aydınlatması ile Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Dijital gösterge ekranı, 400 watt BeatsAudio ses sistemi, telematik ve daha fazlası da tercih edilebilecek özellikler arasında.

2019 Volkswagen Jetta GLI’ın kaputunun altında Golf GTI’da da kullanılan 2.0 litre dört silindirli turbo ünite görev yapıyor. 230 beygir güç ve 350 Nm tork üreten bu motor, standart olarak 6 ileri manuel ile eşlenirken 7 ileri DSG de opsiyon olarak sunuluyor. Bağımsız arka süspansiyona sahip yeni süspansiyon sistemi sayesinde aracın şasisi standart Jetta’ya göre 15 mm kadar alçaltılmış. Şirketin elektronik sınırlı kaydırmalı diferansiyelini kullanan araçta Golf R modelinden alınan fren sistemi bulunuyor.

2019 Volkswagen Jetta GLI’ın yaz aylarında ABD’de satışa çıkması bekleniyor. Fiyatı ise henüz belli değil. Yeni Jetta GLI'ın tıpkı standart Jetta gibi Türkiye'de satılması planlanmıyor.


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Tobin Frost 3 ay en beğenilen
egea ya baka baka çizmiş herifler
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ChiefOfficer 3 ay
Egea'ya benzemiş :d
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jonywayt 3 ay
Artık her araba egea :p
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DH Misafiri 3 ay
Sıktınız artık ne egea imiş.
Araba ön taraftan dodge charger,arkadan audi ye benziyor ki audi de kendi markası normal yani.
Ha büyük ihtimalle kendi parasına değmez ama kalkıp her aracı egea ya benzetmeyin.
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haylaz__ 3 ay
Egea arka tarafta ne tasarım yapmış be herkes kopyaliyor helal olsun adamlara
Mazdacilar nerde onlar konuşsun
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***RAMMSTEIN*** 3 ay
200Binden alıcı bulur artık. VW sevdalısı çok memlekette.
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Barış. 3 ay ***RAMMSTEIN***
Yeni Jetta GLI'ın tıpkı standart Jetta gibi Türkiye'de satılması planlanmıyor.
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ymhaslaman 3 ay
Audi a3 sedan'ın biraz daha uzun hali. Tipik VW. Aynı Iphone gibi.
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mussi47 3 ay
Ne egeaymış be ! Her arabayı ona benzetiyorsunuz!
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mert107 3 ay
Süperb ile a4 arasında kalmış Hangisine benzeyeceğine karar verememiş..
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Technical_Support 3 ay
M paket Egea
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RaptorFX 3 ay
Egea belki kalite ve teknoloji olarak bir halt değil ama tasarım olarak son 2 yıla resmen damgasını vurdu. Oldukça fazla araç gerek hb gerek sedan olarak egea yı andırıyor. Farklar var ama üstün körü araca bakınca egea aklınıza geliyor.
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Tobin Frost 3 ay en beğenilen
egea ya baka baka çizmiş herifler
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umutuys06 3 ay
Egeanın pahalı ve donanımlısı olmuş.Ww grubuna hiç olmamış bu araba.
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