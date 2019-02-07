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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenecek otomobiller

5 Mart tarihinde basına kapılarını açacak 2019 Cenevre Otomobil Fuarı her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden renkli görüntülere sahne olacak. Fuarda sergilenecek otomobilleri sizler için listeledik
3 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenecek otomobiller
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Otomotiv sektörünün takvimindeki en önemli etkinliklerden biri olan 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’na sayılı günler kaldı. Dünyanın önde gelen üreticileri her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni konsept veya üretim modellerini bu fuarda sergileyecek. Bunlardan bazıları daha önce gördüğümüz, bazıları da ilk kez göreceğimiz otomobiller olacak.

2017 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda konseptiyle tanıştığımız Honda Urban EV, Cenevre’de nihayet üretime hazır haliyle sergilenecek. Elektrikli hiper otomobil sınıfına giren Pininfarina Battista gibi modellerin uç noktaları oluşturacağı fuarda, Polestar 2 elektrikli sedan gibi görece olarak uygun araçlar da tanıtılacak.

İşte 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda görmeyi beklediğimiz otomobiller:

2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenecek otomobiller

Audi

Cenevre’deki fuara katılım gerçekleştirecek markalardan biri olan Audi’nin Q3 boyutlarında tamamen elektrikli bir crossover konsepti ile sahneye çıkması bekleniyor. Araç, Volkswagen Grubu’nun MEB platformu üzerine geliştirilecek. Yani Volkswagen’in I.D. serisiyle aynı altyapıyı paylaşacak. Yeni Audi elektrikli crossover’ın 2021 yılında satışa çıkacağı düşünülüyor.

BMW

Alman üreticinin amiral gemisi sedan modeli BMW 7 Serisi, tasarım ve teknoloji alanındaki gelişmelerle Cenevre Otomobil Fuarı’nda sahne alacak. Dikey bıçaklı dev böbrek ızgara ve ince LED farların kontrast oluşturduğu araçta dizel, benzinli ve PHEV motor seçenekleri bulunacak. Seçenekler arasında dört tekerlekten çekis sistemi de bulunacak.

BMW’nin Cenevre’de sahneye çıkaracağı bir diğer araç da geçtiğimiz yıl Paris’te tanıtılan yeni BMW 3 Serisi’nin Touring versiyonu olacak. G21 olarak kodlandırılması beklenen station wagon modeli, yeni 3 Serisi sedanın teknolojilerini büyük ve kullanışlı bir bagajla harmanlayacak.

2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenecek otomobiller
 

Honda

2017 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda retro görünümlü elektrikli otomobil konsepti Urban EV ile dikkat çeken Japon üretici, Cenevre’de aracın üretime yakın bir prototipini sergileyecek. Konseptten izler taşıyan modelde yan aynalar yerine kameralar ve gömme kapı kolları bulunacak. Honda Urban EV’nin 250 ie 350 km arasında bir menzile sahip olacağı söyleniyor.

2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenecek otomobiller
 

Lagonda

Aston Martin’in elektrikli araçlardan sorumlu yeni markası Lagonda, Cenevre’de tamanen elektrikli SUV konseptini sergileyecek. Lagonda All-Terrain adını taşıyan konseptin şimdilik sadece teaser görüntüsü mevcut. O da aracın yalnızca önden silüetini gözler önüne seriyor. Konseptin 2021 yılında üretim bandına çıkarılması bekleniyor.

Lamborghini

İtalyan üreticinin bir ay önce gözler önüne serdiği yeni Lamborghini Huracan EVO, Cenevre’deki ziyaretçilere görsel şölen sunacak otomobillerden biri. İlk nesil Huracan modelinden 5 kat daha aerodinamik olan araç, 640 beygirlik motordan güç alıyor. Lamborghini Huracan EVO’nun başlangıç fiyatı 261 bin 274 dolar olacak.

Mercedes

Yeni Mercedes CLA’nın shooting brake versiyonu da dünya prömiyerini Cenevre’de gerçekleştirecek otomobillerden. Bunun yanı sıra BMW X4’e rakip olan Mercedes GLC Coupe de makyajlanan gövdesi ve yeni teknolojileriyle fuarda sergilenecek. Makyajla birlikte PHEV versiyon da muhtemel görünüyor. Mercedes’in tanıtacağı bir diğer araç da Vito’nun elektrikli versiyonu olacak. Elektrikli Vito’nun 2021’de üretime girmesi bekleniyor.

2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenecek otomobiller
 

Mitsubishi

Cenevre’deki fuarda varlık gösterecek markalardan biri de Mitsubishi. Japon üretici, Engelberg Tourer adını verdiği bir elektrikli SUV konsepti tanıtacak. Bu konsept, markanın gelecekteki SUV modellerinde kullanacağı tasarım dilini gözler önüne serecek. Yeni Outlander’ın tasarımında bu konseptten esinlenilmesi de muhtemel görünüyor.

2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenecek otomobiller
 

Pininfarina

İtalyan tasarım evi, kurucusu Battista Pininfarina’nın anısına Battista olarak isimlendirdiği elektrikli bir hiper otomobil tanıtacak. 1,900 beygir güç ve 2,300 Nm torka sahip olması beklenen model, 0-100 km/s hızlanmasını 2 saniyenin altında tamamlayacak. 2020 yılında üretime girecek araçtan yalnızca 150 adet üretileceği söyleniyor.

2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenecek otomobiller
 

Polestar

Volvo’nun elektrikli araçlardan sorumlu markası, ilk tam elektrikli aracı Polestar 2’yi Cenevre’de sergilecek. Tesla Model 3’ün rakibi olması beklenen araç, özellikleri ve fiyatıyla bu Musk’ın silahına çok yakın olacak. Polestar 2’nin 400 beygir civarında güce ve 485 km civarında menzile sahip olması bekleniyor.

Renault

Fransız üreticinin Cenevre’deki en büyük silahı yeni Clio 5 olacak. Hem tasarım hem de teknoloji anlamında yenilikler sunan modelin tasarımı iki parça halinde ortaya çıkmıştı. CMF-B platformu üzerine inşa edilen yeni Clio 5’in 48V hafif hibrit sistem dahil tüm özellikleri bu fuarda belli olacak.

Skoda

Çekyalı üretici Avrupa’da satışa sunacağı yeni crossover’ı Skoda Kamiq’i ilk kez Cenevre’de gösterecek. Dün yayınlanan bir görselde iç tasarımı gözler önüne serilen araç Karoq ve Kodiaq modellerinin altında konumlanacak. Altyapısındaki MQB platformu ile Seat Arona ve VW T-ROC modellerinin platform ikizi olacak.

2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenecek otomobiller
 

Ssangyong

Koreli üretici Korando SUV modelinin yeni neslini Cenevre’de tanıtacak. Geçtiğimiz yıl gösterilen e-SIV konseptinden ilham alacak model ilk etapta dizel ve benzinli motorlarla satışa çıkacak. Sonrasında 1.5 litre ünite ve küçük bir elektrikli motor eşliğinde hafif hibrit versiyon da yollara çıkacak. Son olarak da 450 km menzil sunan elektrikli Korando modeli piyasaya çıkacak.

Mazda

Japon üretici Mazda, sevenlerine bir sürpriz yaparak Cenevre’de yepyeni bir crossover tanıtacak. CX-3 ve CX-5 modellerinin arasında konumlanması beklenen modelin CX-4 adını taşıması bekleniyor. Şimdilik elimizde yalnızca tek bir teaser görseli bulunan Mazda crossover, tasarımında yeni Mazda 3 hatchback’ten izler taşıyacak.

2019 Cenevre Otomobil Fuarı 5 Mart tarihinde basına kapılarını açacak. Hemen sonrasında ise 7 - 17 Mart tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. 


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MrKattchup 3 ay en beğenilen race_2007
Hocam sabret 1.5 ay daha var, eli kulağındadır haberlerin
1 Yanıt Yanıtla +13
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race_2007 3 ay
Bizim yerli oto ne oldu
1 Yanıt Yanıtla +11
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S.Vettel 3 ay
heyt be eski türkiyede her yada 2 yılda bir fuar olurdu ve millet sıraya girerdi şimdi bırak fuarı , normal araba satılmıyor nerden nereye bugünleride aramayız inş
heyt be eski türkiyede her yada 2 yılda bir fuar olurdu ve millet sıraya girerdi şimdi bırak fuarı , normal araba satılmıyor nerden nereye bugünleride aramayız ...
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S.Vettel 3 ay
heyt be eski türkiyede her yada 2 yılda bir fuar olurdu ve millet sıraya girerdi şimdi bırak fuarı , normal araba satılmıyor nerden nereye bugünleride aramayız inş
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
race_2007 3 ay
Bizim yerli oto ne oldu
1 Yanıt Yanıtla +11
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MrKattchup 3 ay race_2007
Hocam sabret 1.5 ay daha var, eli kulağındadır haberlerin
1 Yanıt Yanıtla +13
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