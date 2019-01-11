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2019'da sadece 24.99 TL'ye yeni bir hobi ya da meslek edinebilirsiniz

Udemy'de yeni yıl indirimleri başladı. Yalnızca 24,99 TL'ye satın alacağınız kurslar ile yeni yılda yeni bir hobi veya meslek edinebilirsiniz. İşte indirim linkleri:
4 ay
6,4b
1
21
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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2019'da sadece 24.99 TL'ye yeni bir hobi ya da meslek edinebilirsiniz
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Pek çok kişi için yeni yıl, yeni başlangıçlar anlamına geliyor. ‘Yeni bir yıl, yeni bir ben’ sloganıyla planlar yaptığımız, kendimize yeni yıl hedefleri koyduğumu bir dönemdeyiz. 2019, sizi hayallerinize ulaştıracak yetkinlikleri öğrenebileceğiniz yeni bir hobi keşfedebileceğiniz bir yıl olabilir.

Yeni hobi edinmek hatta bu hobinizi mesleğe dönüştürmek için Udemy’nin online kursları size yardımcı olabilir. Udemy’de yeni yıl indirimleri başladı. İndirimler 12 Ocak saat 10.00'a kadar geçerli olacak.

Sizin için seçtiğimiz 5 kursa ek olarak 100.000’den fazla kurs şimdi yalnızca 24.99 TL!

Yeni bir hobi edinin: Fotoğrafçılık

A’da Z’ye Fotoğrafçılık kursu ile elinizde fotoğraf makinesi veya cep telefonu ne olursa olsun daha iyi fotoğraflar çekebilir, fotoğraflarınızı profesyonel fotoğrafçılar gibi düzenleyebilir ve fotoğraftan para kazanmayı öğrenebilirsiniz. A’dan Z’ye Fotoğrafçılık kursu şimdi sadece 24.99 TL.

Kendi mobil uygulamanızı yapın: Android ile uygulama geliştirme

Sıfır yazılım ve programlama dili bilgisi ile başlayarak ileri seviye mobil uygulama geliştiricisi olabilirsiniz. Mobil uygulama fikirlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Kurs içeriğinde Instagram gibi sosyal medya uygulamalarına benzer uygulamaların ve basit seviye mobil oyunların nasıl yapılacağına dair 30 saati aşkın ders bulunuyor. Android mobil uygulama geliştirme kursu şimdi sadece 24.99 TL.

Yazılım dünyasına oyun geliştirerek adım atın: Unity ile oyun geliştirme

Oyun dünyasına sadece oyuncu olarak değil, oyunu yaratan kişi olarak mı dahil olmak istiyorsunuz? Aklınızda herkesin severek oynayacağı güzel fikirler mi var? Oyun geliştiricisi olup bu işten para kazanmak ve kitlelere ulaşmak için birinci elden tecrübe kazanmaya ihtiyacınız varsa, sıfırdan C# 'ı ve Unity'de oyun geliştirmeyi 6 kapsamlı oyunu adım adım kodlayarak öğrenebilirsiniz. Unity C# Sıfırdan Oyun Geliştirme kursu şimdi sadece 24.99 TL.

Enstrüman öğrenin: Gitar

Yeni bir enstrüman öğrenmek bu yılı dolu bir şekilde geçirmenize yardımcı olabilir. Müzik dünyasına yeni bir adım atanlar için gitar öğrenmek daha kolay olabiliyor. Gece Yolcuları grubunun bas gitaristi tarafından hazırlanan gitar kursu ile klasik, akustik ve elektro gitar çalmayı öğrenebilirsiniz. A’dan Z’ye gitar kursu şimdi sadece 24.99 TL.

Kampsamlı web siteleri geliştirin: ASP.NET MVC

ASP.NET teknolojisi ve MVC mimarisini kullanarak kapsamlı ve dinamik web siteleri kodlayabilirsiniz. ASP.NET MVC ile web sites, web uygulamaları ve web tabanlı mobil uygulama geliştirebilirsiniz. Başlangıç seviyesinde HTML ve CSS biliyorsanız web tasarım yeteneğinizi daha da ileri taşımanıza yardımcı olacak. ASP.NET MVC kursu şimdi sadece 24,99 TL.

Sizin için seçtiğimiz 5 kursa ek olarak yüz binlerce kursu bu bağlantıdan 24,99 TL'ye satın alabilirsiniz. İndirimler 12 Ocak sabah saat 10.00'a kadar geçerlidir.

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mahmut716 4 ay en beğenilen
kanka biz bu hobileri hep beleş topladık, sen forumu takip etmiyon zannedersem
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Whippoorwill 4 ay
Bu haber ürün YERLEŞTİRME içermektedir.
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XGames 4 ay
Udemy'de zaten 365 günün 360 günü kampanya ile geçiyor ve hep kurslar 25 TL

1 Yanıt Yanıtla +14
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2 Avatar Avatar
interwap 3 ay
Fiyatlara oturum açmadan bakıyorsun 27.99 dip fiyat. Oturum açıyorsun 399TL 599 TL. İyi öpücükler.
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SEO-Uzmanı 4 ay
bedavaya youtube'de her türlü eğitim var !
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Physicist_Emre 4 ay
bu kurslara bir yerlere gelen ya da öyle tanıdığınız biri var mı? yoksa insanın bir anlık gaza gelip aldığı daha sonra yüzüne bile bakmadığı şeyler arasında mı?
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intel7mix 4 ay
İnandırıcı olmayan bir haber daha...
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DH Misafiri 4 ay
Allah aşkına neresi 25TL ya 10 Euro ne zaman 25 TL, Ah ah
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Doanc4n 4 ay
indirim bitmiyor, yalan haber beyler inanmayın. :D
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chalap 4 ay
Beleş kurs varsa söyle...
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yusufmet 4 ay
bilgeis.net/...

Bilgeiş Nedir?
Bilgeiş Projesi, Türkiye’de işçi ve işverenlerin uyum yeteneklerinin geliştirilmesine katkı sağlanması, teknolojiye uyumu geliştirilmiş bir işgücü piyasası oluşturulmasının desteklenmesi, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımın ve etkinliğinin artırılması, işçi ve işveren düzeyinde kapasite geliştirilmesi doğrultusunda uygulanmaktadır. Bu çerçevede, Ankara, İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Gaziantep olarak belirlenen 5 pilot ilde üniversiteler, ticaret ve sanayi odaları, sürekli eğitim merkezleri, organize sanayi bölgeleri gibi paydaşlarla işbirliği protokolleri imzalanması, pilot illerde yaşayan işçi ve işverenlerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, işletmelerin ihtiyacına yönelik 100 çevrim içi ders oluşturulmasına yönelik faaliyetler yürütülmesi planlanmıştır.
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Xeqona 4 ay
25 TL olsa almazdım 24.99 TL olması çok sıcak fırsat kaptım 5 tane
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Tensi 4 ay
Icerikler Youtube videolarindan hallice.
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Y-ZiyA 4 ay
İnsan nelere para harcamıyor. Kurs içeriklerine çok bakmadım ama eğer gerçekten iyi hazırlanmışsa (ve sabit bir geliriniz varsa) düşünülebilir.
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