2020 Volkswagen Golf'ün kokpitinden ilk resmi görüntü geldi

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Ekim ayında tanıtılması planlanan 2020 Volkswagen Golf ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Alman üretici Volkswagen, düzenlediği hissedarlar toplantısında yeni nesil Golf 8’in iç ve dış tasarımı hakkında ipuçları veren taslak görüntülerini paylaştı. Paylaşılan görsel, 2020 Volkswagen Golf’ün kabinine ilk bakış niteliğinde.

2020 Volkswagen Golf’ün kokpitine baktığımızda, selefine kıyasla daha modern detaylara sahip olduğunu görüyoruz. Konsolun merkezindeki düzen, yerini daha sade bir görünüme bırakmış. Üst taraftaki havalandırmalar iptal edilerek Golf 8’in yenilenen bilgi-eğlence ekranı yukarı taşınmış. Bu ekranın dijital gösterge paneliyle neredeyse bitişik olması sağlanmış. Hava çıkışları merkezdeki ekranın hemen altına yerleştirilmiş. Bu kısımdaki fiziksel düğme sayısı da gözle görülür derecede azaltılmış.

2020 Volkswagen Golf’ün sürücü ve ön yolcuyu ayıran kısmında, yeni araçların vazgeçilmez özelliklerinden biri olan kablosuz şarj bölmesine yer verilmiş. Yeni nesil Golf 8 ile birlikte, otomatik modellerdeki geleneksel vites topuzundan vazgeçilmiş. Onun yerine elektronik park freninin bitişiğine küçük bir vites düğmesi yerleştirilmiş. Aynı zamanda, üzerinde pek çok fonksiyon tuşu bulunduran direksiyon da 2020 Volkswagen Golf ile birlikte yenilenmiş.

2020 Volkswagen Golf, hafif hibrit teknolojisiyle gelecek

Alman üreticinin paylaştığı görüntülerden biri de 2020 Volkswagen Golf’ün dış tasarımına ait. Karşımızda duran çizim, daha önce yakalanan casus görüntülere oldukça benziyor. Volkswagen logosundan farlara doğru uzanan ince ızgara, tasarımı elden geçirilen farlar ve daha sportif görünen tampon ilk göze çarpan detaylar arasında. Ayrıca yandan bakıldığında omuz çizgisinin yükseldiği fark edilebiliyor.

Ekim ayında tanıtılacağı duyurulan 2020 Volkswagen Golf, benzinli ve dizel ünitelerin yanı sıra ilk kez 48 Volt hafif hibrit teknolojisiyle satışa sunulacak. Hibrit motorlu Golf 8’in elektrik modunda 80 km menzile sahip olacağı da gelen bilgiler arasında.