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2020 Volkswagen Golf'ün kokpitinden ilk resmi görüntü geldi

Alman üretici, Ekim ayında tanıtmayı planladığı 2020 Volkswagen Golf'ün kokpitini ilk kez hissedarlar toplantısında gösterdi. Buna göre, yeni nesil Golf 8'in kabininde radikal değişimler söz konusu.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2020 Volkswagen Golf'ün kokpitinden ilk resmi görüntü geldi
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Ekim ayında tanıtılması planlanan 2020 Volkswagen Golf ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Alman üretici Volkswagen, düzenlediği hissedarlar toplantısında yeni nesil Golf 8’in iç ve dış tasarımı hakkında ipuçları veren taslak görüntülerini paylaştı. Paylaşılan görsel, 2020 Volkswagen Golf’ün kabinine ilk bakış niteliğinde.

2020 Volkswagen Golf’ün kokpitine baktığımızda, selefine kıyasla daha modern detaylara sahip olduğunu görüyoruz. Konsolun merkezindeki düzen, yerini daha sade bir görünüme bırakmış. Üst taraftaki havalandırmalar iptal edilerek Golf 8’in yenilenen bilgi-eğlence ekranı yukarı taşınmış. Bu ekranın dijital gösterge paneliyle neredeyse bitişik olması sağlanmış. Hava çıkışları merkezdeki ekranın hemen altına yerleştirilmiş. Bu kısımdaki fiziksel düğme sayısı da gözle görülür derecede azaltılmış.

2020 Volkswagen Golf’ün sürücü ve ön yolcuyu ayıran kısmında, yeni araçların vazgeçilmez özelliklerinden biri olan kablosuz şarj bölmesine yer verilmiş. Yeni nesil Golf 8 ile birlikte, otomatik modellerdeki geleneksel vites topuzundan vazgeçilmiş. Onun yerine elektronik park freninin bitişiğine küçük bir vites düğmesi yerleştirilmiş. Aynı zamanda, üzerinde pek çok fonksiyon tuşu bulunduran direksiyon da 2020 Volkswagen Golf ile birlikte yenilenmiş.

2020 Volkswagen Golf, hafif hibrit teknolojisiyle gelecek 

Alman üreticinin paylaştığı görüntülerden biri de 2020 Volkswagen Golf’ün dış tasarımına ait. Karşımızda duran çizim, daha önce yakalanan casus görüntülere oldukça benziyor. Volkswagen logosundan farlara doğru uzanan ince ızgara, tasarımı elden geçirilen farlar ve daha sportif görünen tampon ilk göze çarpan detaylar arasında. Ayrıca yandan bakıldığında omuz çizgisinin yükseldiği fark edilebiliyor.

Ekim ayında tanıtılacağı duyurulan 2020 Volkswagen Golf, benzinli ve dizel ünitelerin yanı sıra ilk kez 48 Volt hafif hibrit teknolojisiyle satışa sunulacak. Hibrit motorlu Golf 8’in elektrik modunda 80 km menzile sahip olacağı da gelen bilgiler arasında.


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Celonfix 3 hf. en beğenilen haberelectro
Polo'nun iç tasarımını Golf'e koymuş vw. Çok zahmet etmişler.
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Ha unutmadan:
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Polo'nun iç tasarımını Golf'e koymuş vw. Çok zahmet etmişler.Ha unutmadan:...
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1 Yanıt Yanıtla +33
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Celonfix 3 hf. haberelectro
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Rakipleri çok daha şık iç ve dış tasarımlarla gelirken, Polo'nun tasarımıyla çıkan Golf'ün yargı dağıtacağını söylemeniz komik.
Rakipleri çok daha şık iç ve dış tasarımlarla gelirken, Polo'nun tasarımıyl...
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3 Yanıt Yanıtla +33
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yc#1 3 hf.
Kokpitte BMW esintileri.
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DH Misafiri 3 hf.
Sınıfının lideri Golf'ü nasıl tasarım anlamında geriye götürürüz diye uğraşmış Volkswagen mühendisleri. VW yıllardır şu sıkıcı tasarımdan vazgeçemedi Astra-Megane-Focus-Ceed Golf'e göre daha tercih edilebilir modeller özellikle tasarım olarak hepsi birbirinden başarılı modeller. Golf'ü iç tasarımı dışında hiç beğenmedim çok çirkin duruyor rakipleri karşısında onun dışında gayet başarılı sınıfının yaratıcısı bir model Golf
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yusuf24 3 hf.
Casus fotolarda görünen iç mekan gelecek ise gerçekten iğrenç olmuş. İnşallah gelmez diyelim.
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ahmetkep 3 hf.
Wolkswagen' i ülkemizin insanları tam doğan şahin muamelesi yapmaya başlıyordu ki hükümetimiz bunu gördü ve gerekli adımları attı. Artık Wolkswagen' e Porsche muamelesi yapmaya başlıyoruz..
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erdal85 3 hf.
Eskiden iki yıllık maaşıma güzel bi golf alınırdı. Ya da güzel bir Astra, corolla, focus neyse... Şimdi baya açıldı ara değer mi o kadar paraya. Trafiğe bakıyorum, serserilere bakıyorum, yollara bakıyorum: benim gibi evi olmayan bir adamin bu kadar para bağlamasına mantıklı bir açıklama bulamıyorum.
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manisa_tr 3 hf.
güzel olmuş
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passmo 3 hf.
Yine sınıfının lideri olacak bu bir gerçek
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lalale 3 hf.
Gözüne yumruk yemiş gibi duruyor araba
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kadalt 3 hf.
Şu golf çöpüne de o kadar para verip alanlar var şaşıyorum valla aracın geyik testlerini hayretler içinde izliyorum bir çok kişi bilmez ama kapı kapanma sesine tav olur alırlar bu çöpü
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Alkolat 3 hf. kadalt
Hocam sen über süper egea ya da civic al ya boşver golfe para mı verilir geyik muhabbetine gerek yok dediğin gibi böyle devam bütün Avrupa aptal bir siz akıllısınız zaten
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shakircan 3 hf.
Çok risk almışlar ama test tepeceğine benziyor... Golf sınıfının üstün aracıydı, 2020de sınıfının içinde kalsın demişler.
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