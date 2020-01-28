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    2020 Seat Leon'un tasarımı ortaya çıktı

    2020 Seat Leon'un tasarımını neredeyse tamamen ortaya çıkaran fotoğraflar sızdırıldı. Yeni Leon'un tasarımı ve diğer tüm detayları, 28 Ocak yani bugün yapılacak resmi tanıtımda belli olacak.
    3 sa.
    2,5b
    67
    31
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 Seat Leon'un tasarımı ortaya çıktı
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    2020 Seat Leon’u şimdiye dek ya kamuflajlı olarak ya da paylaşılan resmi ipuçları vasıtasıyla kısmen görmüştük. Dün sızdırılan bu fotoğraflar ise yeni Leon’un tasarımını neredeyse tamamen ortaya çıkarmış.

    Paylaşılan görsellere baktığımızda, 2020 Seat Leon’un ön tarafında markanın büyük SUV modeli Tarraco’dan esintiler görüyoruz. Öne çıkarılan burun kısmı, küçük altıgen ızgara ve LED aydınlatmaları iki model arasındaki benzerlikler olarak sıralayabiliriz. 2020 Seat Leon’un arka bölümünde ise LED şeritle birbirine bağlanan yeni stoplar ve fontu değişen Leon yazısı dikkat çekiyor.

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    2020 Seat Leon'un tasarımı ortaya çıktı
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    Genel hatlarıyla oldukça sade bir tasarıma sahip olduğu görülen 2020 Seat Leon, grubun MQB platformu üzerine inşa edilerek yeni Golf ve Octavia’nın platform ikizi olacak. Bu geçişle birlikte yeni Leon’un aks mesafesinde gözle görülür bir artış yaşanacak. 2020 Seat Leon’un sızdırılan fotoğrafları arasında iç mekana dair bir görüntü yok. Fakat burada da ambiyans aydınlatması, geniş bir bilgi-eğlence ekranı ve yeni vites düğmesi gibi daha modern detaylara yer verileceğini biliyoruz.

    Ayrıca Bkz. "General Motors, sadece elektrikli araç üretecek tesisine 3 milyar dolar yatırım yapacak"

    2020 Seat Leon’un tüm detaylarını görmek için çok beklememize gerek yok. Otomobilin tanıtımı 28 Ocak’ta yani bugün yapılacak. Biz de tüm gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.



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    cand. (@cand.) 3 sa. yeni yorumcu en beğenilen
    Çok kötü olmuş bu ne ya hele arkadaki o saçma fontlu yazı
    Yanıtla +10
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    BOLDVIPER (@boldvıper) 2 sa.
    nerde o leonun karekteristik sert duruşu agrasif görüntüsü nerde bu leon yumuşacık olmuş gay leon olmuş bu

    i30 a benzemiş resmen hele o arkadaki leon yazısı ne yaw
    nerde o leonun karekteristik sert duruşu agrasif görüntüsü nerde bu leon yumuşacık olmuş gay leon olmuş bu i30 a benzemiş resmen hele o arkadaki le...
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    violave (@violave) 2 sa.
    Bu vosvos grubundaki bütün markaların tasarımları gitgide sıkıcı bir hal almaya başladı golfte bu da baya çirkin bence.
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    oguz298 32 dk.
    gelenekleri devam ettirmek lazım.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Büyük İskender 33 dk.
    Arka taraf Renault Megane hb.
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    Renault S.A. 51 dk.
    Apaçi killer tasarım olmuş, araç yumuşamış çok iyi oldu





    Bu arada bildiğin kia olmuş araba
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    xxl567 54 dk.
    Bizim memlekette bi sıfır faiz kampanyasına, rakiplerine göre güzel bi indirime bakar. Beğenen de alır, beğenmeyen de...



    Yok fiyat avantajı olmazsa, bu tiple bye bye love...
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    falterubbix 1 sa.
    arka bagajdaki boydan boya çıkıntı çizgi bariz astra K. farlar boydan boya uzanmasa direk astra k olacak arka
    ön taraf da focus, i30 karışımı

    araç resmen makyajlı leon gibi, içini tam olarak görmek lazım.
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    zQrba 1 sa.
    Keşke bu ibiza olsaymış. Leon için çok yumuşak, sakin duruyor araba
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    kurgusuz 1 sa.
    Biraz megane biraz i30 arabanın adınıda leon yazalımda bizim olduğu belli olsun
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    Kd®? 1 sa.
    Demekki mevcut kasa efsane kasa olarak kalacak yenisinde iş yok
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    Tatar 55 1 sa.
    Eski kasa daha guzel bence
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    mr4power 1 sa.
    Leon daha sportif agresif yapısıyla insanları kendine çekiyordu fakat bu kasa berbat olmuş, ülkemizde abi leon süper araba diyen kimsenin kalkıp bunu alacağını düşünmüyorum bu araç f/p aracı olmaktan zaten çıktı o yüzden kimse almayacaktır.

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    2517 kez okundu.
    28 kişi, toplam 28 yorum yazdı.

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    Galeri, 2020 seat leon ve
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