2020 Seat Leon'un tasarımı ortaya çıktı

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2020 Seat Leon’u şimdiye dek ya kamuflajlı olarak ya da paylaşılan resmi ipuçları vasıtasıyla kısmen görmüştük. Dün sızdırılan bu fotoğraflar ise yeni Leon’un tasarımını neredeyse tamamen ortaya çıkarmış.

Paylaşılan görsellere baktığımızda, 2020 Seat Leon’un ön tarafında markanın büyük SUV modeli Tarraco’dan esintiler görüyoruz. Öne çıkarılan burun kısmı, küçük altıgen ızgara ve LED aydınlatmaları iki model arasındaki benzerlikler olarak sıralayabiliriz. 2020 Seat Leon’un arka bölümünde ise LED şeritle birbirine bağlanan yeni stoplar ve fontu değişen Leon yazısı dikkat çekiyor.

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Genel hatlarıyla oldukça sade bir tasarıma sahip olduğu görülen 2020 Seat Leon, grubun MQB platformu üzerine inşa edilerek yeni Golf ve Octavia’nın platform ikizi olacak. Bu geçişle birlikte yeni Leon’un aks mesafesinde gözle görülür bir artış yaşanacak. 2020 Seat Leon’un sızdırılan fotoğrafları arasında iç mekana dair bir görüntü yok. Fakat burada da ambiyans aydınlatması, geniş bir bilgi-eğlence ekranı ve yeni vites düğmesi gibi daha modern detaylara yer verileceğini biliyoruz.

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2020 Seat Leon’un tüm detaylarını görmek için çok beklememize gerek yok. Otomobilin tanıtımı 28 Ocak’ta yani bugün yapılacak. Biz de tüm gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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