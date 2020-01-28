General Motors, sadece elektrikli araç üretecek tesisine 3 milyar dolar yatırım yapacak

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Otomotiv devlerinden General Motors, bugün yaptığı açıklama ile birlikte elektrikli bir gelecek vizyonunu hayata geçirmek için 3 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

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2021'de üretime başlayacak

Şirketin Detroit-Hamtramck montaj tesisinin sadece elektrikli araç üretimi için yeniden inşa edileceği belirtilirken, tesiste şu anda Chevrolet Impala ve Cadillac CT6 üretiminde çalışan yaklaşık 900 kişinin görev yaptığı ifade edildi. Yatırımın 2.2 milyar doları bu tesisin elden geçirilmesi ve yenilenmesi için harcanacak. Çalışmaların ise Şubat ayında başlaması planlanıyor.

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General Motors, ilk tamamen elektrikli kamyonetini 2021 yılının sonlarında üretim bandına sokmayı hedefliyor. Şirket kalan 800 milyon doları ise tedarikçi araçları ve elektrikli kamyonlarla ilgili diğer projeler için harcayacak. GM, elektrikli pikaplar üzerinde çalışan tek otomobil üreticisi değil. Tesla'da geçtiğimi aylarda iddialı bir şekilde Cybertruck modelini tanıtmıştı. Bir başka ABD'li otomotiv şirketi Rivian'ın ise R1T adını verdiği geleneksel pikap modeli üzerinde çalıştığını da belirtmeden geçmeyelim.

https://media.gm.com/media/us/en/gm/home.detail.html/content/Pages/news/us/en/2020/jan/0127-dham.html

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