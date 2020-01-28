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    General Motors, sadece elektrikli araç üretecek tesisine 3 milyar dolar yatırım yapacak

    ABD merkezli dev otomotiv şirketi General Motors, elektrikli araç üretimine 3 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Şirket, Detroit'teki tesisini yeniden inşa edecek.
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    General Motors, sadece elektrikli araç üretecek tesisine 3 milyar dolar yatırım yapacak
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    Otomotiv devlerinden General Motors, bugün yaptığı açıklama ile birlikte elektrikli bir gelecek vizyonunu hayata geçirmek için 3 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

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    2021'de üretime başlayacak

    Şirketin Detroit-Hamtramck montaj tesisinin sadece elektrikli araç üretimi için yeniden inşa edileceği belirtilirken, tesiste şu anda Chevrolet Impala ve Cadillac CT6 üretiminde çalışan yaklaşık 900 kişinin görev yaptığı ifade edildi. Yatırımın 2.2 milyar doları bu tesisin elden geçirilmesi ve yenilenmesi için harcanacak. Çalışmaların ise Şubat ayında başlaması planlanıyor.

    General Motors, sadece elektrikli araç üretecek tesisine 3 milyar dolar yatırım yapacak
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    General Motors, ilk tamamen elektrikli kamyonetini 2021 yılının sonlarında üretim bandına sokmayı hedefliyor. Şirket kalan 800 milyon doları ise tedarikçi araçları ve elektrikli kamyonlarla ilgili diğer projeler için harcayacak. GM, elektrikli pikaplar üzerinde çalışan tek otomobil üreticisi değil. Tesla'da geçtiğimi aylarda iddialı bir şekilde Cybertruck modelini tanıtmıştı. Bir başka ABD'li otomotiv şirketi Rivian'ın ise R1T adını verdiği geleneksel pikap modeli üzerinde çalıştığını da belirtmeden geçmeyelim.



    https://media.gm.com/media/us/en/gm/home.detail.html/content/Pages/news/us/en/2020/jan/0127-dham.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    mr4power 1 sa.
    Gm ne yapmak isterse elinde kalıyor bakalım bu nasıl sonuçlanacak
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    celik44 2 sa.
    Bu kadar lityumu nereden bulacak bu fabrikalar
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    bulentcandan 1 sa. celik44
    Yakında lityuma gerek kalmayabilir. Teknoloji elverdiği an süper kapasitör kullanabilirler. Ömürlük olur ve çok kısa sürede şarj edilebilir.



    Asıl soru şöyle olabilir: Benzinin sudan ucuz olduğu bir ülkede bu adamların aklından zoru mu var ki elektrikli otomobil konusunda en iyi atılımları yapıyorlar?
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    showstopper41 3 sa.
    Elektrikli Chevy Suburban istiyoruz. Benzinli hâlinin boş ağırlığı 2,7 ton. Elektrikli olanı 4+ ton olur.
    3500kg üzeri kamyonet sayılacağından B sınıfı ehliyet yetmeyecektir. Karavan çekmek isteyenlar için C+E ve üzeri iyi olur.
    Ehliyet harcı için şimdiden para biriktirmekte fayda var.
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