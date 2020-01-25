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    2020 Skoda Octavia RS ve Scout'a ait olduğu iddia edilen görseller paylaşıldı

    Dün Skoda'nın paylaştığı ipucu görselinin ardından 2020 Skoda Octavia RS'e ait olduğu iddia edilen yeni görseller ortaya çıktı. Mart ayında Cenevre'de tanıtılacak yeni Octavia RS böyle görünebilir.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 Skoda Octavia RS ve Scout'a ait olduğu iddia edilen görseller paylaşıldı
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    Plug-in hibrit motorlu “iV” versiyonunun da dahil olduğu 2020 Skoda Octavia RS ailesinin önümüzdeki Mart ayında düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılacağı duyurulmuştu. Bugün de 2020 Skoda Octavia RS ve Scout versiyonlarına ait olduğu iddia edilen görseller ortaya çıktı.

    Octavia Club Forum’da paylaşılan görsellere baktığımızda, 2020 Skoda Octavia RS’in standart versiyona göre daha agresif detaylara sahip olacağını görüyoruz. Izgara çerçevesinin siyah renge büründüğü ön bölümde, sis farlarının olduğu bölüm de daha büyük hava girişlerine sahip olacak şekilde tasarlanmış. Bunun yanı sıra ön lip, siyah ayna kapakları, küçük bir bagaj spoyleri, çift egzoz çıkışına sahip difüzör ve yeni arka tampon dikkat çekiyor.

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    Skoda’nın paylaştığı resmi ipucu görseli ile bu görüntüler arasında önemli bir fark mevcut. Resmi görüntüde VI RS logosu aracın sol tarafında bulunuyordu ve VI harfleri kırmızı, RS harfleri ise siyah renkte karşımıza çıkmıştı. 2020 Skoda Octavia RS’e ait olduğu iddia edilen bu görüntülerde ise logo aracın sağ tarafında ve tasarımı farklı. Bu durum, Çekyalı üreticinin standart ve plug-in hibrit versiyonlarda farklı logo kullanabileceğini akıllara getiriyor. Görünen o ki bunu anlamak için Mart ayını beklemek zorundayız.

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    Elektrik destekli 2020 Skoda Octavia RS iV’nin 1.4 litre TSI üniteye, bir elektrik motoruna ve 13 kWh batarya paketine sahip olacağı söyleniyor. Bu kombinasyonun yeni Golf GTE’deki gibi 245 beygir güç ve 400 Nm tork çıkışına sahip olması muhtemel görünüyor. DSG şanzıman ile sunulması beklenen plug-in hibrit versiyon, 55 kilometre saf elektrikli sürüş menziline sahip olacaktır.

    2020 Skoda Octavia RS’in şarj edilebilir hibrit dışında benzinli ve dizel versiyonları da bulunacak. Benzinli versiyonun hibrit ile aynı güce sahip olması, dizel motorlu RS’in ise 200 beygir güç üretmesi bekleniyor. 2020 Skoda Octavia RS ailesi Mart ayında düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkacak. Tüm gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.



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    haberelectro 6 sa.
    golf ve leondan daha güzel oldu bu kasa
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    Musty3535123 7 sa.
    tip çok iyi
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