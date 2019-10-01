2020 Toyota C-HR, 184 beygirlik yeni hibrit motoruyla tanıtıldı

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2016’dan bu yana Türkiye’de üretilen Toyota C-HR makyajlandı. 2020 Toyota C-HR, tasarım ve teknoloji alanındaki yeniliklerin yanı sıra daha güçlü hibrit motor seçeneğiyle de dikkat çekiyor.

2020 Toyota C-HR’ın yenilenen 122 beygirlik 1.8 litre hibrit motorunun yanına bir de 184 beygirlik 2.0 litre Hybrid Dynamic Force isimli seçeneğin eklendiği görülüyor. Toyota’nın belirttiğine göre bu sistem, geliştirilmiş sürüş performansı ve yüksek verimliliği bir arada sunuyor. 2.0 litrelik hibrit motora sahip versiyonda yeni bir süspansiyon tasarımı kullanılıyor. Bu tasarımın yol tutuş kabiliyetinde olumsuz etki yaratmadan sürüş konforu artırdığı söyleniyor. Ayrıca EPS (elektrik kontrollü direksiyon) ve yalıtımda iyileştirmeler yapıldığı da verilen bilgiler arasında.

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2020 Toyota C-HR’daki yeni hibrit motor seçeneğinin emisyon değeri WLTP ölçümlerine göre 118 g/km olarak açıklandı. Güncel modeldeki 1.8 litrelik sistemin emisyon değeri ise aynı ölçümlere göre 109 g/km. Japon üreticinin yaptığı açıklamada bu iki hibrit motor dışında bir seçenekten bahsedilmemiş. Avrupa’daki C-HR müşterilerinin yüzde 80’inin hibrit versiyonu tercih ettiğini düşündüğümüzde, bu durumu 116 beygirlik 1.2 litre benzinli seçeneğin kaldırıldığı şeklinde yorumlamak mümkün.

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2020 Toyota C-HR, kaputun altındaki değişimin yanı sıra 8 inç ekrana sahip yeni multimedya sistemine de kavuşmuş. Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonuna sahip olan bu sistem, OTA yani şebeke yoluyla harita güncellemesi alarak sürücülerin güncel yol durumundan haberdar olmasını sağlıyor.

2020 Toyota C-HR’ın tasarımında büyük değişim yok. Genel tasarım anlayışını sürdüren kompakt crossover’ın far ve stop lambalarının tasarımı değişmiş, LED teknolojisine geçiş yapılmış. Yeni stoplar siyah bir spoyler ile birbirine bağlanarak güzel bir bütünlük yakalanmış. Bunun dışında ön tampon tasarımında da değişikliğe gidilerek sis farlarının yerleri değiştirilmiş.

2020 Toyota C-HR’ın fiyatı henüz belli değil. Güncel modelin hibrit versiyonları Türkiye’de 186 bin 950 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.