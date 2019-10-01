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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yolcu uçaklarında yeni dönem: 'Hava polisi' uygulaması başlıyor

    ABD, İngiltere gibi ülkelerdeki Air Marshal uygulamasının benzeri Türkiye'de de başlıyor. Uçuşlarda silahlı sivil polis bulundurulmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.
    1 hf.
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    havacılık
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Yolcu uçaklarında yeni dönem: 'Hava polisi' uygulaması başlıyor
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    Yaklaşık iki yıl önce Meclis’e sunulan torba tasarı kapsamındaki ‘hava polisi’ uygulaması sonunda başlıyor. Uçuşlarda silahlı sivil polis bulundurulmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

    Türk tescilli sivil hava araçlarında bulunacak polisler, uçak kaçırmalarına ve benzeri olaylara karşı görev yapacak. Uluslararası uçuşlarda sivil hava araçlarının, yolcuların ve mürettebatın güvenliğini sağlayacak hava polislerinin görev, yetki ve sorumlulukları Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığı ile uluslararası uçuşu olan havalimanlarının bulunduğu illerin emniyet müdürlükleri bünyesinde kurulacak birimler tarafından yürütülecek.

    Hava polisi olabilmek için aranan şartlar

    Polis memuru ve daha üst rütbedeki emniyet hizmetleri sınıfı personeli arasından seçilecek hava polislerinin, teşkilatta fiilen 5 yıl çalışmış olması gerekiyor. Ayrıca en az ön lisans mezunu olması, kıdeme etkili ceza almaması, ikinci bölge hizmetini bir kez tamamlaması, son iki performans değerlendirme puanının iyi veya çok iyi olması, son üç performans atışında ayrı ayrı 90 puan ve üzeri puan alması, birimin en üst dereceli amirinin muvafakat vermesi ve havacılık personeli için düzenlenen sağlık raporuna sahip olması da gerekiyor.

    Ayrıca Bkz. "Antarktika’daki Amery buz sahanlığından 315 milyar tonluk buz dağı koptu"

    Hava polisinin görev ve yetkileri

    Hava polisleri, kanunsuz şekilde, şiddet veya şiddete başvurma tehdidi ile uçaktaki bir veya birden fazla şahsın uçuş halindeki bir uçağın faaliyetini engellediği, uçağın kontrolünü ele geçirmeye teşebbüs ettiği veya kontrolü altına aldığı durumlarda uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla uçağın kontrolünü yetkili kaptan pilota geri vermek, ayrıca kokpit, mürettebat, yolcu can güvenliğini sağlamak ve yasa dışı müdahale eylemlerini önlemek için orantılı olarak uygun koruyucu güvenlik tedbirleri almakla sorumlu olacak.

    Uçaklarda kaç hava polisi bulunacak?

    Uçaklarda görevlendirilecek hava polisi sayısı, hava aracının tipi, yolcu kapasitesi, uçuş süresi, uçuş yapılacak bölgenin risk durumu ve istihbari bilgileri göz önüne alınarak belirlenecek. Görevlendirilecek hava polisi sayısı ikiden az olmayacak. Riskli görülen uçuşlarda ihtiyaç duyulması halinde risk ve tehdit değerlendirmesi kapsamında ilgili birimler ile koordineli olarak ilave personel görevlendirilebilecek.



    https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/ucaklarda-hava-polisi-donemi-basliyor-/1598456 Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    1ses1 1 hf. en beğenilen
    O şartlarda birini yazmayı unutmuşlar.
    Üst düzey tanıdığının olması, ama işi alınca belli edilmemesi.
    1 Yanıt Yanıtla +31
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    1ses1 1 hf. Rachsuchtig
    "birimin en üst dereceli amirinin muvafakat vermesi" Başka yorumum yok.
    2 Yanıt Yanıtla +17
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    routemaster 1 hf.
    Bari birer tane de imam koysalar.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
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    Kulak Misafiri 1 hf.
    Resim güldürdü
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    ramis78 1 hf.
    hostes maaşı mı alacaklar acaba
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    Kerim5100 1 hf.
    Silahlı memur şehir dışına çıkmak istemiş adı hava polisi olmuş. Akrabalar "Adana'ya gitmişken bişeyler getir." demese bari XD
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    routemaster 1 hf.
    Bari birer tane de imam koysalar.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Tolgá 1 hf. routemaster
    pamuk tıkamak için mi ?
    Yanıtla +1
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    orkodesouza 1 hf.
    kimseye senin yerine uçağa bu polisi alacağız demediklerine göre, şuan için gömücülüğe gerek yok. gayet mantıklı bir hareket, güvenlik zafiyeti istenmese de oluyordu. en azından şuan için daha güvenli olduğunu bileceksiniz.
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    1BilimAdamı 1 hf.
    Bu kıstasları sağlayan aday bulmak zor gibi bide bütün uçuşlarda olacaksa
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    Portraitclub 1 hf.
    Sabahtan akşama kadar uçsun. 3,5 bekçi de takviye verir tamam işte
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    antique 1 hf.
    ekstra güvenlik her zaman iyidir.. uçak şakaya gelmeyen bi ulaşım aracı ✌️😎
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    Şeref60 1 hf.
    Yarası olan gocunur gayet mantıklı
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    Assassino! 1 hf.
    Milyonda 1 olacak bir olay için havacılığı daha da mahvedecekler...
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    Rachsuchtig 1 hf. Assassino!
    Uçakta sessiz sedasız oturacağız uçakta zaten. Ha polis olsa nolur olmasa nolur?
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    7 etiket daha hava polisi şartlar hava polisi nedir hava polisi görevleri air marshal havacılık Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
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