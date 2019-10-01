Yolcu uçaklarında yeni dönem: 'Hava polisi' uygulaması başlıyor

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Yaklaşık iki yıl önce Meclis’e sunulan torba tasarı kapsamındaki ‘hava polisi’ uygulaması sonunda başlıyor. Uçuşlarda silahlı sivil polis bulundurulmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türk tescilli sivil hava araçlarında bulunacak polisler, uçak kaçırmalarına ve benzeri olaylara karşı görev yapacak. Uluslararası uçuşlarda sivil hava araçlarının, yolcuların ve mürettebatın güvenliğini sağlayacak hava polislerinin görev, yetki ve sorumlulukları Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığı ile uluslararası uçuşu olan havalimanlarının bulunduğu illerin emniyet müdürlükleri bünyesinde kurulacak birimler tarafından yürütülecek.

Hava polisi olabilmek için aranan şartlar

Polis memuru ve daha üst rütbedeki emniyet hizmetleri sınıfı personeli arasından seçilecek hava polislerinin, teşkilatta fiilen 5 yıl çalışmış olması gerekiyor. Ayrıca en az ön lisans mezunu olması, kıdeme etkili ceza almaması, ikinci bölge hizmetini bir kez tamamlaması, son iki performans değerlendirme puanının iyi veya çok iyi olması, son üç performans atışında ayrı ayrı 90 puan ve üzeri puan alması, birimin en üst dereceli amirinin muvafakat vermesi ve havacılık personeli için düzenlenen sağlık raporuna sahip olması da gerekiyor.

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Hava polisinin görev ve yetkileri

Hava polisleri, kanunsuz şekilde, şiddet veya şiddete başvurma tehdidi ile uçaktaki bir veya birden fazla şahsın uçuş halindeki bir uçağın faaliyetini engellediği, uçağın kontrolünü ele geçirmeye teşebbüs ettiği veya kontrolü altına aldığı durumlarda uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla uçağın kontrolünü yetkili kaptan pilota geri vermek, ayrıca kokpit, mürettebat, yolcu can güvenliğini sağlamak ve yasa dışı müdahale eylemlerini önlemek için orantılı olarak uygun koruyucu güvenlik tedbirleri almakla sorumlu olacak.

Uçaklarda kaç hava polisi bulunacak?

Uçaklarda görevlendirilecek hava polisi sayısı, hava aracının tipi, yolcu kapasitesi, uçuş süresi, uçuş yapılacak bölgenin risk durumu ve istihbari bilgileri göz önüne alınarak belirlenecek. Görevlendirilecek hava polisi sayısı ikiden az olmayacak. Riskli görülen uçuşlarda ihtiyaç duyulması halinde risk ve tehdit değerlendirmesi kapsamında ilgili birimler ile koordineli olarak ilave personel görevlendirilebilecek.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/ucaklarda-hava-polisi-donemi-basliyor-/1598456