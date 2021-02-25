2021 Land Rover Defender V8, 518 beygir güçle geldi

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2019 yılında modern bir 4x4 olarak geri dönen Land Rover Defender sonunda V8 üniteye kavuştu. Yeni Defender V8 olarak adlandırılan model 90 ve 110 isimli gövde tasarımlarının ikisiyle de tercih edilebiliyor.

Yeni Defender V8'in kaputu altında süperşarjlı 5.0 litre V8 ünite bulunuyor. 518 beygir güç ve 625 Nm tork üreten motor, 8 ileri otomatik şanzıman vasıtasıyla dört tekerleği birden hareketlendiriyor. Defender V8 90 versiyonu 0-100 km/s hızlanmasını 5.2 saniyede tamamlarken maksimum 240 km/s sürat yapabiliyor. Söz konusu versiyonun yakıt tüketim ve emisyon verileri de sırasıyla 14.5 lt/100 km ve 327 gr/km olarak paylaşıldı.

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Şasi ve süspansiyon sisteminde de modifikasyonlar yapılan yeni Defender V8'de daha büyük viraj denge çubukları kullanılmış. Ayrıca şirketin genel olarak opsiyon listesinde tuttuğu elektronik aktif arka diferansiyel de bu versiyonda standart özelliklere eklenmiş. Terrain Response sistemine eklenen modele özel 'Dinamik' seçeneği de daha keskin gaz tepkisi sağlarken süspansiyon için de özel ayarlar içeriyor.

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Yeni Defender V8'i diğer versiyonlardan ayırmak için tasarımındaki bazı detaylara bakmak yeterli. Özel rozetler, dört egzoz çıkışı, 22 inç alaşımlı jantların arasından görünen Xenon Blue fren kaliperleri bunlara örnek gösterilebilir. İç mekanda ise koltuklardaki özel deri döşemeler, Alcantara kaplı direksiyon simidi ve mat krom vites kulakçıkları dikkat çekiyor.

Ayrıca 11.4 inçlik Pivi Pro multimedya ekranının da V8 motorla gelen yenilikler arasında olduğunu söylemek mümkün. Opsiyon olarak sunulan bu kavisli ekranın standart ekrana kıyasla yüzde 60 daha büyük olduğu belirtiliyor.

Yeni Defender V8 90'ın İngiltere'deki başlangıç fiyatı 98.505 pound olarak açıklanırken, Defender V8 110 için bu rakam 101.150 pound olarak karşımıza çıkıyor. Şu an ülkemizde 2.0 P300 motorla satılan Defender'ın başlangıç fiyatı 1 milyon 605 bin TL seviyesinde.

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