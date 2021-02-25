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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021 Land Rover Defender V8, 518 beygir güçle geldi

    Aylardır geleceği konuşulan V8 motorlu Defender bugün ortaya çıktı. 5.0 litre V8 motorla gelen modelin şasi, süspansiyon sistemi ve iç mekanında da modele özel düzenlemeler mevcut.
    25 Şubat 2021, 16:30 (Güncellendi, 1 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2021 Land Rover Defender V8, 518 beygir güçle geldi
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    2019 yılında modern bir 4x4 olarak geri dönen Land Rover Defender sonunda V8 üniteye kavuştu. Yeni Defender V8 olarak adlandırılan model 90 ve 110 isimli gövde tasarımlarının ikisiyle de tercih edilebiliyor.

    Yeni Defender V8'in kaputu altında süperşarjlı 5.0 litre V8 ünite bulunuyor. 518 beygir güç ve 625 Nm tork üreten motor, 8 ileri otomatik şanzıman vasıtasıyla dört tekerleği birden hareketlendiriyor. Defender V8 90 versiyonu 0-100 km/s hızlanmasını 5.2 saniyede tamamlarken maksimum 240 km/s sürat yapabiliyor. Söz konusu versiyonun yakıt tüketim ve emisyon verileri de sırasıyla 14.5 lt/100 km ve 327 gr/km olarak paylaşıldı.

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    Şasi ve süspansiyon sisteminde de modifikasyonlar yapılan yeni Defender V8'de daha büyük viraj denge çubukları kullanılmış. Ayrıca şirketin genel olarak opsiyon listesinde tuttuğu elektronik aktif arka diferansiyel de bu versiyonda standart özelliklere eklenmiş. Terrain Response sistemine eklenen modele özel 'Dinamik' seçeneği de daha keskin gaz tepkisi sağlarken süspansiyon için de özel ayarlar içeriyor.

    2021 Land Rover Defender V8, 518 beygir güçle geldi
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    Yeni Defender V8'i diğer versiyonlardan ayırmak için tasarımındaki bazı detaylara bakmak yeterli. Özel rozetler, dört egzoz çıkışı, 22 inç alaşımlı jantların arasından görünen Xenon Blue fren kaliperleri bunlara örnek gösterilebilir. İç mekanda ise koltuklardaki özel deri döşemeler, Alcantara kaplı direksiyon simidi ve mat krom vites kulakçıkları dikkat çekiyor.

    Ayrıca 11.4 inçlik Pivi Pro multimedya ekranının da V8 motorla gelen yenilikler arasında olduğunu söylemek mümkün. Opsiyon olarak sunulan bu kavisli ekranın standart ekrana kıyasla yüzde 60 daha büyük olduğu belirtiliyor.

    Yeni Defender V8 90'ın İngiltere'deki başlangıç fiyatı 98.505 pound olarak açıklanırken, Defender V8 110 için bu rakam 101.150 pound olarak karşımıza çıkıyor. Şu an ülkemizde 2.0 P300 motorla satılan Defender'ın başlangıç fiyatı 1 milyon 605 bin TL seviyesinde.



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    Atak Faz-2 helikopterin ilk teslimatı yapıldı

    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

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    Cihat_, (Cihat ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    F FunnyxD 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Müteahhit çocukları bunu beğendi.
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    kvadankpakal (yasko prieto) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    arka çeki demirlerden halat ile bağlayın bunu benim duster'a yüklenelim gaza çeker toz ederim bunu.
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    207m 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bununla himalayalara bile çıkarsın
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    B Ben sero 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Akp sosyal medyasında bu haberi paylaşmanı tavsiye ederim. Buradakilerin %99.999 u landın internet sitesine bile girmiyordur.
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    Cihat_, (Cihat ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
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    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    G serisine rakip olmaya çalışıyorlar ancak G serisi gibi ne lüks, ne özel bir tasarımı var.

    Kasmayıp dizel üzerinden devam etmeleri lazımdı, çok güçlü model istiyorsan da BMW'den al 4 turbolu 400hp dizeli koy buna tamam.

    Türkiye fiyatı apayrı saçma bir boyutta zaten.

    Velar varken buna kim neden 2 kat fazla para verir merak konusu.
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    S sanapazar10 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Logoya takılanın tek ben olmadığımı biliyordum. Ne gerek var ortadan kenara çekmenin
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    haberelectro 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu motor kelebek gibi durmuş buna. Koy dizeli gitsin fazlasına gerek yok.
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    Moueson 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Logonun ortada değilde sol tarafta konumlandırılması hiç hoşuma gitmedi . Asimetrik bir görüntü oluşturmasının yanı sıra simetri takıntısı olanları çok rahatsız edecektir.

    Logo ortada olmalıydı bu durum beni üzdü .
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    Teknode (Cem ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Moueson
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    Yolda gördükçe rahatsız olduğum bir model. Ben de çok takılırım böyle şeylere.
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    shikaruzu (laimu ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    14.5 litre yakıt, bu araç için hiçbirşey
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    wehrmacht (- -) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) shikaruzu
    Çok iyi bir değer değil rubicon ile 100km/10L ile geziyoruz
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