Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021 Skoda Fabia'nın teknik detayları açıklandı: Yalnızca benzinli motorlar ve akıllı çözümler

    2021 Skoda Fabia ile ilgili detaylar yavaş yavaş açığa çıkıyor. Çekyalı marka bugün dördüncü nesil kompakt modelin teknik detaylarına ilişkin pek çok veri paylaştı.
    25 Şubat 2021, 12:30 (1 gün)
    2,9b
    1
    7
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    2021 Skoda Fabia'nın teknik detayları açıklandı: Yalnızca benzinli motorlar ve akıllı çözümler
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz günlerde 2021 Skoda Fabia'ya ilişkin ilk ipucu görselini paylaşan Çekyalı marka bu kez kompakt modelin teknik detaylarıyla karşımızda. Yeni nesil Fabia'nın önümüzdeki bahar aylarında tanıtılması bekleniyor.

    Volkswagen Grubu'nun MQB-A0 platformu üzerine inşa edilen dördüncü nesil Fabia'nın ölçülerinde dişe dokunur bir artış söz konusu. Yeni Fabia'nın uzunluğu 4107 mm, genişliği 1780 mm, yüksekliği 1460 mm, aks mesafesi ise 2564 mm olarak açıklandı. Bu kapsamda selefine kıyasla 110 mm uzadığını ve 48 mm genişlediğini söylemek mümkün. Aks mesafesi de 94 mm kadar artan kompakt modeldeki tek azalış yükseklik tarafında (-7 mm) karşımıza çıkıyor.

    2021 Skoda Fabia, ölçülerindeki artış sayesinde daha ferah bir yaşam alanı vadediyor. Ayrıca yapılan açıklamaya göre bagaj hacmi de 50 litre artışla 380 litreye ulaşmış durumda. Öte yandan Skoda, yeni nesil Fabia'nın boyutlarındaki artışa rağmen ağırlığın neredeyse aynı kaldığının altını çiziyor.

    Ayrıca Bkz. "Karsan da katılmıştı: ABD Posta Servisi'nin ihalesini Oshkosh Defense kazandı"

    2021 Skoda Fabia'nın yeni nesil EVO motorlar ve düşük hava sürtünme katsayısı ile yakıt tüketimi konusunda oldukça cimri davranacağı belirtiliyor. Hava sürtünme katsayısı demişken, güncel modelde 0.32 olan bu değer yeni nesilde 0.28'e çekilmiş ki Skoda bunun kompakt hatchback sınıfındaki en iyi değer olduğunu belirtiyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Skoda Kushaq şimdi de çizim görselleriyle karşımızda

    Skoda, hava sürtünme katsayısındaki gelişimi yeni tasarım jantlar ve tekerleklerin etrafındaki hava akımının optimize edilmesi gibi değişikliklerle başarmış. Ayrıca Octavia modellerinde karşımıza çıkan, alt panjurda bulunan aktif hava kapakları da bu konuda önemli bir rol oynamış.

    2021 Skoda Fabia'nın teknik detayları açıklandı: Yalnızca benzinli motorlar ve akıllı çözümler
    Tam Boyutta Gör

    2021 Skoda Fabia motor seçenekleri

    Yeni nesil Fabia'nın kaputu altında beş farklı seçeneğe yer verilmiş. Giriş seviyesinde üç silindirli 1.0 MPI atmosferik motor yer alıyor. 65 bg ve 80 bg olmak üzere iki farklı güç çıkışına sahip bu motor 90 Nm tork üretiyor ve 5 ileri manuel şanzımanla tercih edilebiliyor.

    Bir üst kademede iki farklı 1.0 litre TSI motor seçeneği karşımıza çıkıyor. Bu üç silindirli turbo motorlardan ilki 95 beygir ve 175 Nm tork üretiyor. İkinci seçenek ise 110 beygir ve 200 Nm tork üretiyor. İlk seçenek sadece 5 ileri manuel şanzımanla tercih edilebilirken, daha güçlü olan 6 ileri manuel veya 7 ileri DSG ile satın alınabiliyor.

    2021 Skoda Fabia'nın en üst kademesinde ise dört silindirli 1.5 TSI ünite mevcut. 150 beygir ve 250 Nm tork üreten bu motor yalnızca 7 ileri DSG ile tercih edilebiliyor. Görüldüğü üzere seçenekler arassında dizele yer verilmemiş.

    2021 Skoda Fabia, yeni platformun verdiği yetkiye dayanarak pek çok güvenlik ve sürücü asistan sistemiyle gelecek. Kompakt modelde çoğu standart olmak üzere (diz hava yastıkları ve arka yan hava yastıkları opsiyonel) 9 hava yastığı bulunacak. Ayrıca bu modelde ilk kez, tüm yolcu koltuklarında çocuk koltuğu için ISOFIX ve top tether adı verilen ek bağlantı noktasına yer verilecek. Gövdesinde sağlamlığıyla bilinen 'maraging çeliği' de bulunduran dördüncü nesil Fabia'nın sınıfının en güvenli üyelerinden biri olacağı belirtiliyor.

    Otonom sürüş fonksiyonları kazandıran Travel Assist paketinin de opsiyon listesinde olacağı 2021 Skoda Fabia'da 12 tanesi tamamen yeni olmak üzere toplamda 43 adet Simply Clever çözümü bulunacak. Dikiz aynasına eklenen USB-C girişi, çıkarılabilir bardaklıklar, panoramik cam tavan için çıkarılabilir perde, yükleme eşiği koruması, arka koltuk okuma ışığı ve ön koltuk sırtlarında bulunan akıllı telefon ceplerini bu özelliklere örnek gösterebiliriz.

    Yeni nesilde Fabia Combi'nin de ürün gamında olacağı belirtiliyor fakat aileye daha sonra katılacak. Dördüncü nesil Fabia ile ilgili yeni bilgiler geldikçe siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Atak Faz-2 helikopterin ilk teslimatı yapıldı

    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Volkswagen, Golf GTI'ın 45. yaşını özel bir versiyonla kutluyor: Golf GTI Clubsport 45
    6 sa.
    Amazon, Hindistan'da Mahindra'nın üç tekerlekli elektrikli araçlarıyla dağıtım yapacak
    10 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TheCaliph_ 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Dizel emisyonunu halledemedikleri için Dizel motoru üretmeyi bırakan VAG grubu. Dünya böyle kralların hatırına dönüyor

    Baktın olmuyor bakmayacaksın hesabı.
    Dizel emisyonunu halledemedikleri için Dizel motoru üretmeyi bırakan VAG grubu. Dünya böyle kralların hatırına dönüyor [resim] Baktın olmuyor bakmayaca...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    TITAN (S K) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    250k ya fabia alırız artık
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mahmut_emmi 1 gün ( Mesaj Silindi )
    150 lik motor ve 0.28 Cd katsayısı ile bu Fabia uçar be.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C commandx (uğur yılmaz) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yıllardır aklıma gelen şeyi skoda yapmış. Hız arttıkça kapanan alt panjur.

    Hız arttıkça soğutma ihtiyacı azalırken, rüzgar direnci artıyor. Panjurla başlamışlar. Darısı diğer markalara artık. Bunun bir sebebi de wltp ölçümüde göre artık yüksek hızlı sürüş verisi de önemli, o yüzden.

    Mesela araç tekerlerinin ön tarafına neden paçalık yapmazlar anlamıyorum. Hız arttıkça pandizotun oradan tekerleklere doğru inecek. Tekerlere gelen hava hem yüksek direnç yapar hem de ses yapar. Bunun önüne geçebilirler bu şekilde.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    wozniak (Haydar ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    tasarım konusunda 208 e yaklaşabilen araba yok.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TheCaliph_ 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Dizel emisyonunu halledemedikleri için Dizel motoru üretmeyi bırakan VAG grubu. Dünya böyle kralların hatırına dönüyor

    Baktın olmuyor bakmayacaksın hesabı.
    1 Yanıt Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    haberelectro 1 gün ( Mesaj Silindi ) TheCaliph_
    Dizeli herkes bırakıyor gereksiz maliyetli ve talep düştü.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    bugatti1907 1 gün ( Mesaj Silindi )
    B segmentindeki en güzel tasarım olacak gibi 208 ile beraber.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Apple her üç ila dört haftada bir, şirket satın alıyor 1 gün Uçak yolculuğunda yeni dönem: Dijital Seyahat Kartı 1 gün PUBG'nin yeni oyunu PUBG: New State, mobil cihazlar için duyuruldu 1 gün Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı 1 gün Xiaomi Mi Band 6, WhatsApp ve Telegram mesajlarına cevap verme özelliği sunabilir 1 gün Acer’ın dayanıklılık sözü verdiği ConceptD 3 ve 7 satışa çıktı 1 gün HyperX oyuncu markası HP tarafından satın alındı 1 gün Peugeot yeni logosunu tanıttı! İşte yeni logoyla gelecek ilk model 1 gün Nvidia RTX 3060 satışa sunuldu 1 gün Apple’ın iç mekan haritalama formatı standart olarak kabul edildi 1 gün Netflix'in zombi-soygun filmi Army of the Dead'den ilk fragman yayınlandı: Yönetmen Zack Snyder 1 gün PS Plus'ta Mart ayına 429 TL'lik sürpriz geliyor olabilir 1 gün 2021 Land Rover Defender V8, 518 beygir güçle geldi 1 gün Apple CEO'su Tim Cook, yepyeni bir iPhone sözü verdi: Çentik tarih olabilir 1 gün Rengarenk iMac’ler geri dönüyor 1 gün Samsung Galaxy M62, şirketin resmi web sitesinde listelendi: İşte özellikleri 1 gün 2020'nin en çok satan akıllı telefonları belli oldu 1 gün TUSAŞ'ın insansız elektrikli helikopteri T629'un görüntüleri ortaya çıktı 1 gün Rick and Morty yaratıcılarının yeni dizisi Solar Opposites'in 2. sezon fragmanı yayınlandı 1 gün PS5 özel oyunu Returnal'dan yeni bir fragman paylaşıldı 1 gün GÖRÜNTÜLENEN 2021 Skoda Fabia'nın teknik detayları açıklandı: Yalnızca benzinli motorlar ve akıllı çözümler Sonraki Mission Impossible 7, sinemalardan kısa süre sonra Paramount+'a gelecek 1 gün Avusturalya yerel yayıncıları destekleyecek kanunu kabul etti 1 gün Avatar: The Last Airbender'ın sinema filmi geliyor: Daha fazlası yolda 1 gün Henry Cavill'ın kadroda olduğu Mass Effect dizisi geliyor olabilir 1 gün Marvel'ın Hawkeye dizisinden yeni görüntüler paylaşıldı 1 gün Razer’dan geniş açılı web kamerası 2 gün MMO Warhammer: Odyssey'in tam sürümü mobil cihazlar için yayınlandı 2 gün Apple, uygulama gizlilik etiketleri hakkında ek rehber yayınladı 2 gün Sonsuz koşucu oyunu Total Eggscape, iOS için ücretsiz olarak yayınlandı 2 gün MacBook Pro'lar, SD kart okuyucu ve HDMI bağlantı noktasına tekrar kavuşuyor 2 gün Facebook, platformlarında çocuk istismarını önlemek için yeni çalışmalar yapıyor 2 gün Uygun fiyatıyla Realme Buds Air 2 tanıtıldı: ANC, Bluetooth 5.2 ve daha fazlası 2 gün Uyuşturucu kaçakçılığı oyunu Cartel Tycoon'un çıkış tarihi açıklandı 2 gün Perseverance'ın Mars'ta çektiği binlerce işlenmemiş fotoğrafa buradan göz atın 2 gün Bitcoin’e MicroStrategy firmasından 1 milyar dolarlık yatırım 2 gün Otomotiv DRAM talebi yıllık yüzde 30 büyüyecek 2 gün Marvel dizisi Loki ve Star Wars dizisi The Bad Batch'in yayın tarihi açıklandı 2 gün Spider-Man 3'ün resmi ismi açıklandı 2 gün Godzilla vs. Kong'dan yeni tanıtım videoları paylaşıldı 2 gün Bir defa al, en iyisini al “Asus ROG Swift PG259QNR incelemesi“ Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız