2021 Skoda Fabia'nın teknik detayları açıklandı: Yalnızca benzinli motorlar ve akıllı çözümler

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Geçtiğimiz günlerde 2021 Skoda Fabia'ya ilişkin ilk ipucu görselini paylaşan Çekyalı marka bu kez kompakt modelin teknik detaylarıyla karşımızda. Yeni nesil Fabia'nın önümüzdeki bahar aylarında tanıtılması bekleniyor.

Volkswagen Grubu'nun MQB-A0 platformu üzerine inşa edilen dördüncü nesil Fabia'nın ölçülerinde dişe dokunur bir artış söz konusu. Yeni Fabia'nın uzunluğu 4107 mm, genişliği 1780 mm, yüksekliği 1460 mm, aks mesafesi ise 2564 mm olarak açıklandı. Bu kapsamda selefine kıyasla 110 mm uzadığını ve 48 mm genişlediğini söylemek mümkün. Aks mesafesi de 94 mm kadar artan kompakt modeldeki tek azalış yükseklik tarafında (-7 mm) karşımıza çıkıyor.

2021 Skoda Fabia, ölçülerindeki artış sayesinde daha ferah bir yaşam alanı vadediyor. Ayrıca yapılan açıklamaya göre bagaj hacmi de 50 litre artışla 380 litreye ulaşmış durumda. Öte yandan Skoda, yeni nesil Fabia'nın boyutlarındaki artışa rağmen ağırlığın neredeyse aynı kaldığının altını çiziyor.

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2021 Skoda Fabia'nın yeni nesil EVO motorlar ve düşük hava sürtünme katsayısı ile yakıt tüketimi konusunda oldukça cimri davranacağı belirtiliyor. Hava sürtünme katsayısı demişken, güncel modelde 0.32 olan bu değer yeni nesilde 0.28'e çekilmiş ki Skoda bunun kompakt hatchback sınıfındaki en iyi değer olduğunu belirtiyor.

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Skoda, hava sürtünme katsayısındaki gelişimi yeni tasarım jantlar ve tekerleklerin etrafındaki hava akımının optimize edilmesi gibi değişikliklerle başarmış. Ayrıca Octavia modellerinde karşımıza çıkan, alt panjurda bulunan aktif hava kapakları da bu konuda önemli bir rol oynamış.

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2021 Skoda Fabia motor seçenekleri

Yeni nesil Fabia'nın kaputu altında beş farklı seçeneğe yer verilmiş. Giriş seviyesinde üç silindirli 1.0 MPI atmosferik motor yer alıyor. 65 bg ve 80 bg olmak üzere iki farklı güç çıkışına sahip bu motor 90 Nm tork üretiyor ve 5 ileri manuel şanzımanla tercih edilebiliyor.

Bir üst kademede iki farklı 1.0 litre TSI motor seçeneği karşımıza çıkıyor. Bu üç silindirli turbo motorlardan ilki 95 beygir ve 175 Nm tork üretiyor. İkinci seçenek ise 110 beygir ve 200 Nm tork üretiyor. İlk seçenek sadece 5 ileri manuel şanzımanla tercih edilebilirken, daha güçlü olan 6 ileri manuel veya 7 ileri DSG ile satın alınabiliyor.

2021 Skoda Fabia'nın en üst kademesinde ise dört silindirli 1.5 TSI ünite mevcut. 150 beygir ve 250 Nm tork üreten bu motor yalnızca 7 ileri DSG ile tercih edilebiliyor. Görüldüğü üzere seçenekler arassında dizele yer verilmemiş.

2021 Skoda Fabia, yeni platformun verdiği yetkiye dayanarak pek çok güvenlik ve sürücü asistan sistemiyle gelecek. Kompakt modelde çoğu standart olmak üzere (diz hava yastıkları ve arka yan hava yastıkları opsiyonel) 9 hava yastığı bulunacak. Ayrıca bu modelde ilk kez, tüm yolcu koltuklarında çocuk koltuğu için ISOFIX ve top tether adı verilen ek bağlantı noktasına yer verilecek. Gövdesinde sağlamlığıyla bilinen 'maraging çeliği' de bulunduran dördüncü nesil Fabia'nın sınıfının en güvenli üyelerinden biri olacağı belirtiliyor.

Otonom sürüş fonksiyonları kazandıran Travel Assist paketinin de opsiyon listesinde olacağı 2021 Skoda Fabia'da 12 tanesi tamamen yeni olmak üzere toplamda 43 adet Simply Clever çözümü bulunacak. Dikiz aynasına eklenen USB-C girişi, çıkarılabilir bardaklıklar, panoramik cam tavan için çıkarılabilir perde, yükleme eşiği koruması, arka koltuk okuma ışığı ve ön koltuk sırtlarında bulunan akıllı telefon ceplerini bu özelliklere örnek gösterebiliriz.

Yeni nesilde Fabia Combi'nin de ürün gamında olacağı belirtiliyor fakat aileye daha sonra katılacak. Dördüncü nesil Fabia ile ilgili yeni bilgiler geldikçe siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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