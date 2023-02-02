2022 Toyota Corolla Cross Hybrid'i inceledik - Sınıfının fiyat/performans modeli mi?

Corolla'nın satış başarısını SUV gövde tipinde sürdürmeyi hedefleyen 2022 Toyota Corolla Cross Hybrid'i inceledik. Bu videoda Toyota Corolla Cross ile ilgili birçok detayı bulabilirsiniz. İyi seyirler

Sevgili DonanımHaber takipçileri, yeni bir otomobil incelemesiyle karşınızdayız. Bu kez konuğumuz, Toyota'nın yeni C-SUV modeli Toyota Corolla Cross Hybrid. Bu videomuzda yeni Toyota Corolla Cross Hybrid ile ilgili izlenimlerimizi siz değerli takipçilerimize aktarmaya çalıştık.

Toyota Corolla Cross, bu segmentte Japon üreticinin ihtiyaç duyduğu bir modeldi ve sonunda geldi. Tasarım göreceli bir kavram ancak özellikle Yaris Cross'tan sonra göze çok daha hoş gelen bir model olduğunu söylemek mümkün. Biz testimizde en üst paket olan Passion X-Pack'i kullandık. Dolayısıyla gerek tasarım gerekse teknoloji anlamında en yüklü model olduğunu belirtmekte fayda var.

İç mekân genel izlenim

Toyota Corolla Cross, proporsiyon olarak (4460x1825x1620mm) rakipleriyle benzer niteliklere sahip bir otomobil. İç mekânı da bazı ufak detaylar haricinde göze hoş gelen bir tasarıma sahip. Sert plastik yüzeyler ve konsolun merkezindeki koltuk/direksiyon ısıtma düğmeleri biraz kalite algısını bozsa da genel izlenim fena değil. Orta konsol ve kapı içlerindeki alanlar pratik bir kullanım sunsa da depolama açısı yönünden biraz yetersiz kaldığını söylemek mümkün.

Arka koltuklar oldukça konforlu ve Isofix bağlantıları mevcut. Koltuk sırtlarının iki farklı açıya ayarlanabiliyor olması güzel bir ayrıntı. Kapı içleri, dirsek koyduğunuz yer dışında sert plastik malzemeyle kaplı. Cam açma-kapatma düğmelerinde aydınlatma yok. Camlar arkada dahi tek dokunuşla açılıp kapatılabiliyor.

Orta kısım kısa mesafelerde arkaya üç kişinin rahat oturmasına imkân verse de uzun yolculuklarda biraz rahatsızlık yaratabiliyor. Diz ve baş mesafesinin de bolca sunulduğu bu alandaki havalandırma menfezleri, açılabilen kol dayama ve kapı içlerinde sunulan bardaklıklar da pratik bir kullanım sağlıyor.

Toyota Corolla Cross'un ön koltukları da konfor açısından yeterli. Yanal destekleri ve elektrikli bel desteğiyle uzun yolda büyük fayda sağlıyor. Ön koltukların ikisinde de ısıtma özelliği olması güzel ancak yolcu koltuğunun da elektrikli olarak ayarlanabilmesi daha güzel olurdu. En üst pakette koltuklar deri döşemeyle geliyor ve tasarım açısından otomobile oldukça sportif bir görünüm kazandırıyor.

Teknolojiler (Multimedya, gösterge ekranı vs.)

İç mekândaki direksiyon simidine yabancı değiliz. Sürücünün önünde 12.3 inç dijital renkli gösterge ekranı bulunuyor. Eko/Normal/Güç moduna göre teması değişen bu ekranı direksiyon üzerindeki düğmeler yardımıyla kişiselleştirmek oldukça kolay. Araçla ilgili gerekli tüm bilgiler bu ekran üzerinden okunabiliyor. Ekranın sol-orta-sağ bölmeleri ayrı ayrı kişiselleştirilebiliyor.

Merkezde 10.5 inç dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Corolla Cross'taki multimedya sistemi eskiye göre daha hızlı tepkiler veriyor. Arayüzü de daha canlı ve modern. Kablosuz CarPlay entegrasyonu mevcut ancak Android Auto için kablo gerekiyor. Kablosuz cep telefonu şarj ünitesi mevcut. Ancak en azından üst pakette standart head-up display görmek düzel olurdu. Ayrıca önde 1 adet tip A ve arkada 2 adet tip C USB girişi mevcut. Bizce ön tarafta da tip C girişi olmalıydı.

Bagaj hacmi

Sürüşle ilgili deneyimlere geçmeden önce bagajdan da biraz bahsedelim. Elektronik bagaj kapağıyla kolayca erişilebilen bu alandaki aydınlatma yeterli. Eşyaları sabitleyebilmek için dört tane kanca yeri bulunuyor. Ayrıca 2 kg'lık askı aparatı da güzel bir detay olmuş. Bagajda perdeye kadar 403 litre, tavana kadar 525 litre hacim sunuluyor. Bu da Corolla Cross'un bulunduğu segmente göre ortalama bir değer. Arka koltuklar yatırıldığında hacim 1321 litreye yükseliyor. Koltukların alt kısmından itibaren biraz yükselti mevcut. Bu nedenle tam düz bir zemin oluşmuyor.

Teknik veriler

Toyota Corolla Cross'ta yeni nesil 1.8 Hybrid sistem görev yapıyor. Bu sistemde bulunan benzinli motor, 97 hp güç ve 142 Nm tork üretiyor. Manyetik tip elektrik motoru ise 94 hp güç ve 185 Nm tork sunuyor. Bu sayede toplamda 140 hp'lik bir sistem ortaya çıkıyor. Elektrik motoru, sürüş esnasında şarj olan 4,08 Ah kapasiteye sahip lityum iyon bataryadan güç alıyor. Son hızı 170 km/s olarak verilen Corolla Cross, 0-100 km/s hızlanmasını 10 saniyede tamamlıyor. Ortalama yakıt tüketimi ise fabrika verilerine göre 5-5,1 lt/100 km olarak açıklanmış durumda.

Genel sürüş deneyimi

Hibrit sistem, şehir içi kullanımda sessiz bir sürüş sağlıyor. 60-70 km/s hızlarda gaz pedalına fazla dokunmadan yüzde 80'lere varan oranda saf elektrikli sürüş modunda ilerlemek mümkün. İhtiyaç halinde benzinli motor kusursuzca devreye girerek kontrolü ele alıyor. Elektrik motorunun desteğiyle İstanbul'da 50 km'lik şehir içi sürüşte 3.9 lt/100 km gibi bir yakıt tüketimi elde ettik. Üstelik çok da dikkat etmeden. Bu nedenle Corolla Cross'un günlük kullanım için biçilmiş kaftan olduğunu söylemek mümkün.

Uzun yolda ise otomobili yer yer Güç moduna alıp 160-170 km/s hızlarda zorlayarak yaklaşık 150 km'lik bir mesafede 6,5 lt/100km gibi bir tüketim elde ettik. Eko moduna ve 110-130 km/s arası hızlara sadık kalarak kat ettiğimiz aynı mesafede ise yakıt tüketimi 5,5 - 5,4 litreye kadar düştü. Elektrik motoru sadece şehir içinde düşük hızlarda devreye girmiyor. Uzun yolda 110 km/s ile seyir halinde hafif rampa inerken de gaz pedalına çok yüklenmediğiniz zaman elektrik modunun devreye girdiğini görebiliyorsunuz.

Sürüş deneyimi açısından Corolla Cross'un performansı fena değil. Özellikle güç modunda dinamiklerin de performansa odaklanmasıyla oldukça çevik bir otomobile dönüşebiliyor. Kalkış esnasında ve ara hızlanmalarda gaz pedalına biraz yüklenirseniz motor epey gürültü çıkarıyor ve bu gürültü kabine yansıyor. Daha sonra sabit hızda, motor devrini ayarladığında ise içeriye pek gürültü gelmiyor. Öte yandan, 160-170 km/s hızlarda ilerlerken bu sesten kurtulmanız pek mümkün değil.

Toyota Corolla Cross, şirketin TNGA-C platformu üzerine inşa edilmiş. Söz konusu modelde bağımsız arka süspansiyon mevcut. Bu nedenle sürüş konforu açısından gayet iyi bir otomobil. Çukurlarda ve kasislerde güzel sönümleme yaparak darbeyi içeriye fazla hissettirmiyor. Araç virajlarda fazla yatmıyor ve yol tutuşu gayet iyi. Keskin virajlarda çok zorladığımızda ise kayma eğilimi gösteren yerlerde ESP'nin kontrolü ele alarak başarılı bir şekilde görevini yaptığına şahit olduk.

Corolla Cross ile ilgili eleştirebileceğimiz noktalardan biri yalıtım. Özellikle kabine yansıyan yol sesinin ortalamanın biraz üzerinde olduğunu söylemek mümkün. Bazen yol sesinden dolayı müziğin sesini biraz daha açma ihtriyacı hissediyorsunuz. Öte yandan camların yalıtımı gayet iyi. Sizi dış dünyadan epey soyutluyor. 110 km/s ve üzeri hızlarda yan aynalardan biraz rüzgar sesi geliyor ancak rahatsız edecek düzeyde değil.

Yan aynalar oldukça büyük, kör noktayı epey azaltıyor. Yeterli olmadığı durumlarda ise kör nokta uyarı sistemi başarılı bir şekilde çalışıyor. Sadece kör nokta uyarı sistemi değil, Corolla Cross'taki pek çok güvenlik asistanı sorunsuz bir şekilde görevini yapıyor. Örneğin; adaptif hız sabitleyici ve aktif şerit takip asistanı ile yolculuklarınızı daha keyifli hale getirmek mümkün.

Bunun dışında ön çarpışma önleyici, kavşakta çarpışma önleyici, karşı yönden gelen araç çarpışma önleyici, otomatik yanan uzun farlar, arka koltuk hatırlatıcı, güvenlik çıkış asistanı ve acil durum sürüş durdurma asistanı gibi güvenli bir sürüş için gerekli tüm asistanların çoğu, Corolla Cross'ta giriş seviyesinden itibaren standart olarak sunuluyor.

Gelelim en can alıcı nokta olan fiyata. Biz test ettiğimiz esnada 2022 model Toyota Corolla Cross'un fiyatı 923 bin TL civarından başlıyordu. 1 Şubat itibarıyla güncel fiyatlar ise şu şekilde:

Toyota Corolla Cross fiyat listesi💸 Versiyon 2022MY 2023MY Hybrid Flame e-CVT 954.900 TL 982.700 TL Hybrid Flame X-Pack e-CVT 989.000 TL 1.017.800 TL Hybrid Passion e-CVT 1.059.300 TL 1.090.200 TL Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.136.500 TL 1.169.600 TL

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