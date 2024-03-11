Antalya ve İstanbul 2023 yılının en çok ziyaret edilen şehirlerinden oldu

2023 yılının 'Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri' listesine göre ilk sırada 20 milyon 200 bin ziyaretçiyle İstanbul yer aldı. Listedeki bir diğer şehir ise Antalya oldu.

Piyasa araştırma şirketi Euromonitor International, 2023 yılında en çok ziyaret edilen şehirleri yayınladı. Listede ilk sırada İstanbul yer aldı.

20 milyon 200 bin ziyaretçinin tercihiyle ilk sırada olan İstanbul’u 18 milyon 800 bin ziyaretçiyle Londra, 16 milyon 800 bin ziyaretçiyle Dubai üçüncü sırada takip etti. Listenin dördüncü sırasında ise 15 milyon 700 bin ziyaretçi ile Antalya yer aldı.

Fransa’nın başkenti Paris en çok ziyaret edilen beşinci kent olurken, koronavirüs salgını öncesi düzenli olarak dünyanın en çok ziyaret edilen şehir olarak sıralamalarda üst sıralarda yer yer alan Hong Kong bu kez 6. sırada kendine yer buldu.

En çok ziyaret edilen şehirler sıralamasında birinci olan İstanbul için 2024 yılında da ziyaretçi sayısının artması bekleniyor. İstanbul’un ilk sıraya yükselmesinin en önemli nedenlerini araştıran Time Out dergisi Türkiye'nin ABD ve Kanada'dan gelen gezginler için vize şartlarını gevşetmesi, göz kamaştırıcı manzaraları, kültür zenginliği, alışveriş fırsatları, tarihi zenginliği ve Asya ile Avrupa kültürünün harmanlanmasıyla birleştiğinde, şehrin giderek daha popüler hale gelmesinin bir neden olduğunu yazdı.

En çok ziyaret edilen 10 şehir ise şu şekilde sıralandı:

1.İstanbul (Türkiye),

2.Londra (İngiltere),

3.Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri),

4.Antalya (Türkiye),

5.Paris (Fransa),

6.Hong Kong (Çin),

7.Bangkok (Tayland),

8.New York City (ABD),

9.Cancun (Meksika),

10.Mekke (Suudi Arabistan)

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