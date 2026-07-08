James Bond ve Hitman geliştiricisinden İstanbul kararı: Stüdyo kapanıyor

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Hitman serisi ve yeni 007: First Light oyununun geliştiricisi IO Interactive (IOI), yeniden yapılanma kapsamında İstanbul stüdyosunu kapatma kararı aldığını açıkladı. Kararla birlikte şirket bünyesinde işten çıkarmalar da yapılacak. Buna karşın geliştirici ekip, geliştirme aşamasındaki fantastik rol yapma oyunu Project Fantasy'nin iptal edilmediğini ve bundan sonra tamamen kendi kaynaklarıyla geliştirilmeye devam edeceğini duyurdu.

İstanbul stüdyosu 2023'te açılmıştı

Şirketin X üzerinden yaptığı açıklamaya göre karar, stüdyonun uzun vadeli geleceğini güvence altına almak ve ana oyun projelerine odaklanmak amacıyla alındı. IO Interactive, bu kapsamda İstanbul stüdyosunun kapatılacağını ve çalışanlarla yolların ayrılacağını bildirdi.

IO Interactive, İstanbul ofisini 2023 yılında Danimarka merkezli şirketin AAA oyun projelerine destek vermek amacıyla kurmuştu. Stüdyo özellikle 007: First Light gibi büyük bütçeli yapımlar için destek geliştirme merkezi olarak faaliyet gösteriyordu. İstanbul ofisinin kapanmasıyla birlikte şirket faaliyetlerini Kopenhag, Malmö, Barselona ve Brighton ofislerinden sürdürecek.

Project Fantasy geliştirilmeye devam edecek

Geçtiğimiz hafta şirket, bir dış iş ortağının Project Fantasy projesine verdiği desteği sonlandırmasının ardından personel kararları almak zorunda kalabileceğini açıklamıştı. Bloomberg, söz konusu iş ortağının Xbox olduğunu bildirmişti.

IO Interactive ise son açıklamasında, projenin tam mülkiyetini yeniden kazandığını ve geliştirme sürecini artık tamamen bağımsız olarak finanse edeceğini duyurdu.

2026'nın ilk yarısında çıkan en iyi 10 oyun 19 sa. önce eklendi

Öte yandan İstanbul stüdyosunun kapanması, Microsoft'un oyun bölümünde devam eden geniş kapsamlı yeniden yapılanmanın yansımalarından biri. Xbox yönetimi kısa süre önce 1.600 kişilik işten çıkarırken önümüzdeki bir yıl içinde 1.600 çalışanın daha işten çıkarılacağını açıklamıştı.

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James Bond geliştiricisi İstanbul stüdyosunu kapatma kararı aldı

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