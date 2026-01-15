Realme'nin 10.000 mAh bataryalı telefonu yakında geliyor

Realme P4 Power neler sunacak?
Realme henüz resmi kapasite bilgisini paylaşmasa da, sızıntılara göre cihazda 10.000 mAh gibi powerbank seviyesinde bir batarya bulunacak. Şirketin iddiasına göre bu batarya tek şarjla 31 günü aşkın bekleme süresi sunabiliyor. Pil seviyesi yüzde 3’e düştüğünde bile yaklaşık 2 saatlik kullanım sağladığı söyleniyor. Günlük normal kullanımda ise telefonun en az 1,5 gün rahatlıkla dayanacağı ifade ediliyor. Tüm bu özelliklere rağmen cihazın ağırlığının yaklaşık 218 gram olduğu belirtiliyor.
Ekran ve donanım tarafında ise telefonun dört kenarı kavisli AMOLED bir panel ile gelmesi bekleniyor. Cihazın 12GB RAM, buna ek olarak 14GB sanal RAM ve 256GB dahili depolama sunacağı konuşuluyor. Ortaya çıkan yeni bir görsel, telefonun turuncu renk seçeneğini daha net şekilde gösterirken, modelin mavi renk alternatifiyle de satışa sunulması bekleniyor.
Realme P4 Power'ın bu ayın sonuna doğru tanıtılması planlanıyor.