Realme'nin 10.000 mAh bataryalı telefonu yakında geliyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Realme, devasa bataryaya sahip yeni model tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni model, mevcut P4 serisine dahil olacak ve Realme P4 Power adıyla piyasaya sürülecek.

Realme P4 Power neler sunacak?

Realme henüz resmi kapasite bilgisini paylaşmasa da, sızıntılara göre cihazda 10.000 mAh gibi powerbank seviyesinde bir batarya bulunacak. Şirketin iddiasına göre bu batarya tek şarjla 31 günü aşkın bekleme süresi sunabiliyor. Pil seviyesi yüzde 3’e düştüğünde bile yaklaşık 2 saatlik kullanım sağladığı söyleniyor. Günlük normal kullanımda ise telefonun en az 1,5 gün rahatlıkla dayanacağı ifade ediliyor. Tüm bu özelliklere rağmen cihazın ağırlığının yaklaşık 218 gram olduğu belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Şarj tarafında da iddialı özellikler mevcut. Realme P4 Power, 27W ters şarj desteği sunacak ve bu sayede diğer cihazları da şarj edebilecek. Realme, pil seviyesi yüzde 10 civarına inse bile oyun performansının stabil kalacağını, kare hızlarında düşüş yaşanmayacağını ve ısınma sorunlarının minimumda tutulacağını vurguluyor.

Huawei, 2025'te Çin akıllı telefon pazarını lider tamamladı 10 sa. önce eklendi

Ekran ve donanım tarafında ise telefonun dört kenarı kavisli AMOLED bir panel ile gelmesi bekleniyor. Cihazın 12GB RAM, buna ek olarak 14GB sanal RAM ve 256GB dahili depolama sunacağı konuşuluyor. Ortaya çıkan yeni bir görsel, telefonun turuncu renk seçeneğini daha net şekilde gösterirken, modelin mavi renk alternatifiyle de satışa sunulması bekleniyor.

Realme P4 Power’ın bu ayın sonuna doğru tanıtılması planlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: