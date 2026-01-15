Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Realme'nin 10.000 mAh bataryalı telefonu yakında geliyor

    Realme, dev bataryalı telefon furyasına katılmaya hazırlanıyor. 10.000 mAh bataryalı Realme P4 Power'ın bu ay sonunda tanıtılması bekleniyor.                   

    Realme'nin 10.000 mAh bataryalı telefonu yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Realme, devasa bataryaya sahip yeni model tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni model, mevcut P4 serisine dahil olacak ve Realme P4 Power adıyla piyasaya sürülecek.

    Realme P4 Power neler sunacak?

    Realme henüz resmi kapasite bilgisini paylaşmasa da, sızıntılara göre cihazda 10.000 mAh gibi powerbank seviyesinde bir batarya bulunacak. Şirketin iddiasına göre bu batarya tek şarjla 31 günü aşkın bekleme süresi sunabiliyor. Pil seviyesi yüzde 3’e düştüğünde bile yaklaşık 2 saatlik kullanım sağladığı söyleniyor. Günlük normal kullanımda ise telefonun en az 1,5 gün rahatlıkla dayanacağı ifade ediliyor. Tüm bu özelliklere rağmen cihazın ağırlığının yaklaşık 218 gram olduğu belirtiliyor.

    Realme'nin 10.000 mAh bataryalı telefonu yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Şarj tarafında da iddialı özellikler mevcut. Realme P4 Power, 27W ters şarj desteği sunacak ve bu sayede diğer cihazları da şarj edebilecek. Realme, pil seviyesi yüzde 10 civarına inse bile oyun performansının stabil kalacağını, kare hızlarında düşüş yaşanmayacağını ve ısınma sorunlarının minimumda tutulacağını vurguluyor.

    Ekran ve donanım tarafında ise telefonun dört kenarı kavisli AMOLED bir panel ile gelmesi bekleniyor. Cihazın 12GB RAM, buna ek olarak 14GB sanal RAM ve 256GB dahili depolama sunacağı konuşuluyor. Ortaya çıkan yeni bir görsel, telefonun turuncu renk seçeneğini daha net şekilde gösterirken, modelin mavi renk alternatifiyle de satışa sunulması bekleniyor.

    Realme P4 Power’ın bu ayın sonuna doğru tanıtılması planlanıyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    zabıt katibi olanların yorumları 98 oktan benzin nerede var dled vs qled tıkla gelsin oyna kazan banyo yapmak istememek büyü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Ulefone Armor 30 Pro
    Ulefone Armor 30 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15
    Lenovo V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum