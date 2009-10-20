22 Ekim öncesinde Windows 7'li netbook'lar gün ışığına çıkıyor

Tam Boyutta Gör Tam Boyutta Gör

22 Ekim'de lanse edilecek Windows 7 ile birlikte üreticilerin sistemlerinde işletim sistemi güncellemesine gitmesi ve netbook'lar da dahil olmak üzere pek çok bilgisayarın Windows 7 ile sunulması bekleniyor. Maliyet odaklı taşınabilir bilgisayar pazarının yeni oyuncularından iiView, Windows 7'li netbook modelini gösterdi. Firmanın A2 adını taşıyan sistemi 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1-inç ekranla geliyor ve Intel platformunu kullanıyor. 1.6GHz'de çalışan Atom N270 işlemcisinin güç verdiği netbook modelinde, 2GB bellek ve 320GB sabit disk gibi detaylara da yer verilmekte.

Grafik uygulamaları için Intel'in DirectX 9 destekli GMA 950 entegre grafik çözümünü kullanan iiView A2'nin diğer özellikleri arasında 10/100 ethernet, WiFi ve HDMI çıkışı gibi detaylara yer verilmekte. İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium'un eşlik edeceği iiView A2'nin yurt dışında 399$'lık etiket fiyatı üzerinden kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.