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22. İTÜ Sektör Günleri internet sektörü ayağı

Bu yıl 22.’si düzenlenen İTÜ sektör günleri, e-ticaret alanında faaliyet gösteren ülkemizin dev internet şirketlerini öğrencilerle buluşturuyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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22. İTÜ Sektör Günleri internet sektörü ayağı

Türkiye’nin en büyük öğrenci - yönetici buluşmalarından biri olan ve İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü tarafından düzenlenen “Sektör Günleri”nin 22.’sinin internet sektörü ayağı bu yıl 20 Ekim Salı günü İTÜ Maçka Kampüsü’nde gerçekleştirilecek.

Üniversite öğrencilerinin ileride içinde yer alacakları sektörleri daha yakından tanıma fırsatı bulmaları, firmalar ve departmanlar hakkında fikir sahibi olmaları ve sektörü yöneticiler gözünden yorumlayabilme yeteneği kazanması sebebiyle ilgi çekici olan etkinlikte bu yıl da ülkemizde faaliyet gösteren büyük e-ticaret şirketlerinin yöneticileri konuşmacı olarak yer alacak.

Etkinlikte yer alacağı belirtilen katılımcılar ve konuşmacılar şöyle:
  • Bülen Başaran - Hepsiburada Genel Müdürü
  • Murat Akdağ - Markafoni Chief Marketing Officer
  • Hakan Baş - Lidyana Co-Founder ve CEO
  • Ali Servet Eyüboğlu - Zomato Türkiye Müdürü
  • Turancan Salur - BiTaksi Co-Founder
  • Caner Soyer - Pandora Co-Founder
  • Mert Salur - Getir Marka Müdürü Yardımcısı
Tüm öğrencilerin ücretsiz olarak katılabildiği etkinlikten önce www.ituemk.org adresindeki kayıt formunun doldurulması gerekiyor.
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kadirirdem 4 yıl
sdn dh vs yöneticileride görmek isterdim açıkcası...
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itachi237 4 yıl
20 ekim salı günü arkadaşlar etkinliğimiz. haberde yazım yanlışı yapılmış.
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umut_baris 4 yıl
Gün Oksay nerede?

****'tan nasıl kurtulurum diye düşünmekten vakit ayıramıyordur tabi.

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