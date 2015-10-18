22. İTÜ Sektör Günleri internet sektörü ayağı

Türkiye’nin en büyük öğrenci - yönetici buluşmalarından biri olan ve İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü tarafından düzenlenen “Sektör Günleri”nin 22.’sinin internet sektörü ayağı bu yıl 20 Ekim Salı günü İTÜ Maçka Kampüsü’nde gerçekleştirilecek.

Bülen Başaran - Hepsiburada Genel Müdürü

Murat Akdağ - Markafoni Chief Marketing Officer

Hakan Baş - Lidyana Co-Founder ve CEO

Ali Servet Eyüboğlu - Zomato Türkiye Müdürü

Turancan Salur - BiTaksi Co-Founder

Caner Soyer - Pandora Co-Founder

Mert Salur - Getir Marka Müdürü Yardımcısı

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Üniversite öğrencilerinin ileride içinde yer alacakları sektörleri daha yakından tanıma fırsatı bulmaları, firmalar ve departmanlar hakkında fikir sahibi olmaları ve sektörü yöneticiler gözünden yorumlayabilme yeteneği kazanması sebebiyle ilgi çekici olan etkinlikte bu yıl da ülkemizde faaliyet gösteren büyük e-ticaret şirketlerinin yöneticileri konuşmacı olarak yer alacak.Etkinlikte yer alacağı belirtilen katılımcılar ve konuşmacılar şöyle:Tüm öğrencilerin ücretsiz olarak katılabildiği etkinlikten önce www.ituemk.org adresindeki kayıt formunun doldurulması gerekiyor.