22. İTÜ Sektör Günleri internet sektörü ayağı

Haber Müdürü
Türkiye’nin en büyük öğrenci - yönetici buluşmalarından biri olan ve İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü tarafından düzenlenen “Sektör Günleri”nin 22.’sinin internet sektörü ayağı bu yıl 20 Ekim Salı günü İTÜ Maçka Kampüsü’nde gerçekleştirilecek.
Üniversite öğrencilerinin ileride içinde yer alacakları sektörleri daha yakından tanıma fırsatı bulmaları, firmalar ve departmanlar hakkında fikir sahibi olmaları ve sektörü yöneticiler gözünden yorumlayabilme yeteneği kazanması sebebiyle ilgi çekici olan etkinlikte bu yıl da ülkemizde faaliyet gösteren büyük e-ticaret şirketlerinin yöneticileri konuşmacı olarak yer alacak.
Etkinlikte yer alacağı belirtilen katılımcılar ve konuşmacılar şöyle:
- Bülen Başaran - Hepsiburada Genel Müdürü
- Murat Akdağ - Markafoni Chief Marketing Officer
- Hakan Baş - Lidyana Co-Founder ve CEO
- Ali Servet Eyüboğlu - Zomato Türkiye Müdürü
- Turancan Salur - BiTaksi Co-Founder
- Caner Soyer - Pandora Co-Founder
- Mert Salur - Getir Marka Müdürü Yardımcısı
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****'tan nasıl kurtulurum diye düşünmekten vakit ayıramıyordur tabi.