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    Sürdürülebilirlik Sıralaması'nda 6 Türk üniversitesi ilk 500'e girdi

    Quacquarelli Symonds (QS), çevresel ve sosyal etki ile yönetişim açısından dünyadaki üniversiteleri değerlendirdiği 2024 Sürdürülebilirlik Sıralaması'nı açıkladı.

    6 Türk üniversitesi dünyada ilk 500'e girdi Tam Boyutta Gör

    İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds (QS), çevresel ve sosyal etki ile yönetişim açısından dünyadaki üniversiteleri değerlendirdiği 2024 Sürdürülebilirlik Sıralaması'nı açıkladı.

    Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamada, QS, "Çevresel sürdürülebilirlik", "Çevre eğitimi ve Çevre araştırması göstergelerini içeren "Çevresel etki"; "Eşitlik", "Bilgi alışverişi", "Eğitimin etkisi", "İstihdam edilebilirlik ve sonuçlar" ile "Sağlık ve refah" göstergelerini içeren "Sosyal etki" ve "Etik", "İşe alma uygulamaları", "Şeffaflık", "Karar alma" gibi faktörleri içeren "Yönetişim" kategorilerine göre dünyadaki üniversitelerin performanslarını değerlendirdiği QS 2024 Sürdürülebilirlik Sıralaması'na ilişkin Türkiye'ye özel hazırladığı raporu Yükseköğretim Kuruluna iletti.

    Rapora göre, dünyadaki en iyi ilk 500 üniversite arasına 6, ilk bin arasına ise 17 Türk üniversitesi girdi.

    İlk binde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) (221), Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) (224), Boğaziçi Üniversitesi (335), Yıldız Teknik Üniversitesi (405), Koç Üniversitesi (408), Hacettepe Üniversitesi (408), Gazi Üniversitesi (537), Dokuz Eylül Üniversitesi (556), Bilkent Üniversitesi (672), Erciyes Üniversitesi (711-720), Sabancı Üniversitesi (731-740), Gebze Teknik Üniversitesi (881-900), Ankara Üniversitesi (941-960), Çukurova Üniversitesi (961-980), Selçuk Üniversitesi (961-980), Marmara Üniversitesi (981-1000), Sakarya Üniversitesi (981-1000) yer aldı.

    QS, kategorilerin yanı sıra, bunları oluşturan göstergelerde de dünyadaki en iyi üniversiteleri sıraladı.

    İTÜ, bir kurumun sürdürülebilirlik ve iklim stratejilerine bağlılığını ölçen QS Çevresel Sürdürülebilirlik göstergesinde, rapordaki ifadeyle "mükemmel bir performans" sergiledi. Bu göstergede dünyada 44. sırada olan İTÜ, Batı Asya ülkelerinin üniversiteleri arasında da zirvede yer aldı.

    "Eşitlik" göstergesinde dünyada ilk 100 arasına üniversite sokan bölgenin tek ülkesi Türkiye, "Eşitlik" göstergesinde dünyada 99. sıradaki Koç Üniversitesi, 222. sıradaki ODTÜ ve 289. sıradaki Boğaziçi Üniversitesi ile bölgesinin en iyisi oldu.

    "İşbirliği, kaynak paylaşımı ve topluluk katılımı" ölçütlerini içeren "Bilgi alışverişi" göstergesinde de Türkiye bölgesinin en iyi ülkesi olarak öne çıktı. Bu göstergede dünya sıralamasında ilk 100 içinde iki üniversitesi (ODTÜ-95. ve Hacettepe-97.) bulunan Türkiye, Batı Asya'da en üst sırada yer aldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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