24 Ağustos'da Nokia'dan Symbian için "yeni birşey" geliyor

2016'ya kadar Symbian'a destek vermeye devam edeceğinin sözünü veren Nokia, Facebook sayfasından yayınladığı geri sayım sayacında Symbian platformunda "yeni birşey" için 24 Ağustos tarihini işaret ediyor.

Symbian platformundaki bu yeni birşeyin ne olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber; Nokia'nın bir süre önce mevcut Symbian^3'lü cihazlar için yayınladığı Anna güncellemesinin halefi olan Belle'in bu tarihte resmi lansmanının yapılması yüksek ihtimal dahilinde görünüyor.

Symbian'ın özellikle bildirimler ve uygulama geçişleri konusunda Android ve iOS'e biraz daha yaklaşmasını sağlayacağı düşünülen Belle güncellemesinin, N9'daki MeeGo sistemindeki temel arayüz olan "swipe" arayüzüne de sahip olabileceği konuşulanlar arasında.

Nokia, geçtiğimiz hafta içerisinde, X7 ve E6'dan sonra N8, C7, E7 ve C6-01 modelleri için Anna güncellemesini ülke ülke yayınlamaya başlamıştı.