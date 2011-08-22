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24 Ağustos'da Nokia'dan Symbian için "yeni birşey" geliyor

7 yıl
18,5b
1
56
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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2016'ya kadar Symbian'a destek vermeye devam edeceğinin sözünü veren Nokia, Facebook sayfasından yayınladığı geri sayım sayacında Symbian platformunda "yeni birşey" için 24 Ağustos tarihini işaret ediyor.

Symbian platformundaki bu yeni birşeyin ne olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber; Nokia'nın bir süre önce mevcut Symbian^3'lü cihazlar için yayınladığı Anna güncellemesinin halefi olan Belle'in bu tarihte resmi lansmanının yapılması yüksek ihtimal dahilinde görünüyor.

Symbian'ın özellikle bildirimler ve uygulama geçişleri konusunda Android ve iOS'e biraz daha yaklaşmasını sağlayacağı düşünülen Belle güncellemesinin, N9'daki MeeGo sistemindeki temel arayüz olan "swipe" arayüzüne de sahip olabileceği konuşulanlar arasında.

Nokia, geçtiğimiz hafta içerisinde, X7 ve E6'dan sonra N8, C7, E7 ve C6-01 modelleri için Anna güncellemesini ülke ülke yayınlamaya başlamıştı.


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Teslaman 7 yıl en beğenilen
Klasör.:X:.
Bence merak edilecek bişey yok ortada market güncellenecek o kadar.bi önceki mesajım -3 almış neden acabaxD XD Xd xxdd

Ergenliğe yeni girmiş emolar gibi her yazdığın cümlenin sonunu "xD" spamına boğmandan dolayı olabilir mi ? Hayır ortada gülünecek bir şey de yok..
Klasör.:X:.Bence merak edilecek bişey yok ortada market güncellenecek o kadar.bi önceki mesajım -3 almış neden acabaxD XD Xd xxddErge...
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sharpie 7 yıl
ana başlığa gel sor yardımcı olurlar.ben şu an mobilim.
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Feather 7 yıl
bakalım bugün neler gelecek..
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northernlights 7 yıl
Belle de gelsin bir belleli n8 denemek istiyorum nasıl acaba.
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sharpie 7 yıl
ben şu an belle kullanıyorum.gayet memnunum.
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Mr. Jingles 7 yıl
@Al PaC, ekleyeceğim bir şey yok. Doğru dedin. GPU'nun eksiğini yüksek saat hızıyla kapatmaya çalışıyorlar. Bir bakıma birbirlerini dengelemiş oluyorlar.
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ErTuFx 7 yıl
Belle güncellemesinde videoda adam internette fazla gezinti yapmiyor symbian Belle daha güclü bir modelda tam oturur
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Teknode 7 yıl
Nokia Anna rezilliğinden sonra gözümden taamamen düşmek üzere.Ve N8imi çok sevdiğim halde sırf bu yüzden satacağım.Güncellemeyi aylarca beklemekten sıkıldık usandık.
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mehmetgirgin 7 yıl
ne yapsa kar etmez
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bafbaf 7 yıl
Nokia ismine yakışan bir güncelleme yapmış , stabil akıcı ve pratik.
Umarım belle bu videodaki gibi problemsiz çalışıyordur , menü programlarındaki keyfe keder detaylar zaten güncellemelerle düzeltilir.
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Saeros 7 yıl
Hani bugün geliyordu
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GrAy 7 yıl
En sonunda nokia'da androidin bildirim alanını kopyaladı ya pes.
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Recharged 7 yıl
Football Mania
bellenin gsmarenada yeni videosu çıkmış. gerçekten süper olmuş. [DHTUBE=http://www.youtube.com/watch?v=7ZePeLU_VZ8&feature=player_embedded#!]

Eski bir Nokia fanı olarak beğendiğim söyleyebilirim.Ancak Nokia'nın bu işletim sistemi üzerinde daha çok çalışması ve yaygınlaştırması lazım.Artık tek bir sistem üzerine yoğunlaşmalılar.
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K_Spartakus 7 yıl Recharged
Eagle Claw
Football Mania
bellenin gsmarenada yeni videosu çıkmış. gerçekten süper olmuş. [DHTUBE=http://www.youtube.com/watch?v=7ZePeLU_VZ8&feature=player_embedded#!]

Eski bir Nokia fanı olarak beğendiğim söyleyebilirim.Ancak Nokia'nın bu işletim sistemi üzerinde daha çok çalışması ve yaygınlaştırması lazım.Artık tek bir sistem üzerine yoğunlaşmalılar.

Herhalde yanilmiyorum galiba ? Android ve ios'a benzeyen birçok detay var .
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gegirti 7 yıl
bence sadece s^3 kullanıcılarını ilgilendirmiyor biz de nasipleniriz inşaallah
(hiç olmazsa bir umut
)
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bmwm8 7 yıl
Bence Nokia Symbian Belle işletim sistemli telefonlar çıkartırsa. Symbian olan destek süresi artacak. Belle gerçekten çok başarılı olmuş. Belle çıksın ve geliştirilmeye devam edilsin eski Nokia'cılar geri dönecek Nokia'ya.
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umutarslan.com 7 yıl
Football Mania
bellenin gsmarenada yeni videosu çıkmış. gerçekten süper olmuş. [DHTUBE=http://www.youtube.com/watch?v=7ZePeLU_VZ8&feature=player_embedded#!]

video için teşekkür ederim.Yani gaza geldim koşup bi n8 almak istiyorum şuan.Bence n8 efsane olmaya aday bir telefon.Hadi 1. telefon olmasada 2.telefon olarak kesinlikle almayı düşünüyorum.Bende hastalık mı çöpçülük mü nedir çözemediğim bir şey var. 3310 6600 aldım geçenlerde :D ikinci el bi n8 kesinlikle almalıyım video gerçekse telefon olmuş hatta biraz daha abartırsam otofokus hızına yetişemiyor :P
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