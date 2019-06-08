240Hz ekranlı oyuncu bilgisayarı | MSI GE65 Raider

MSI yeni nesil yüksek performanslı oyuncu dizüstü bilgisayarını tanıttı, biz de yakından görme şansı yakaladı. GE65 Raider adını taşıyan yeni model, 240Hz gibi çok hızlı bir ekran ile geliyor.

MSI oyuncular için hazırladığı yeni nesil dizüstü bilgisayar modeli GE65 Raider'ı tanıttı, biz de yakından görme şansı yakaladık. Bu bilgisayarın en önemli özelliği, yüksek performanslı bileşenleri ve 240Hz tazeleme hızına sahip çok hızlı ekranını mümkün olduğu kadar kompakt bir kasa içerisinde sunması, tüm detayları videoda.