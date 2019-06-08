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240Hz ekranlı oyuncu bilgisayarı | MSI GE65 Raider

17 sa.
1,3b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI yeni nesil yüksek performanslı oyuncu dizüstü bilgisayarını tanıttı, biz de yakından görme şansı yakaladı. GE65 Raider adını taşıyan yeni model, 240Hz gibi çok hızlı bir ekran ile geliyor.
MSI oyuncular için hazırladığı yeni nesil dizüstü bilgisayar modeli GE65 Raider'ı tanıttı, biz de yakından görme şansı yakaladık. Bu bilgisayarın en önemli özelliği, yüksek performanslı bileşenleri ve 240Hz tazeleme hızına sahip çok hızlı ekranını mümkün olduğu kadar kompakt bir kasa içerisinde sunması, tüm detayları videoda. 

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badmobil 15 sa.
Msi cidden güzel modeller çıkarıyor. Fakat ince kasalı leptoplardaki şu ısınma sorununu çözmesi lazım. Özellikle yeni nesil i7 8750h ve i7 9750h işlemcileri leptop soğutamıyor. İşlemci habire frekans düşürüyor sonra artırıyor sonra tekrar düşürüyor. Performans olarak i7 6700hq ve i7 7700hq dan farkı kalmıyor yeni nesil işlemcinin kendi vadettiği frekans ulaşamayınca performansı düşük kalıyor. Sonra oyunlarda anlık takılma düşük fps ve yüksek ısı görüyoruz. Bunu sadece MSİ için demiyorum markaların genelinde böyle oluyor. Diğer markalara göre bakarsak durum değişmiyor. Fakat MSİ yine diğer markalara göre soğutma blokları daha fazla olduğu daha iyi sonuç veriyor. Fakat yinede yeterli değil. Zamanında MSİ GS serisi leptop kullandım en fazla 1 ay oldu olmadı dayanamadım. Fan sesi klavyeden ele gelen sıcaklık uzun vadede işime yaramamıştı. Fakat incelik ve taşıma anlamında cidden çok rahattım. Bana göre MSİ leptop alınacaksa GT Titan serisi cidden farklı bir olay. Isınma derdi yok fan sesi diğer markalara göre daha iyi ses sisteminde bahsetmiyorum bile. Kasa ile neredeyse aynı deneyimi yaşatıyor. Fakat olumsuz tarafı fiyat oluyor. Msi 240hz ekran leptop çıkarıyor nedense bence fazla gereksiz olmuş. Çünkü güçlü bilgisayar kasalarında bile 144hz için 144 fps oyunlarda pek göremiyorken leptopta nasıl 240hz için 240 fps göreceğiz. Anca Cs go - Lol gibi gibi oyunlarda yüksek 240 fps yaklaşabiliriz. Bu tür oyunlar için gidipte 15.6 ve 17.3 ekranda 240 hz tat alınmaz. Bu tür oyunlarda için leptopa bir ton para verilmez daha makul kasa toplanır ve daha büyük ve daha iyi monitör alınır yanına oynanır. Leptopların daha çok gelişime ihtiyaçları var.
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deoks 16 sa.
Raider ve stealth modellerinde ısınma çok büyük bir sorun. Bunu halletmişlerdir umarım.
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edi_büdü 17 sa.
Keske battlefield 5 i 240 hz 1080 p acabilse
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