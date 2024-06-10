Kim Nerede? 927 Çinli Chery ve MG'den "ek vergi" açıklaması 334 iOS 18 alacak telefonlar belli oldu: Hangi telefonlara güncelleme gelecek? 268 iOS 18 tanıtıldı: İşte iOS 18 özellikleri ve yenilikler
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    ASUS'un Computex 2024'teki oyun odaklı dizüstü bilgisayarları

    Tayvan'da düzenlenen Computex 2024'te ASUS'un ilgi gören oyun cihazları arasında yer alan iki ayrı modele bu videoda göz atıyoruz; ASUS ROG Zephyrus G16 ve TUF Gaming A14

    Yıllardır en çok ziyaret edilen ve etkin teknoloji etkinliklerinden biri olan Computex 2024'te kullanıcıların yoğun ilgisini gören stantlardan biri de ASUS'un ROG standıydı. Burada ROG'nin öne çıkan modellerinden biri olan ASUS ROG Zephyrus G16 oyun dizüstü bilgisayarının son versiyonunu görüntüledik. Intel Core Ultra 9 işlemci 185H ile Windows 11 Pro üzerinde oyun deneyimini güçlendiren Zephyrus G16, NVIDIA GeForce RTX 4090'ın gücünü ROG'nin DisplayTrue Black destekli, ilk 2.5K çözünürlüklü, 240 hertz tazeleme hızı sunan 0,2 milisaniye tepki süresiyle öne çıkan OLED Nebula ekranıyla zenginleştiriyor. Ultra ince yapıdaki cihaz sadece 1.49 santimetre kalınlığında ve 16 inç premium alüminyum kasasıyla sadece 1.85 kg ağırlığında. Yeni bir Slash Lightning tasarımıyla gelen 2024 Zephyrus G16, en yeni teknolojilerin avantajlarını yakalaması için yerleşik AI hızlandırıcılarla desteklenmiş. 

    Etkinlikle göz attığımız bir diğer oyun odaklı dizüstü bilgisayar ise ASUS TUF Gaming A14 (2024) oldu. Windows 11 deneyimini AMD Ryzen AI 9 HX 370 işlemcisiyle güçlendiriyor. Ryzen AI ile desteklenen yapay zeka yetenekleri güçlü grafik yeteneklerinin yanı sıra NVIDIA'nın GeForce RTX 4060'ıyla güçlendirilmiş. 2.5K çözünürlüğyle 165 hertz tazeleme hızı sunan 3 milisaniye tepki süresine sahip ekran NVIDIA G-SYNC desteği de sunuyor. TUF Gaming A14 ile taşınabilir güç santrali performansını dizüstüne getiren ASUS, bu cihazda genişletilmiş havalandırma kanalları cihazın daha sessiz çalışmasını sağlarken, beklediğiniz gücü de hizmetinize sunabiliyor. 

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız