ASUS'un Computex 2024'teki oyun odaklı dizüstü bilgisayarları

Tayvan'da düzenlenen Computex 2024'te ASUS'un ilgi gören oyun cihazları arasında yer alan iki ayrı modele bu videoda göz atıyoruz; ASUS ROG Zephyrus G16 ve TUF Gaming A14

Yıllardır en çok ziyaret edilen ve etkin teknoloji etkinliklerinden biri olan Computex 2024'te kullanıcıların yoğun ilgisini gören stantlardan biri de ASUS'un ROG standıydı. Burada ROG'nin öne çıkan modellerinden biri olan ASUS ROG Zephyrus G16 oyun dizüstü bilgisayarının son versiyonunu görüntüledik. Intel Core Ultra 9 işlemci 185H ile Windows 11 Pro üzerinde oyun deneyimini güçlendiren Zephyrus G16, NVIDIA GeForce RTX 4090'ın gücünü ROG'nin DisplayTrue Black destekli, ilk 2.5K çözünürlüklü, 240 hertz tazeleme hızı sunan 0,2 milisaniye tepki süresiyle öne çıkan OLED Nebula ekranıyla zenginleştiriyor. Ultra ince yapıdaki cihaz sadece 1.49 santimetre kalınlığında ve 16 inç premium alüminyum kasasıyla sadece 1.85 kg ağırlığında. Yeni bir Slash Lightning tasarımıyla gelen 2024 Zephyrus G16, en yeni teknolojilerin avantajlarını yakalaması için yerleşik AI hızlandırıcılarla desteklenmiş.

Etkinlikle göz attığımız bir diğer oyun odaklı dizüstü bilgisayar ise ASUS TUF Gaming A14 (2024) oldu. Windows 11 deneyimini AMD Ryzen AI 9 HX 370 işlemcisiyle güçlendiriyor. Ryzen AI ile desteklenen yapay zeka yetenekleri güçlü grafik yeteneklerinin yanı sıra NVIDIA'nın GeForce RTX 4060'ıyla güçlendirilmiş. 2.5K çözünürlüğyle 165 hertz tazeleme hızı sunan 3 milisaniye tepki süresine sahip ekran NVIDIA G-SYNC desteği de sunuyor. TUF Gaming A14 ile taşınabilir güç santrali performansını dizüstüne getiren ASUS, bu cihazda genişletilmiş havalandırma kanalları cihazın daha sessiz çalışmasını sağlarken, beklediğiniz gücü de hizmetinize sunabiliyor.