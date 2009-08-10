2.5TB kapasiteli sabit disklerin 2010 başında gelmesi bekleniyor

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Sabit diskler için kafa üreten TDK, finansal analizciler gününde yol haritasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Firma cephesinden gelen bilgilere göre önümüzdeki 6 ay içerisinde hem 2.5-inç hem de 3.5-inç disklerde daha yüksek kapasiteli modellerin gelmesi kuvvetle muhtemel görünüyor. Bilindiği üzere son kullanıcılar için şu an alınabilecek en yüksek kapasiteli sabit disk çözümleri 2TB kapasiteli.

Özellikle plaka bazında kapasitenin artması ile birlikte daha fazla sayıda üreticinin 640GB kapasiteli 2.5-inch (9.5mm) sürücü hazırlayacağı belirtilirken, sene sonuna kadar 750GB'lık modellerin görülmesi de ihtimaller dahilinde yer alıyor. Masaüstü cephesinde ise yüksek kapasiteli disklerde yaygın olarak kullanılan 500GB kapasiteli plakaların yerini 640GB'lık çözümlerin alması beklenebilir.

640GB kapasiteli plakaların kullanılması ile birlikte farklı plaka sayısına sahip sabit disk modellerinde 2.5TB ve üstü kapasiteli kapasite alanlarının sunulması bekleniyor. Özellikle 640GB'lık plaka ile 5 plakalı disklerde 3 - 3.2TB'lık depolama kapasitelerinin elde edilmesi beklenebilir. Bakalım sabit disk üreticileri arasında 3TB kapasiteli depolama çözümlerini ilk kim duyuracak, bunu bekleyip göreceğiz.