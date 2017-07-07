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2si1 "AMD RX Vega, GTX1080'den hızlı!" Teknoloji ve Oyun Programı

1 yıl
46,1b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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AMD'nin RX Vega ekran kartıyla ilgili sızıntılar devam ediyor. Intel, sil baştan yeni bir işlemci mimarisi geliştirme peşinde. Nvidia'da işler tıkırında. Sony, Xbox One X videosunu montajlayıp aşırdı
 
Milli klavyeye TSE tescili
https://www.donanimhaber.com/cevre-birimleri/haberleri/Milli-klavyeye-TSE-tescili.htm

THY'nin Amerika uçuşlarındaki dizüstü yasağı kalktı, sıra İngiltere'de
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/THYnin-Amerika-ucuslarindaki-dizustu-yasagi-kalkti-sira-ingilterede.htm

Sony YouTube Kanalındaki Anthem Videosunu Kaldırdı
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Sony_YouTube_Kanalindaki_Anthem_Videosunu_Kaldirdi-87318.htm

Destiny 2 Açık Betası Yakında Başlayacak
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Destiny_2_Acik_Betasi_Yakinda_Baslayacak-87348.htm

Microsoft'tan otonom araçların Android'ine destek
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Microsofttan-otonom-araclarin-Androidine-destek.htm

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RX Vega modelinin benchmark sonucu sızdı
https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/RX-Vega-modelinin-benchmark-sonucu-sizdi.htm

Intel sil baştan: Yepyeni işlemci mimarisi geliştiriyor
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VS18 1 yıl en beğenilen Fiasco
Yazın bu sıcağında pantolonla dolaşılmaz onlardan bunu beklemek ve böyle sığ düşmeniz doğru değil.
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Fiasco 1 yıl
pantolon giyeydiniz iyiydi. gereksiz görüntü kirliliği
1 Yanıt Yanıtla +10
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lterlemez 1 yıl
BBC'nin derdi sadece rekabet değil, youtube azıtmış durumda. Hakiki porno bile çıkıyor artık....
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-MoDeStUs- 1 yıl
Mesut Çevik kullanıcılar hakkında yorumları.Gerçek yüzünü görün.
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DH Misafiri 1 yıl
biz hala aynı biziz mercimek kadar ilerleme yok teknoloji kanalında insanların ne giydiği dert ediliyor soruyorum bu kanala ne amaçla giriliyor ve neden kıyafetler ilgi odağı ? arkadaşın biride klavye işine takılmış yok e klavye neden yokmuşta cartta curtta bu en başında yapılması gereken bir işti o kadar yıl olmuş q klavyeye herkes alışmış sen hala klavyeden bahsediyorsun hadi pc e klavyeyi getirdin peki telefon ne olacak telefonda 10 parmak yazamazsın ancak beyin harflerin yerini ezber tek parmakla yine hızlı yazabilirsin bu ünüversitedeki arkadaşlar yada akademisyenmi ne diyorsanız artık bence mesut çevik sonuna kadar haklı tekerleği tekrar icat etmek denir buna. adamlar işlemci üretiminde taa fizana ulaşmış bizimkiler klavye dizilimi ile uğraşmakta bu nokia'nın windows phone telefon pazarını 3 bir eko sisteme ihtiyacı olduğunu belirledik diyen sözde bayan ceo komik bir konuşma yapmasıyla aynı arkadaşım 2 adet klavye düzeni var 3. ne gerek. ayrıca mesut çeviği eleştirirken spoiler kelimesini kullanmasıyla alakalı kendisi süpris cümlesinden dem vurmuş hey şaşkın arkadaşım süpris kelimesinin nerden geldiğini araştırdıktan sonra mesut çeviğin kullandığı türkçeyi eleştir. not ayrıca f klavyeyi senelerce kullandıktan sonra bir muhasebeci olarak gittiğim her yerde f düzenine geçme sıkıntısından dolayı kendimi q klavyeye geçerek özgürlüğe kavuştum.
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MonitörKertenkelesi 1 yıl
Erdi'nin E Klavye konusunda Akademisyenler ne gereksiz şeylerle uğraşıyor gibi lafına dumur oldum ve esefle de kınıyorum.
Belli ki hayatında F Klavye ne demek, ülkeler neden kendilerine has klavye kullanıyor ve bunun onlara sağladığı faydalar nedir tek bir satır okumamış, hatta belki kendisine bırakılsa Q İngiliz klavyesi kullanmakta bir sakınca görmediği gibi bütün arabaların da İngilteredeki gibi sağdan direksiyonlu olması için kampanya da başlatabilir.
O'na göre başka bir ülkeye göre yapılmış her şey bizim ülkemize de uygulanmalı bize has bir şey kullanmanın avantajları es geçilmeli.
Zaten bu kafadan olsa gerek bütün dükkanların isimleri İngilizce ve lafın arasına da hala "spoiler veriyorum" gibi özenti ve lügatına yabancılaşmış bir nesil üretiyoruz.
Spoiler değil o, Sürpsiz Bozan ve bunu da Türk Dil Kurumunda oturup düşünüp bulan Akademisyenleri de yine esef ile kınayıp ülke için çok daha yararlı! işler yapmaları için eleştirmemen umudu ile. Bir an önce aslına dön Erdi.
Zaten bu kafadan dolayı forumun yazım kutularının bilgilerinin yarısı tamanı İngilizce. Şu güne kadar da forumda yazan tek bir yabancıya rastlamadım. Hani turistlere kolaylık olarak koyuyorsanız diye dedim.
Size bol "Toplu S image" diliyorum.


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Speed-Step 1 yıl MonitörKertenkelesi
Orijinalden alıntı: MonitörKertenkelesi
Erdi'nin E Klavye konusunda Akademisyenler ne gereksiz şeylerle uğraşıyor gibi lafına dumur oldum ve esefle de kınıyorum.
Belli ki hayatında F Klavye ne demek, ülkeler neden kendilerine has klavye kullanıyor ve bunun onlara sağladığı faydalar nedir tek bir satır okumamış, hatta belki kendisine bırakılsa Q İngiliz klavyesi kullanmakta bir sakınca görmediği gibi bütün arabaların da İngilteredeki gibi sağdan direksiyonlu olması için kampanya da başlatabilir.
O'na göre başka bir ülkeye göre yapılmış her şey bizim ülkemize de uygulanmalı bize has bir şey kullanmanın avantajları es geçilmeli.
Zaten bu kafadan olsa gerek bütün dükkanların isimleri İngilizce ve lafın arasına da hala "spoiler veriyorum" gibi özenti ve lügatına yabancılaşmış bir nesil üretiyoruz.
Spoiler değil o, Sürpsiz Bozan ve bunu da Türk Dil Kurumunda oturup düşünüp bulan Akademisyenleri de yine esef ile kınayıp ülke için çok daha yararlı! işler yapmaları için eleştirmemen umudu ile. Bir an önce aslına dön Erdi.
Zaten bu kafadan dolayı forumun yazım kutularının bilgilerinin yarısı tamanı İngilizce. Şu güne kadar da forumda yazan tek bir yabancıya rastlamadım. Hani turistlere kolaylık olarak koyuyorsanız diye dedim.
Size bol "Toplu S image" diliyorum.



Merhaba,
Bunları F klavye ile mi yazdınız? Dizüstü bilgisayarınız ve telefonunuz dahil her yerde F klavye mi kullanıyorsunuz?
Cevap evet ise ne güzel en azından söyledikleriniz davranışlarınızla örtüşüyor. Hayır ise bence bir oturup düşünün derim.
Sevgiler,
Mesut Çevik
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YveJhin 1 yıl
Boyle dusunenlerin yasama hakkina engel olunmali.
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m-99 1 yıl
Merhaba mümkünse haberlerin başlığını yazdığınız kısmın sonuna ilgili haberin video içinde kaçıncı dakikada başladığını da yazabilir misiniz ? Çalışma durumlarından dolayı yorgun olabiliyoruz ya da vaktimiz olmayabiliyor 30 dakikayı aşan programı tamamen izlemek mümkün olmayabiliyor. Böyle yaparsanız en azından ilgimizi çeken konuyu rahatça bulup o kısmı izleyebiliriz.
@Speed-Step
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wh0sKing 1 yıl
Erkek şort giydi diye youtube'dan tahrik olanları da gördük ya. Nerede oturuyorsunuz? Hani bilelim de kapanalım oralarda tahrik olup saldırırsınız bize belli olmaz.
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WarSaw 1 yıl
o bacak olmamış. bacaklarını 2 yana açsan daha saygılı olurdu hatta şortta çok uymamış süper mini şortlardan giyersen birdahaki programa daha hoş bir görüntü sergilemiş olursun.

Edit: yaz aylarinda bu tarz yayınlara çıkarken keten pantolon giyebilirsiniz onuda mı biz öğretelim illa.
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xmms 1 yıl
Ulan güldüm gene yok şort giymişlermiş Erdiyle Gökhanın kıllı bacaklarından tahrik mi oldunuz? Saçma sapan yorum yapmayın kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz.
Aslında önemli olan giyim tarzı değil düşünce tarzıdır kim bilir ne düşündüler adamlar şort giydi diye. :)
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Arnold_sivasta_Ne_GEZER 1 yıl xmms
xmms
Ulan güldüm gene yok şort giymişlermiş Erdiyle Gökhanın kıllı bacaklarından tahrik mi oldunuz? Saçma sapan yorum yapmayın kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz.
Aslında önemli olan giyim tarzı değil düşünce tarzıdır kim bilir ne düşündüler adamlar şort giydi diye. :)

önemli olan giyim tarzı değil düşünce tarzıdır
çok güzel söylediniz hocam mesela bak dünyaca ünlü bilim adamı burda şort ile yayına katılıyor

youtube.com/...
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poyraz61. 1 yıl
Bu haftada mesutun sesi duyulmuyor :(
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donanımcı123 1 yıl
Aynen sesde sıkıntı var. Sesi yüzde yüze getirdim, televizyonu, camları falan kapattım ancak öyle duyabildim konuştuklarınızı.
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Speed-Step 1 yıl donanımcı123
donanımcı123
Aynen sesde sıkıntı var. Sesi yüzde yüze getirdim, televizyonu, camları falan kapattım ancak öyle duyabildim konuştuklarınızı.

Merhaba,
Ses konusunun şu anda biraz daha iyi hale gelmiş olması gerekli. Tekrar denerseniz büyük ihtimalle sorun çözülür.
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