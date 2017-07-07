2si1 "AMD RX Vega, GTX1080'den hızlı!" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
AMD'nin RX Vega ekran kartıyla ilgili sızıntılar devam ediyor. Intel, sil baştan yeni bir işlemci mimarisi geliştirme peşinde. Nvidia'da işler tıkırında. Sony, Xbox One X videosunu montajlayıp aşırdı
Milli klavyeye TSE tescili
https://www.donanimhaber.com/cevre-birimleri/haberleri/Milli-klavyeye-TSE-tescili.htm
THY'nin Amerika uçuşlarındaki dizüstü yasağı kalktı, sıra İngiltere'de
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/THYnin-Amerika-ucuslarindaki-dizustu-yasagi-kalkti-sira-ingilterede.htm
Sony YouTube Kanalındaki Anthem Videosunu Kaldırdı
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Sony_YouTube_Kanalindaki_Anthem_Videosunu_Kaldirdi-87318.htm
Destiny 2 Açık Betası Yakında Başlayacak
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Destiny_2_Acik_Betasi_Yakinda_Baslayacak-87348.htm
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https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Microsofttan-otonom-araclarin-Androidine-destek.htm
Micron tesisleri zarar gördü, DRAM fiyatları artabilir
https://www.donanimhaber.com/ram/haberleri/Micron-tesisleri-zarar-gordu-DRAM-fiyatlari-artabilir.htm
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https://www.donanimhaber.com/diger/haberleri/BBCden-cocuklari-Youtubedan-uzaklastirmak-icin-44-milyon-dolarlik-yatirim.htm
RX Vega modelinin benchmark sonucu sızdı
https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/RX-Vega-modelinin-benchmark-sonucu-sizdi.htm
Intel sil baştan: Yepyeni işlemci mimarisi geliştiriyor
https://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/intel-sil-bastan-Yepyeni-islemci-mimarisi-gelistiriyor.htm
Nvidia'dan gizli sürpriz: GeForce 400 ve 500 serisine DirectX 12 desteği geldi
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"Sea of Thieves Şimdiye Kadar Yaptığımız En İyi Oyun"
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Steam'in Aylık 67 Milyon Aktif Kullanıcısı Bulunmakta
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Steamin_Aylik_67_Milyon_Aktif_Kullanicisi_Bulunmakta-87302.htm
https://www.donanimhaber.com/cevre-birimleri/haberleri/Milli-klavyeye-TSE-tescili.htm
THY'nin Amerika uçuşlarındaki dizüstü yasağı kalktı, sıra İngiltere'de
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/THYnin-Amerika-ucuslarindaki-dizustu-yasagi-kalkti-sira-ingilterede.htm
Sony YouTube Kanalındaki Anthem Videosunu Kaldırdı
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Sony_YouTube_Kanalindaki_Anthem_Videosunu_Kaldirdi-87318.htm
Destiny 2 Açık Betası Yakında Başlayacak
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Destiny_2_Acik_Betasi_Yakinda_Baslayacak-87348.htm
Microsoft'tan otonom araçların Android'ine destek
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Microsofttan-otonom-araclarin-Androidine-destek.htm
Micron tesisleri zarar gördü, DRAM fiyatları artabilir
https://www.donanimhaber.com/ram/haberleri/Micron-tesisleri-zarar-gordu-DRAM-fiyatlari-artabilir.htm
BBC'den çocukları Youtube'dan uzaklaştırmak için 44 milyon dolarlık yatırım
https://www.donanimhaber.com/diger/haberleri/BBCden-cocuklari-Youtubedan-uzaklastirmak-icin-44-milyon-dolarlik-yatirim.htm
RX Vega modelinin benchmark sonucu sızdı
https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/RX-Vega-modelinin-benchmark-sonucu-sizdi.htm
Intel sil baştan: Yepyeni işlemci mimarisi geliştiriyor
https://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/intel-sil-bastan-Yepyeni-islemci-mimarisi-gelistiriyor.htm
Nvidia'dan gizli sürpriz: GeForce 400 ve 500 serisine DirectX 12 desteği geldi
https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/Nvidiadan-gizli-surpriz-GeForce-400-ve-500-serisine-DirectX-12-destegi-geldi.htm
Japonya'dan iddialı hamle: "2030 itibariyle Ay'a insan indiriyoruz"
https://www.donanimhaber.com/uzay/haberleri/Japonyadan-iddiali-hamle-2030-itibariyle-Aya-insan-indiriyoruz.htm
MSI'dan dijital para madenciliği için önemli BIOS güncellemesi
https://www.donanimhaber.com/anakart/haberleri/MSidan-dijital-para-madenciligi-icin-onemli-BiOS-guncellemesi.htm
Gigabyte Ryzen işlemci ailesine yönelik Mini-ITX anakartını duyurdu
https://www.donanimhaber.com/anakart/haberleri/Gigabyte-Ryzen-islemci-ailesine-yonelik-MiniiTX-anakartini-duyurdu.htm
Tesla Güney Avustralya dünyanın en büyük enerji depolama tesisini kuracak
https://www.donanimhaber.com/alternatif-enerji/haberleri/Tesla-dunyanin-en-buyuk-enerji-depolama-tesisini-kuracak.htm
"Sea of Thieves Şimdiye Kadar Yaptığımız En İyi Oyun"
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Sea_of_Thieves_Simdiye_Kadar_Yaptigimiz_En_iyi_Oyun-87313.htm
Steam'in Aylık 67 Milyon Aktif Kullanıcısı Bulunmakta
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Steamin_Aylik_67_Milyon_Aktif_Kullanicisi_Bulunmakta-87302.htm
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Belli ki hayatında F Klavye ne demek, ülkeler neden kendilerine has klavye kullanıyor ve bunun onlara sağladığı faydalar nedir tek bir satır okumamış, hatta belki kendisine bırakılsa Q İngiliz klavyesi kullanmakta bir sakınca görmediği gibi bütün arabaların da İngilteredeki gibi sağdan direksiyonlu olması için kampanya da başlatabilir.
O'na göre başka bir ülkeye göre yapılmış her şey bizim ülkemize de uygulanmalı bize has bir şey kullanmanın avantajları es geçilmeli.
Zaten bu kafadan olsa gerek bütün dükkanların isimleri İngilizce ve lafın arasına da hala "spoiler veriyorum" gibi özenti ve lügatına yabancılaşmış bir nesil üretiyoruz.
Spoiler değil o, Sürpsiz Bozan ve bunu da Türk Dil Kurumunda oturup düşünüp bulan Akademisyenleri de yine esef ile kınayıp ülke için çok daha yararlı! işler yapmaları için eleştirmemen umudu ile. Bir an önce aslına dön Erdi.
Zaten bu kafadan dolayı forumun yazım kutularının bilgilerinin yarısı tamanı İngilizce. Şu güne kadar da forumda yazan tek bir yabancıya rastlamadım. Hani turistlere kolaylık olarak koyuyorsanız diye dedim.
Size bol "Toplu S image" diliyorum.
Merhaba,
Bunları F klavye ile mi yazdınız? Dizüstü bilgisayarınız ve telefonunuz dahil her yerde F klavye mi kullanıyorsunuz?
Cevap evet ise ne güzel en azından söyledikleriniz davranışlarınızla örtüşüyor. Hayır ise bence bir oturup düşünün derim.
Sevgiler,
Mesut Çevik
@Speed-Step
Edit: yaz aylarinda bu tarz yayınlara çıkarken keten pantolon giyebilirsiniz onuda mı biz öğretelim illa.
Aslında önemli olan giyim tarzı değil düşünce tarzıdır kim bilir ne düşündüler adamlar şort giydi diye. :)
önemli olan giyim tarzı değil düşünce tarzıdır
çok güzel söylediniz hocam mesela bak dünyaca ünlü bilim adamı burda şort ile yayına katılıyor
youtube.com/...
Merhaba,
Ses konusunun şu anda biraz daha iyi hale gelmiş olması gerekli. Tekrar denerseniz büyük ihtimalle sorun çözülür.