2si1 "Cengaver" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'in bu bölümünde Suriye'de aktif rol oynayan Milli Savunma Teknolojilerimizi, Gökhan'ın Gamescom maceralarını, Nvidia'nın AMD karşısında eriyen pazar payını ve çok daha fazlasını konuşuyoruz.
Sınır ötesi operasyonda yerli İHA Bayraktar etkin rol oynuyor
https://www.donanimhaber.com/savunma-sanayi/haberleri/Sinir-otesi-operasyonda-yerli-iHA-Bayraktar-etkin-rol-oynuyor.htm
Aselsan ve Roketsan’dan “Yerli Manpads” projesi
https://www.donanimhaber.com/savunma-sanayi/haberleri/Aselsan-ve-Roketsandan-Yerli-Manpads-projesi.htm
https://www.donanimhaber.com/savunma-sanayi/haberleri/Aselsan-ve-Roketsandan-Yerli-Manpads-projesi.htm
Intel ve Nvidia’nın benchmark kavgası
https://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/intel-ve-Nvidianin-benchmark-kavgasi.htm
https://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/intel-ve-Nvidianin-benchmark-kavgasi.htm
https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/AMD-Nvidianin-pazar-payindan-calmaya-devam-ediyor.htm
PCI Express 4.0 standardı, slot üzerinden en az 300 Watt desteği ile geliyor
https://www.donanimhaber.com/anakart/haberleri/PCi-Express-40-standardi-slot-uzerinden-en-az-300-Watt-destegi-ile-geliyor.htm
MIT, WiFi'da 10 kat hız artışı için çalışıyor
https://www.donanimhaber.com/ag-urunleri/haberleri/MiT-WiFida-10-kat-hiz-artisi-icin-calisiyor.htm
Volvo ile anlaşan Uber’in sürücüsüz araçları yollara çıkıyor
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Volvo-ile-anlasan-Uberin-surucusuz-araclari-yollara-cikiyor.htm
Dünyanın en büyük hava aracı Airlander 10 düştü
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Dunyanin-en-buyuk-hava-araci-Airlander-10-dustu.htm
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Dunyanin-en-buyuk-hava-araci-Airlander-10-dustu.htm
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stinger kaçan uçağı 4km den yakalan gelen uçağa ise 9km diye hatırlıyorum kitlenip vurur. çok avantajlıdır omuzdan ateşlendiği için . pratiktir yani. Umarım daha iyisini yaparız adamlar 20 seneden fazladır yararlanıyorlar.
.. yazmaya başlamışlardı "Erdi" ama
ağız alışkanlığı