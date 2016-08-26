2si1 "Cengaver" Teknoloji ve Oyun Programı

2si1'in bu bölümünde Suriye'de aktif rol oynayan Milli Savunma Teknolojilerimizi, Gökhan'ın Gamescom maceralarını, Nvidia'nın AMD karşısında eriyen pazar payını ve çok daha fazlasını konuşuyoruz.

Sınır ötesi operasyonda yerli İHA Bayraktar etkin rol oynuyor

https://www.donanimhaber.com/savunma-sanayi/haberleri/Sinir-otesi-operasyonda-yerli-iHA-Bayraktar-etkin-rol-oynuyor.htm

Aselsan ve Roketsan’dan “Yerli Manpads” projesi

https://www.donanimhaber.com/savunma-sanayi/haberleri/Aselsan-ve-Roketsandan-Yerli-Manpads-projesi.htm

Intel ve Nvidia’nın benchmark kavgası

https://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/intel-ve-Nvidianin-benchmark-kavgasi.htm



AMD, Nvidia’nın pazar payından çalmaya devam ediyor



https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/AMD-Nvidianin-pazar-payindan-calmaya-devam-ediyor.htm



PCI Express 4.0 standardı, slot üzerinden en az 300 Watt desteği ile geliyor

https://www.donanimhaber.com/anakart/haberleri/PCi-Express-40-standardi-slot-uzerinden-en-az-300-Watt-destegi-ile-geliyor.htm



MIT, WiFi'da 10 kat hız artışı için çalışıyor

https://www.donanimhaber.com/ag-urunleri/haberleri/MiT-WiFida-10-kat-hiz-artisi-icin-calisiyor.htm



Volvo ile anlaşan Uber’in sürücüsüz araçları yollara çıkıyor

https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Volvo-ile-anlasan-Uberin-surucusuz-araclari-yollara-cikiyor.htm



Dünyanın en büyük hava aracı Airlander 10 düştü

https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Dunyanin-en-buyuk-hava-araci-Airlander-10-dustu.htm