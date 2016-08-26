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2si1 "Cengaver" Teknoloji ve Oyun Programı

2 yıl
36,6b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in bu bölümünde Suriye'de aktif rol oynayan Milli Savunma Teknolojilerimizi, Gökhan'ın Gamescom maceralarını, Nvidia'nın AMD karşısında eriyen pazar payını ve çok daha fazlasını konuşuyoruz.
Sınır ötesi operasyonda yerli İHA Bayraktar etkin rol oynuyor
https://www.donanimhaber.com/savunma-sanayi/haberleri/Sinir-otesi-operasyonda-yerli-iHA-Bayraktar-etkin-rol-oynuyor.htm

AMD, Nvidia’nın pazar payından çalmaya devam ediyor
https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/AMD-Nvidianin-pazar-payindan-calmaya-devam-ediyor.htm
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28772 2 yıl en beğenilen
4k için 3mbps yeterli. Birkaç gün önceden açıp bekliyorsunuz; sonrası için yeterli oluyor.
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SecurityPayne 2 yıl
Degistirin artik su playeri
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Stand Alone 2 yıl
Mesut Çevik bizim için acemilere yönelik NAS rehberi yapsa diyorum keşke.
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-Sniper- 2 yıl
Bu player gerçekten yakışmıyo DH'ye, keyifle 40 dakika video izlicez en az 8 kere videoyu baştan açıyoruz, Allahtan ekranda sizler varsınız da değiyor :)
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DH Misafiri 2 yıl
şu player ı halledin artık teknoloji sitesine yakışmıyor.
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ERIKCI 2 yıl
hocam bu video editsiz mi?
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Revenge_ 2 yıl
izleyelim bakalım zaten yapacak bir şey yok.
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lterlemez 2 yıl
Hindenburg Kazasından bahsediyordunuz Mesut Bey, statik elektrik yüzünden yanmıştır.
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SecurityPayne 2 yıl
Degistirin artik su playeri
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KaleyDeskop 2 yıl
doğuda askerlerin elinde djı phantom var, koskoca devlet bunu üretmiyorsa yazıklar olsun, kasket kameramız bile gopro
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DreamSs 2 yıl
askerdeyken stinger kullanan bir araçın sürücülüğünü yapmıştım. Komutanımız 3 ayda bir gelip amerikalılar depoları sayar onlardan habersiz kullanamazsın demişti. Bir sefer de lancher ı güncellemeye bi gavır geldi amerikalı adam çekildi köşeye pc ye bağlayıp güncelledi ateşleyicileri bizi yanına sokmadı gitti :)
stinger kaçan uçağı 4km den yakalan gelen uçağa ise 9km diye hatırlıyorum kitlenip vurur. çok avantajlıdır omuzdan ateşlendiği için . pratiktir yani. Umarım daha iyisini yaparız adamlar 20 seneden fazladır yararlanıyorlar.
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Fatih 2 yıl
Hocam her bölümdeki başlığı neye göre seçiyorsunuz? Mesela Cengaver?
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ardaq 2 yıl
nintendoyu biraz daha abartında kusayım
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viper17 2 yıl
18:31

.. yazmaya başlamışlardı "Erdi" ama


ağız alışkanlığı
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emre1393 2 yıl
50 ping bile çok fazla, 10 ms altında olması gerekiyor.
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