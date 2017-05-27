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2si1: DJI Spark, Far Cry 5 ve AMD Ryzen'dan haberler ve dahası...

2 yıl
31,6b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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2si1'in bu haftaki bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Mesut'un olmadığı bu hafta Erdi ve Gökhan oyun, teknoloji ve bilim dünyasındaki son gelişmeleri sizler için yorumluyor.
2si1'in yeni bölümü dopdolu. Erdi ve Gökhan'ın sunduğu programın bu haftaki bölümünde DJI Spark, Far Cry 5, Dirt 4, Bitcoin gelişmeleri, işlemci ve ekran kartı haberleri ve daha neler var neler... İyi seyirler. 

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dakamon 2 yıl en beğenilen
Mesutsuz çok iyi ya. Keşke hep Mesut olmasa. Mesut resmen baltalıyor. Şu programı hep mesutun dışındakiler için izliyordum. Önce Ersin, sonra Ender ondan sonra Talha. Gökhanı da pek beğenmiyorum ama Erdi falan geliyor ara sıra onun için izleniyor yine. Mesut her zaman yanındaki adamı bastırıyor. Hep bir muhalefet. :)
Mesutsuz çok iyi ya. Keşke hep Mesut olmasa. Mesut resmen baltalıyor. Şu programı hep mesutun dışındakiler için izliyordum. Önce Ersin, sonra Ender ondan sonra ...
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MALTHAEL 2 yıl
Hayırlı ramazanlar DH ailesi , iyi seyirler .
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DH Misafiri 2 yıl
2017 yılında PC'de düzgün bir yapım yok. Bütün GOTYler kaliteli oyunlar konsolda...
Bu konuda ne düşünüyorsunuz vanquish remastered pc goty olur mu :D
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DH Misafiri 2 yıl
Gökhan bu konuda araştırmış gibi duruyorsun. Ethereum veya Ripple satın almak istesek güvenilir site var mı ?
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mladenbmv 2 yıl
stereo ses iyi olmuşta erdinin sesi az geliyor.
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odyssa 2 yıl
stereo kayıt daha iyi olmuş bence de dinlerken kulaklık kullanıyorum, mono kayıt daha rahatsız edici oluyordu.
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Eeltorm 2 yıl
Çok güzel bölümdü teşekkürler.
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Nınja 2 yıl

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Xagdas 2 yıl
Erdinin sesi sağdan, Gökhanın sesi soldan, stereo kaydetmişler güzel olmuş.
Önceden yapıyorlar mıydı hatırlamıyorum ama, teknoloji sitesinin videosu minimum zaten böyle olmalı..
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Hunter_Soldier 2 yıl
Gökhan azında sanki birsey çiğiniyor gibi sapır sapır ses cok rahatsız edici
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prodigy842 2 yıl
İstinyeparkta da tesla bayisi var. Başkanlar.
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Executor Arhentir 2 yıl
Eh işte... idare eder
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