2si1: DJI Spark, Far Cry 5 ve AMD Ryzen'dan haberler ve dahası...

2si1'in bu haftaki bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Mesut'un olmadığı bu hafta Erdi ve Gökhan oyun, teknoloji ve bilim dünyasındaki son gelişmeleri sizler için yorumluyor.

2si1'in yeni bölümü dopdolu. Erdi ve Gökhan'ın sunduğu programın bu haftaki bölümünde DJI Spark, Far Cry 5, Dirt 4, Bitcoin gelişmeleri, işlemci ve ekran kartı haberleri ve daha neler var neler... İyi seyirler.