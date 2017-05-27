2si1: DJI Spark, Far Cry 5 ve AMD Ryzen'dan haberler ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
2si1'in bu haftaki bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Mesut'un olmadığı bu hafta Erdi ve Gökhan oyun, teknoloji ve bilim dünyasındaki son gelişmeleri sizler için yorumluyor.
2si1'in yeni bölümü dopdolu. Erdi ve Gökhan'ın sunduğu programın bu haftaki bölümünde DJI Spark, Far Cry 5, Dirt 4, Bitcoin gelişmeleri, işlemci ve ekran kartı haberleri ve daha neler var neler... İyi seyirler.
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Bu konuda ne düşünüyorsunuz vanquish remastered pc goty olur mu :D
Önceden yapıyorlar mıydı hatırlamıyorum ama, teknoloji sitesinin videosu minimum zaten böyle olmalı..