2si1 "Dörtlü" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'i ayırdık laf oldu biz de tüm ekibi bir araya getirelim dedik :)) Teknoloji ve Oyun dünyasındaki gelişmeleri değerlendirdiğimiz haftalık programımız 2si1 sizlerle.
HBO'yu hackleyen siber suçlular kanaldan fidye istiyor
https://www.donanimhaber.com/sinema-ve-dizi/haberleri/HBOyu-hackleyen-siber-suclular-kanaldan-fidye-istiyor.htm
Araştırmacılar hastalıkları tedavi eden çip geliştirdi
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Arastirmacilar-hastaliklari-tedavi-eden-cip-gelistirdi.htm
PS4 Sistem Güncellemesi 5.00 İlk Detaylar
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-PS4_Sistem_Guncellemesi_500_ilk_Detaylar-87651.htm
Dota Kart Oyunu Artifact Duyuruldu
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Dota_Kart_Oyunu_Artifact_Duyuruldu-87647.htm
Xiaomi Mi Mix 2 sızdırıldı: Artık alt çerçeve de yok
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Xiaomi-Mi-Mix-2-sizdirildi-Artik-alt-cerceve-de-yok.htm
Andy Rubin, Essential Phone'un seri üretim görüntülerini paylaştı
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Andy-Rubin-Essential-Phoneun-seri-uretim-goruntulerini-paylasti.htm
Mount & Blade II: Bannerlord'un Geliştiricisi TaleWorlds Ekibi ile Tanışın
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Mount__Blade_II_Bannerlordun_Gelistiricisi_TaleWorlds_Ekibi_ile_Tanisin-87655.htm
Call of Duty Belgeseli CODumentary Eylül'de Geliyor
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Call_of_Duty_Belgeseli_CODumentary_Eylulde_Geliyor-87650.htm
Kaspersky ve Microsoft arasındaki buzlar eridi
https://www.donanimhaber.com/anti-virus/haberleri/Kaspersky-ve-Microsoft-arasindaki-buzlar-eridi.htm
İlk iPhone’da bulunan açık bazı yeni otomobillerde devam ediyor
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/ilk-iPhoneda-bulunan-acik-bazi-yeni-otomobillerde-devam-ediyor.htm
Milli e-posta servisi 2018 sonunda hizmete girecek
https://www.donanimhaber.com/guvenlik/haberleri/Milli-eposta-servisi-2018-sonunda-hizmete-girecek.htm
Razer Chroma tabanlı RGB LED şeritler duyuruldu
https://www.donanimhaber.com/cevre-birimleri/haberleri/Razer-Chroma-tabanli-RGB-LED-seritler-duyuruldu.htm
Pilotsuz bir uçakta yolculuk etmek ister miydiniz? İşte araştırma sonuçları
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Pilotsuz-bir-ucakta-yolculuk-etmek-ister-miydiniz-iste-arastirma-sonuclari.htm
Değişen sokak işaretleri sürücüsüz araçları yanıltabilir
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Degisen-sokak-isaretleri-surucusuz-araclari-yaniltabilir.htm
https://www.donanimhaber.com/sinema-ve-dizi/haberleri/HBOyu-hackleyen-siber-suclular-kanaldan-fidye-istiyor.htm
Araştırmacılar hastalıkları tedavi eden çip geliştirdi
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Arastirmacilar-hastaliklari-tedavi-eden-cip-gelistirdi.htm
PS4 Sistem Güncellemesi 5.00 İlk Detaylar
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-PS4_Sistem_Guncellemesi_500_ilk_Detaylar-87651.htm
Dota Kart Oyunu Artifact Duyuruldu
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Dota_Kart_Oyunu_Artifact_Duyuruldu-87647.htm
Xiaomi Mi Mix 2 sızdırıldı: Artık alt çerçeve de yok
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Xiaomi-Mi-Mix-2-sizdirildi-Artik-alt-cerceve-de-yok.htm
Andy Rubin, Essential Phone'un seri üretim görüntülerini paylaştı
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Andy-Rubin-Essential-Phoneun-seri-uretim-goruntulerini-paylasti.htm
Mount & Blade II: Bannerlord'un Geliştiricisi TaleWorlds Ekibi ile Tanışın
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Mount__Blade_II_Bannerlordun_Gelistiricisi_TaleWorlds_Ekibi_ile_Tanisin-87655.htm
Call of Duty Belgeseli CODumentary Eylül'de Geliyor
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Call_of_Duty_Belgeseli_CODumentary_Eylulde_Geliyor-87650.htm
Kaspersky ve Microsoft arasındaki buzlar eridi
https://www.donanimhaber.com/anti-virus/haberleri/Kaspersky-ve-Microsoft-arasindaki-buzlar-eridi.htm
İlk iPhone’da bulunan açık bazı yeni otomobillerde devam ediyor
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/ilk-iPhoneda-bulunan-acik-bazi-yeni-otomobillerde-devam-ediyor.htm
Milli e-posta servisi 2018 sonunda hizmete girecek
https://www.donanimhaber.com/guvenlik/haberleri/Milli-eposta-servisi-2018-sonunda-hizmete-girecek.htm
Razer Chroma tabanlı RGB LED şeritler duyuruldu
https://www.donanimhaber.com/cevre-birimleri/haberleri/Razer-Chroma-tabanli-RGB-LED-seritler-duyuruldu.htm
Pilotsuz bir uçakta yolculuk etmek ister miydiniz? İşte araştırma sonuçları
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Pilotsuz-bir-ucakta-yolculuk-etmek-ister-miydiniz-iste-arastirma-sonuclari.htm
Değişen sokak işaretleri sürücüsüz araçları yanıltabilir
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Degisen-sokak-isaretleri-surucusuz-araclari-yaniltabilir.htm
Akıllı telefonlarla depresyon tedavisi yapılabilir
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Akilli-telefonlarla-depresyon-tedavisi-yapilabilir.htm
Sony ve IBM 330TB kapasiteli depolama teybi geliştiriyor
https://www.donanimhaber.com/hdd_ssd/haberleri/Sony-ve-iBM-330TB-kapasiteli-depolama-teybi-gelistiriyor.htm
WannaCry saldırısını durduran hacker tutuklandı
https://www.donanimhaber.com/guvenlik/haberleri/WannaCry-saldirisini-durduran-hacker-tutuklandi.htm
AMD işlemcili Lenovo ThinkPad'ler yolda
https://www.donanimhaber.com/tasinabilir-bilgisayarlar/haberleri/AMD-islemcili-Lenovo-ThinkPadler-yolda.htm
Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds Çıkış Tarihi Duyuruldu
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Horizon_Zero_Dawn_The_Frozen_Wilds_Cikis_Tarihi_Duyuruldu-87630.htm
Middle-earth: Shadow of War'da Mikro Ödemeler Bulunacak
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Middleearth_Shadow_of_Warda_Mikro_Odemeler_Bulunacak-87620.htm
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Akilli-telefonlarla-depresyon-tedavisi-yapilabilir.htm
Sony ve IBM 330TB kapasiteli depolama teybi geliştiriyor
https://www.donanimhaber.com/hdd_ssd/haberleri/Sony-ve-iBM-330TB-kapasiteli-depolama-teybi-gelistiriyor.htm
WannaCry saldırısını durduran hacker tutuklandı
https://www.donanimhaber.com/guvenlik/haberleri/WannaCry-saldirisini-durduran-hacker-tutuklandi.htm
AMD işlemcili Lenovo ThinkPad'ler yolda
https://www.donanimhaber.com/tasinabilir-bilgisayarlar/haberleri/AMD-islemcili-Lenovo-ThinkPadler-yolda.htm
Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds Çıkış Tarihi Duyuruldu
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Horizon_Zero_Dawn_The_Frozen_Wilds_Cikis_Tarihi_Duyuruldu-87630.htm
Middle-earth: Shadow of War'da Mikro Ödemeler Bulunacak
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Middleearth_Shadow_of_Warda_Mikro_Odemeler_Bulunacak-87620.htm
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3-4 haftada 3k'dan 4k+ üzerine çıktı bitcoin. sanırım bundan ötürü çok laf yiyecek :D
Öte yandan niye dört kişi? Gökhan ve Mesut olsa yeterliymiş. Zaten mesut bütün haberleri kendisi okuyor ve bir tek bilgisayar kendisinde diğerlerine dinlemek ve yorum yapmaktan başka çare bırakılmamış. Hele bazısı evet ağbi, belki, güzel, tamam gibi kelimeler ile videoda figüran olmak zorunda kalmış.
Bence iki kişi yeterliymiş ya da hepsinde bir bilgisayar ve ayrı konu olur o konuyu o açar diğerleri sırasıyla yorum yapar ve geçer.