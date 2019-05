2si1 "Dörtlü" Teknoloji ve Oyun Programı

2si1'i ayırdık laf oldu biz de tüm ekibi bir araya getirelim dedik :)) Teknoloji ve Oyun dünyasındaki gelişmeleri değerlendirdiğimiz haftalık programımız 2si1 sizlerle.

HBO'yu hackleyen siber suçlular kanaldan fidye istiyor

https://www.donanimhaber.com/sinema-ve-dizi/haberleri/HBOyu-hackleyen-siber-suclular-kanaldan-fidye-istiyor.htm



Araştırmacılar hastalıkları tedavi eden çip geliştirdi

https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Arastirmacilar-hastaliklari-tedavi-eden-cip-gelistirdi.htm



PS4 Sistem Güncellemesi 5.00 İlk Detaylar

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-PS4_Sistem_Guncellemesi_500_ilk_Detaylar-87651.htm



Dota Kart Oyunu Artifact Duyuruldu

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Dota_Kart_Oyunu_Artifact_Duyuruldu-87647.htm



Xiaomi Mi Mix 2 sızdırıldı: Artık alt çerçeve de yok

https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Xiaomi-Mi-Mix-2-sizdirildi-Artik-alt-cerceve-de-yok.htm



Andy Rubin, Essential Phone'un seri üretim görüntülerini paylaştı

https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Andy-Rubin-Essential-Phoneun-seri-uretim-goruntulerini-paylasti.htm



Mount & Blade II: Bannerlord'un Geliştiricisi TaleWorlds Ekibi ile Tanışın

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Mount__Blade_II_Bannerlordun_Gelistiricisi_TaleWorlds_Ekibi_ile_Tanisin-87655.htm



Call of Duty Belgeseli CODumentary Eylül'de Geliyor

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Call_of_Duty_Belgeseli_CODumentary_Eylulde_Geliyor-87650.htm



Kaspersky ve Microsoft arasındaki buzlar eridi

https://www.donanimhaber.com/anti-virus/haberleri/Kaspersky-ve-Microsoft-arasindaki-buzlar-eridi.htm



İlk iPhone’da bulunan açık bazı yeni otomobillerde devam ediyor

https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/ilk-iPhoneda-bulunan-acik-bazi-yeni-otomobillerde-devam-ediyor.htm



Milli e-posta servisi 2018 sonunda hizmete girecek

https://www.donanimhaber.com/guvenlik/haberleri/Milli-eposta-servisi-2018-sonunda-hizmete-girecek.htm



Razer Chroma tabanlı RGB LED şeritler duyuruldu

https://www.donanimhaber.com/cevre-birimleri/haberleri/Razer-Chroma-tabanli-RGB-LED-seritler-duyuruldu.htm



Pilotsuz bir uçakta yolculuk etmek ister miydiniz? İşte araştırma sonuçları

https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Pilotsuz-bir-ucakta-yolculuk-etmek-ister-miydiniz-iste-arastirma-sonuclari.htm



Değişen sokak işaretleri sürücüsüz araçları yanıltabilir

https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Degisen-sokak-isaretleri-surucusuz-araclari-yaniltabilir.htm

Akıllı telefonlarla depresyon tedavisi yapılabilir

https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Akilli-telefonlarla-depresyon-tedavisi-yapilabilir.htm



Sony ve IBM 330TB kapasiteli depolama teybi geliştiriyor

https://www.donanimhaber.com/hdd_ssd/haberleri/Sony-ve-iBM-330TB-kapasiteli-depolama-teybi-gelistiriyor.htm



WannaCry saldırısını durduran hacker tutuklandı

https://www.donanimhaber.com/guvenlik/haberleri/WannaCry-saldirisini-durduran-hacker-tutuklandi.htm



AMD işlemcili Lenovo ThinkPad'ler yolda

https://www.donanimhaber.com/tasinabilir-bilgisayarlar/haberleri/AMD-islemcili-Lenovo-ThinkPadler-yolda.htm



Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds Çıkış Tarihi Duyuruldu

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Horizon_Zero_Dawn_The_Frozen_Wilds_Cikis_Tarihi_Duyuruldu-87630.htm



Middle-earth: Shadow of War'da Mikro Ödemeler Bulunacak

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Middleearth_Shadow_of_Warda_Mikro_Odemeler_Bulunacak-87620.htm