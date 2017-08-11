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2si1 "Dörtlü" Teknoloji ve Oyun Programı

1 yıl
7,2b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'i ayırdık laf oldu biz de tüm ekibi bir araya getirelim dedik :)) Teknoloji ve Oyun dünyasındaki gelişmeleri değerlendirdiğimiz haftalık programımız 2si1 sizlerle.
HBO'yu hackleyen siber suçlular kanaldan fidye istiyor
https://www.donanimhaber.com/sinema-ve-dizi/haberleri/HBOyu-hackleyen-siber-suclular-kanaldan-fidye-istiyor.htm

Araştırmacılar hastalıkları tedavi eden çip geliştirdi
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Arastirmacilar-hastaliklari-tedavi-eden-cip-gelistirdi.htm

PS4 Sistem Güncellemesi 5.00 İlk Detaylar
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-PS4_Sistem_Guncellemesi_500_ilk_Detaylar-87651.htm

Dota Kart Oyunu Artifact Duyuruldu
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Dota_Kart_Oyunu_Artifact_Duyuruldu-87647.htm

Xiaomi Mi Mix 2 sızdırıldı: Artık alt çerçeve de yok
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Xiaomi-Mi-Mix-2-sizdirildi-Artik-alt-cerceve-de-yok.htm

Andy Rubin, Essential Phone'un seri üretim görüntülerini paylaştı
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Andy-Rubin-Essential-Phoneun-seri-uretim-goruntulerini-paylasti.htm

Mount & Blade II: Bannerlord'un Geliştiricisi TaleWorlds Ekibi ile Tanışın
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Mount__Blade_II_Bannerlordun_Gelistiricisi_TaleWorlds_Ekibi_ile_Tanisin-87655.htm

Call of Duty Belgeseli CODumentary Eylül'de Geliyor
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Call_of_Duty_Belgeseli_CODumentary_Eylulde_Geliyor-87650.htm

Kaspersky ve Microsoft arasındaki buzlar eridi
https://www.donanimhaber.com/anti-virus/haberleri/Kaspersky-ve-Microsoft-arasindaki-buzlar-eridi.htm

İlk iPhone’da bulunan açık bazı yeni otomobillerde devam ediyor
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/ilk-iPhoneda-bulunan-acik-bazi-yeni-otomobillerde-devam-ediyor.htm

Milli e-posta servisi 2018 sonunda hizmete girecek
https://www.donanimhaber.com/guvenlik/haberleri/Milli-eposta-servisi-2018-sonunda-hizmete-girecek.htm

Razer Chroma tabanlı RGB LED şeritler duyuruldu
https://www.donanimhaber.com/cevre-birimleri/haberleri/Razer-Chroma-tabanli-RGB-LED-seritler-duyuruldu.htm

Pilotsuz bir uçakta yolculuk etmek ister miydiniz? İşte araştırma sonuçları
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Pilotsuz-bir-ucakta-yolculuk-etmek-ister-miydiniz-iste-arastirma-sonuclari.htm

Değişen sokak işaretleri sürücüsüz araçları yanıltabilir
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Degisen-sokak-isaretleri-surucusuz-araclari-yaniltabilir.htm
Akıllı telefonlarla depresyon tedavisi yapılabilir
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Akilli-telefonlarla-depresyon-tedavisi-yapilabilir.htm

Sony ve IBM 330TB kapasiteli depolama teybi geliştiriyor
https://www.donanimhaber.com/hdd_ssd/haberleri/Sony-ve-iBM-330TB-kapasiteli-depolama-teybi-gelistiriyor.htm

WannaCry saldırısını durduran hacker tutuklandı
https://www.donanimhaber.com/guvenlik/haberleri/WannaCry-saldirisini-durduran-hacker-tutuklandi.htm

AMD işlemcili Lenovo ThinkPad'ler yolda
https://www.donanimhaber.com/tasinabilir-bilgisayarlar/haberleri/AMD-islemcili-Lenovo-ThinkPadler-yolda.htm

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds Çıkış Tarihi Duyuruldu
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Horizon_Zero_Dawn_The_Frozen_Wilds_Cikis_Tarihi_Duyuruldu-87630.htm

Middle-earth: Shadow of War'da Mikro Ödemeler Bulunacak
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Middleearth_Shadow_of_Warda_Mikro_Odemeler_Bulunacak-87620.htm

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Tensi 1 yıl en beğenilen
Videoyu iki gun once cektiniz galiba. TRT bandrolu miktarinin arttirlmasi girmemis gundeme.
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Drysdale 1 yıl
bitcoin'den çok para kazanıyor sanırım arkadaş. sürekli laf yedi bundan ötürü :D
3-4 haftada 3k'dan 4k+ üzerine çıktı bitcoin. sanırım bundan ötürü çok laf yiyecek :D
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Lord Melkor 1 yıl
Her gişe konusunda Karayip Korsanlarından bahsediliyor ama o film çalınmadı ve internete düşmedi. Mesut Çevik düzelttiği halde yanlış bilen arkadaş onu bastırdı.
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bkaakco 1 yıl
Böyle karışık olmuş. En ideali 2 kişi bence.
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DH Misafiri 1 yıl
her çııkan konuk 5 , 10 haber seçsin kendi haberin den bahsetsin rek olsun
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DH Misafiri 1 yıl
mesut hem hazırlanmamışsın hem ukalasın ya!
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DH Misafiri 1 yıl
volkswagen dizel skandalı aslında şirkete yaradı elektrikliye geçmek için daha hızlı reaksiyon verdiler
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DH Misafiri 1 yıl
eski aliskin oldugumuz formatta olmasi daha keyifli olmus. Ayrica Burak olmasi ayri bir hava katmis.Bakis acisi guzel ve daha fazla ekranda olmali bence.
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DHBSC55 1 yıl
yaw hocam,şu videoları youtube yükleyin artık ya ve player olarak youtube kullanın, anlamıyorum yıllardır sürekli player değiştirip duruyorsunuz ve kendi sunucularınızı kullanıyorsunuz bir dünya masraf ve bize işkence ediyorsunuz, player olarak youtube kullanın hep basit pratik hemde beleş bize işkence etmemiş olursunuz hem bu nedir ya.
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MonitörKertenkelesi 1 yıl
Sonunda içinde kafa yakan işlemci muhabbeti olmayan bir keyifli İkisi Bir programına denk gelebildik çok şükür. Oyun, teknoloji ve sinema içerikli güncel haberleri daha çok seviyorum, dünyanın en önemli şeyi işlemci sahibi olmak gibi saçma sapan bir hevesle yapılan konulara ile beynim yanarak bakakalan biriyim. Kim evine işlemci alıyor?

Öte yandan niye dört kişi? Gökhan ve Mesut olsa yeterliymiş. Zaten mesut bütün haberleri kendisi okuyor ve bir tek bilgisayar kendisinde diğerlerine dinlemek ve yorum yapmaktan başka çare bırakılmamış. Hele bazısı evet ağbi, belki, güzel, tamam gibi kelimeler ile videoda figüran olmak zorunda kalmış.

Bence iki kişi yeterliymiş ya da hepsinde bir bilgisayar ve ayrı konu olur o konuyu o açar diğerleri sırasıyla yorum yapar ve geçer.


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eror1 1 yıl
Gerçekten işinizin hakkını veriyorsunuz.mükkemelsiniz
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