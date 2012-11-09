2si1: "Eğlence dolu yeni nesil teknoloji programı!" 09.11.2012 video şov

Genel Yayın Yönetmeni
2si1, her Cuma olduğu gibi bu Cuma da bilgisayar ekranlarınızı bilgi ile doldurmaya geliyor. Teknoloji ve Oyun dünyasında son bir haftadaki en çok konuşulan konuları ekranlarınıza taşıdığımız şovda; yeni nesil soğutucular, oyuncu aksesuarları, Xbox 360 Türkiye lansmanı, GTA5 için yeni detaylar, LG'nin yeni nesil monitörü ve fazlası sizleri bekliyor.
Donanımsal avantaj sizce oyunlarda hile olarak algılanabilir mi? Oyunlarda grafik mi? Akıcılık mı önemli? GTA5'de hangi karakter size göre? Oy Ver 1275 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
Paylaş Tweetle
Katılıyorum...
– Senaryo modları için önemli değil ama online oyunlarda akıcılık tabii ki ön plândadır. Güzel grafiklere bakıpta sürekli ölmek, kimsenin hoşlanmadığı bir durumdur sanırım.
– LG'nin yeni monitörü güzel olmuş. Performans değerleri oyunlar için de uygun olursa sadece oyun için bile alınabilir.
– THQ'nun batmasını istemem ama çıkardıkları oyunların da Metro 2033 gibi optimize özürlü olmasını da istemem.
– Gran Tourismo'yu neden bu kadar küçüksediğinizi anlamadım. Konsolum yok ama sırf bu için PS3 alınabilir.
– Apple, iPad 4'ü daha güçlü çıkartarak, iPad 3'le kullanıcılarına kazık atmış oldu.
– Talha: Tez elden evlenmen gerek.
– Sondaki wideoya gülmekten bi hâl oldum.
talha abimiz evli zaten.
Polemik gibi uzatmak istemedigimi belirtmek isterim yanlis da anlasilmak istemiyorum ama yazdiginiz ilk bolum de hataniz var 1080p 1920x1080 cozunurluluk demek degildir. Cogu pc ve tv 16:9 tasarlandigi icin 1080p denildiginde akla 1920x1080 cozunurluluk geliyor ve genelleme yapilarak cozunurlulugun bu oldugu dusunuluyor. Oysaki 16:9 disindaki tipler de (videodaki lg gibi) dikey 1080 de kalsa bile yatay 2560 gibi bir rakam cikiyor. Bir ornek daha vermek gerekirse verdiginiz wikipedia linkinde oldugu gibi 27inch ekranlar 2560x1440 yani 1440p olarak siniflaniyor. Esas olan aspect ratio 16:9 - 21:9 - 4:3 gibi durumlar da dikey taram cozunurlulugu ekranin cozunurluluk kisaltmasi oluyor. 1080p 16:9 aspect ratio da 1920x1080 olurken 21:9 da 2560x1080 olabiliyor ikisine de 1080p deniliyor.
Bu arada efendi ve cok dengeli (daha adil olmanizi sagladigini dusunuyorum) kisiliginiz sayesinde urun inceleme ve degerlendirmelerinizi severek izliyor ve satin alim kararlarima ciddi etkisi oldugunu eklemek istiyorum
GTA V 'in yeni videosunu heyecanla bekliyorum. Yanlız Talha ve Mesut çok iyi ikili oldu . Talha çok daha samimi , komik , hep bekleriz . :)
GTA V in fiyatı ne olur acaba ? :(