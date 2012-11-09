2si1: "Eğlence dolu yeni nesil teknoloji programı!" 09.11.2012 video şov

2si1, her Cuma olduğu gibi bu Cuma da bilgisayar ekranlarınızı bilgi ile doldurmaya geliyor. Teknoloji ve Oyun dünyasında son bir haftadaki en çok konuşulan konuları ekranlarınıza taşıdığımız şovda; yeni nesil soğutucular, oyuncu aksesuarları, Xbox 360 Türkiye lansmanı, GTA5 için yeni detaylar, LG'nin yeni nesil monitörü ve fazlası sizleri bekliyor.

Donanımsal avantaj sizce oyunlarda hile olarak algılanabilir mi? Evet, Donanımsal farklar büyük haksızlık yaratıyor. Hayır, işin heyecanı burada. Oyunlarda grafik mi? Akıcılık mı önemli? Grafikler ve efektler daha önemli. Akıcılığı ön planda tutarım. GTA5'de hangi karakter size göre? Michael Trevor Franklin Oy Ver 1275 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Donanımsal avantaj sizce oyunlarda hile olarak algılanabilir mi? Evet, Donanımsal farklar büyük haksızlık yaratıyor. Hayır, işin heyecanı burada. Oyunlarda grafik mi? Akıcılık mı önemli? Grafikler ve efektler daha önemli. Akıcılığı ön planda tutarım. GTA5'de hangi karakter size göre? Michael Trevor Franklin Anket Sonlandı 1275 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Donanımsal avantaj sizce oyunlarda hile olarak algılanabilir mi? 53% Evet, Donanımsal farklar büyük haksızlık yaratıyor. 677 oy 47% Hayır, işin heyecanı burada. 603 oy Oyunlarda grafik mi? Akıcılık mı önemli? 34% Grafikler ve efektler daha önemli. 438 oy 66% Akıcılığı ön planda tutarım. 842 oy GTA5'de hangi karakter size göre? 54% Michael 693 oy 24% Trevor 300 oy 21% Franklin 274 oy 1275 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön