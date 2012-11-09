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2si1: "Eğlence dolu yeni nesil teknoloji programı!" 09.11.2012 video şov

6 yıl
9,5b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1, her Cuma olduğu gibi bu Cuma da bilgisayar ekranlarınızı bilgi ile doldurmaya geliyor. Teknoloji ve Oyun dünyasında son bir haftadaki en çok konuşulan konuları ekranlarınıza taşıdığımız şovda; yeni nesil soğutucular, oyuncu aksesuarları, Xbox 360 Türkiye lansmanı, GTA5 için yeni detaylar, LG'nin yeni nesil monitörü ve fazlası sizleri bekliyor.
 
Donanımsal avantaj sizce oyunlarda hile olarak algılanabilir mi? Oyunlarda grafik mi? Akıcılık mı önemli? GTA5'de hangi karakter size göre? Oy Ver 1275 kişi oy verdi. Sonuçları Göster  

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Astronot1997 6 yıl en beğenilen
İşte aradığım 2'si 1, Talha Aynacı - Mesut Çevik ikilisi oluca biraz da olsa Erdinç'in eksiği kapandı. Teşekkürler Donanımhaber
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astralll 6 yıl
Vidyo çok uzun, o kadar çok konuya temas edilmiş ki ikiye bölünmeli bence... Ayrıca Talhaya başarılar diliyorum kendisini dinlemek mesut çevik kadar zevkli...
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Menthor 6 yıl
KKochaKK
Programı 1e1deki gibi masada yapsanız daha şık olacak.

Katılıyorum...
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bocekgrafik 6 yıl
– Donanımsal olarak bir nevi hileyle oyunculara avantaj sağlanmasını doğru bulanlar, yalnızca hile kullanan, hilesiz düzgün oynayamayan ve bu tür ürünleri alabilecek parası olanlardır.


– Senaryo modları için önemli değil ama online oyunlarda akıcılık tabii ki ön plândadır. Güzel grafiklere bakıpta sürekli ölmek, kimsenin hoşlanmadığı bir durumdur sanırım.


– LG'nin yeni monitörü güzel olmuş. Performans değerleri oyunlar için de uygun olursa sadece oyun için bile alınabilir.


– THQ'nun batmasını istemem ama çıkardıkları oyunların da Metro 2033 gibi optimize özürlü olmasını da istemem.

– Gran Tourismo'yu neden bu kadar küçüksediğinizi anlamadım. Konsolum yok ama sırf bu için PS3 alınabilir.


– Apple, iPad 4'ü daha güçlü çıkartarak, iPad 3'le kullanıcılarına kazık atmış oldu.


– Talha: Tez elden evlenmen gerek.


– Sondaki wideoya gülmekten bi hâl oldum.
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Banzai! 6 yıl bocekgrafik
bocekgrafik


– Talha: Tez elden evlenmen gerek.




talha abimiz evli zaten.
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DH Misafiri 6 yıl
bence her platformda pc, cep telefonu, tablet, konsol, aklınıza gelebilecek tüm akıllı platformlarda 5-10 ücretli program- oyunun bedava verilmesi, o programların ücretleri cihazı satan firmalar tarafından karşılanması gerek. bu sayede tüketici hem fazlaca para verip sadece cihazı almanın yavanlığını yaşamaz hem de uygulama- oyunların pro versiyonlarını kullanarak, bir yazılıma para verdikten sonra ne yaşandığını görürler. bu sayede türkiyede korsan bir nebze olsun azalabilir, aynı zamanda konsol satışları artabilir. bizim ülkemizde önce insanların gözünü doyurmak gerekiyor. madem avrupa ve amerikadan daha fazla para verip teknoloji satın alıyoruz, en azından paketi kalabalık tutup gönlümüzü almalılar.
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ByDamage 6 yıl
Çok güzel bir program olmuş devamını bekliyorum :)) Ama THQ firmasının iflas konusu beni üzdü açıkcası umarm bu işin altından kalkabilirler.Bir çok kaliteli yapımda ismi olan bir firma iflas etmesi oyun dünyası açısından kötü olacaktır :S
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61efe61 6 yıl
Ara sıra mesut çevik diğer arkadaşa ne diyor bu liseli baışı attı :) Alınmayın lütfen çok başarılı programlar yapıyorsunuz
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Astronot1997 6 yıl en beğenilen
İşte aradığım 2'si 1, Talha Aynacı - Mesut Çevik ikilisi oluca biraz da olsa Erdinç'in eksiği kapandı. Teşekkürler Donanımhaber
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homeedition88 6 yıl
Speed-Step
homeedition88 Bilgisayar monitörlerinde yatay değil dikey tarama çözünürlülüğü esastır. Yani 1080p demek 1920x1080 demek değildir hocam. 2560x1440 çözünürlülük için 1440p denildiği gibi 2560x1080 çözünürlülüğe gene 1080p denir teknik olarak diye biliyorum...
Merhaba, 1080P bir HDTV standartıdır ve 1920x1080 piksel çözünürlüğü işaret eder. en.wikipedia.org/... PC monitörlerinde 1080P veya 720P gibi kelimeler yerine direkt çözünürlüğü yazmak esastır. Fakat tüketici tarafından kolay anlaşılması için 1080P gibi tanımlamalar kullanıldığı görülmektedir.

Polemik gibi uzatmak istemedigimi belirtmek isterim yanlis da anlasilmak istemiyorum ama yazdiginiz ilk bolum de hataniz var 1080p 1920x1080 cozunurluluk demek degildir. Cogu pc ve tv 16:9 tasarlandigi icin 1080p denildiginde akla 1920x1080 cozunurluluk geliyor ve genelleme yapilarak cozunurlulugun bu oldugu dusunuluyor. Oysaki 16:9 disindaki tipler de (videodaki lg gibi) dikey 1080 de kalsa bile yatay 2560 gibi bir rakam cikiyor. Bir ornek daha vermek gerekirse verdiginiz wikipedia linkinde oldugu gibi 27inch ekranlar 2560x1440 yani 1440p olarak siniflaniyor. Esas olan aspect ratio 16:9 - 21:9 - 4:3 gibi durumlar da dikey taram cozunurlulugu ekranin cozunurluluk kisaltmasi oluyor. 1080p 16:9 aspect ratio da 1920x1080 olurken 21:9 da 2560x1080 olabiliyor ikisine de 1080p deniliyor.
Bu arada efendi ve cok dengeli (daha adil olmanizi sagladigini dusunuyorum) kisiliginiz sayesinde urun inceleme ve degerlendirmelerinizi severek izliyor ve satin alim kararlarima ciddi etkisi oldugunu eklemek istiyorum
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DH Misafiri 6 yıl
bende askerlik yaptım gez göz arpacık sanki duymakla alakalı değildi
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DH Misafiri 6 yıl
netin başına geçer geçmez açtıgım ilk site tebrikler başarılar.
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HectorBarbossa 6 yıl
Beni kahkahalara boğdun beni Talha. Direk striptiz kulübü denir mi ya :D Basket var kumarhaneler var hiç onları saymadan direk '' striptiz kulübüne gidiyoruz'' :D
GTA V 'in yeni videosunu heyecanla bekliyorum. Yanlız Talha ve Mesut çok iyi ikili oldu . Talha çok daha samimi , komik , hep bekleriz . :)
GTA V in fiyatı ne olur acaba ? :(
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