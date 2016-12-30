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2si1 "Elektrikleri kesik" Teknoloji ve Oyun Programı

2 yıl
57,6b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2016'den elektrik alamadık artık umutlar 2017'de... 2016'nın son 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı, en yalın, montajsız haliyle sizlerle. Yeni yılın herkese mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimizle :)
Ulusal Şebeke Sistemi çöktü, üç kentte elektrikler gitti [Güncellendi]
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Ulusal-Sebeke-Sistemi-coktu-uc-kentte-elektrikler-gitti-Guncellendi.htm

Bilim kurgu filmlerindeki dev robot Güney Kore'de ilk adımlarını attı
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Bilim-kurgu-filmlerindeki-dev-robot-Guney-Korede-ilk-adimlarini-atti.htm

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https://www.donanimhaber.com/savunma-sanayi/haberleri/Uydu-kontrollu-iHAmiz-ANKAS-goreve-baslamak-uzere.htm

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2016’nın En Büyük Hayal Kırıklıkları

No Man’s Sky
Mafia III
Quantum Break
Pokemon Go
The Division
The Witness

2017’nin En Çok Beklenen Oyunları

For Honor
Resident Evil 7 Biohazard
Red Dead Redemption 2
God of War
Mass Effect Andromeda
Legend of Zelda: Breath of Wild

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
Tekken 7
Uncharted 4: The Lost Legacy
Prey
Gran Turismo Sport
Days Gone
Detroid: Become Human
Sea of Thieves
Horizon Zero Dawn 

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MacGyver. 2 yıl en beğenilen
Bence elektriğin kesilmesi isabet olmuş.
Program böyle daha doğal ve samimi görünüyor. Ben daha bir keyifle izledim, dikkat dağıtacak hiçbir şey olmadığı için de anlattıklarınıza çok daha kolay odaklanabildim.
Tabii 1000 kişi de böyle yazsa standart formatınıza geri döneceksiniz, onun da farkındayım. :(
Bence elektriğin kesilmesi isabet olmuş.Program böyle daha doğal ve samimi görünüyor. Ben daha bir keyifle izledim, dikkat dağıtacak hiçbir şey olmadığı içi...
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abdu97 2 yıl
Elektrik olmasada Taiwan excellence eklemeyi unutmamışsınız
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ynsemre1 2 yıl
Ulan gülüşlere bak bu video izlenmez mi çekiyor adamı.
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DH Misafiri 2 yıl
Gücümüze güç katacağız derken?
Biten bir ülkenin sıfırı tüketirken son debelenmelerinde siyasetçilerin koltuklarını korumak için halka kakaladığı yalanları burada teknoloji haberleri başlığı altında birebir alıntılamak hangi zekanın ürünüdür? Vatana ihanettir bu algı oyunları!
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DH Misafiri 2 yıl
elektrik kesintisi kasıtlı yapılmıştır... nükleer ölüm tesislerini haklı göstermek için... nükleer ölüme hayır...
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DH Misafiri 2 yıl
Abi bi şu player i degistirmediniz bir videoyu izlemek icin 4 defa başa aldı devamli takılıyor duzeltilmesi lazım
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DH Misafiri 2 yıl
İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında hala tehlikeli ve çevreye zararlı diye nükleer santrallere karşı çıkanlar elektrikler yetersiz olduğunda ve bu sebeple elektrik kesintileri olursa eğer ağlamasınlar. Herşeye karşı olmayın. İstemzükçü olmayın. Ülkemizede en az 3 adet son teknoloji güvenilir nükleer santral yapılmalı ve çok acil yapılmalı. Zaten arabalarda elektrikli olmaya başlayınca ileride elektrik temini konusunda çok sıkıntılar çekebiliriz.
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MonitörKertenkelesi 2 yıl
Mesut Beyin şu tespitine katılıyorum sinemada reklamlar, zoraki, abartılı ses sistemi ile veriliyor. Ayrıca her koltuğun aynı fiyata değil kenar koldukların daha makul fiyata verilmesi de bence gayet güzel bir tespit ve öneri.
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MonitörKertenkelesi 2 yıl
Kimse dikkat etmemiş galiba, elektrik kesintisinden üşüdüklerini düşünüp kapşonlu kıyafetleri çok önemsesemişiz ama acaba Mesut Bey gizli reklam mı almış? GAP o kadar büyük ve net ki düyünmeden edemedim:) Kareli gömleklerinden sonra insan merak ediyor.

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fantomasds 2 yıl
Elektrik kesintileri için küçük çocuğu olanlar katalitik kullanabilirler. Tüple çalışan bu alet sevdiklerinizi soğuktan korur.
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netstat 2 yıl
elektrik olmayınca sanki daha sıcak muhabbet oluyor :d
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arctura 2 yıl
mesut bey gerçekten çoğu konuda vizyoner ve çağdaş fikirleriniz var
fakat konu üretim olunca ne olcak satın alalım gitsin mantığındasınız
yerli araba saplantınız gene zuhur etti bu yayında 2023 te üretilecek içten yanmalı araba deyip geçiştirdiniz ve haksızdınız neyse bu konuda
2018 -2019 hedef bu yerli araç sadece içten yanmalı bir motora sahip değil
1-hibrid bir araba elektirik motoruda var
2-pil teknolojisi tübitağa ait
3-kontrol ünitesi öve öve biteremediğniz drone ile aynı alt yapıda tübitak üretimi
4-yan sanayisi ile yüzbinlerce kişiye iş olnağı sağlayacak
5-uzaya çıkalım diyorsunuz şöyle bir bak uzaya çıkan hangi ülkenin kendi arabası yok ?
6-şimdi hibrit üretilmesi 2-1 nesil sonra tamamen elektrikli olmayacağı anlamına gelmiyor
uzarda uzar lütfen saplantılarınızdan arının...
neden karşısınız uzay diyorsunuzda yerli araç yapmak uzaya gitmemek değil
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yorulmazy44 2 yıl
Watch Dogs 2'de bu konuyu işlediler oy makinelerinde sıkıntı cıkarmış olabilirler :)
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