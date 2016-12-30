2si1 "Elektrikleri kesik" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
2016'den elektrik alamadık artık umutlar 2017'de... 2016'nın son 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı, en yalın, montajsız haliyle sizlerle. Yeni yılın herkese mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimizle :)
http://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Crytek_Turkiyeye_500_Milyon_Dolar_Yatirim_Yapmayi_Planliyor-85744.htm
Ulusal Şebeke Sistemi çöktü, üç kentte elektrikler gitti [Güncellendi]
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Ulusal-Sebeke-Sistemi-coktu-uc-kentte-elektrikler-gitti-Guncellendi.htm
Bilim kurgu filmlerindeki dev robot Güney Kore'de ilk adımlarını attı
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Bilim-kurgu-filmlerindeki-dev-robot-Guney-Korede-ilk-adimlarini-atti.htm
Uydu kontrollü İHA'mız ANKA-S göreve başlamak üzere
https://www.donanimhaber.com/savunma-sanayi/haberleri/Uydu-kontrollu-iHAmiz-ANKAS-goreve-baslamak-uzere.htm
Tesla otoyolda gerçekleşen kazayı önceden tahmin ederek sürücünün hayatını kurtardı
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Tesla-otoyolda-gerceklesen-kazayi-onceden-tahmin-ederek-surucunun-hayatini-kurtardi.htm
Havalimanlarına yalan dedektörü geliyor
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Havalimanlarina-yalan-dedektoru-geliyor.htm
Çin'in hayalet uçağı, düşük fiyatıyla meydan okuyor
https://www.donanimhaber.com/savunma-sanayi/haberleri/Cinin-hayalet-ucagi-dusuk-fiyatiyla-meydan-okuyor.htm
Çinli hackerlar Amerikan hukuk şirketlerine sızıp 4 milyon dolar çaldı
https://www.donanimhaber.com/guvenlik/haberleri/Cinli-hackerlar-Amerikan-hukuk-sirketlerine-sizip-4-milyon-dolar-caldi.htm
ABD'den 35 Rus Diplomata Ülkeden Gitme Emri
https://www.donanimhaber.com/guvenlik/haberleri/Siber-saldiri-iddialari-dunyada-dev-bir-krize-sebep-olmak-uzere.htm
Crytek, Türkiye'ye 500 Milyon Dolar Yatırım Yapmayı Planlıyor
http://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Crytek_Turkiyeye_500_Milyon_Dolar_Yatirim_Yapmayi_Planliyor-85744.htm
Ocak 2017'nin Ücretsiz PS Plus Oyunları Duyuruldu
http://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Ocak_2017nin_Ucretsiz_PS_Plus_Oyunlari_Duyuruldu-85763.htm
Playstation Store Ocak ayı indirimleri
http://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-PlayStation_Storeda_Ocak_Ayi_indirimleri_Basladi-85742.htm
Assassin's Creed Filmi Altı Günde $22.5 Milyon Hasılat Elde Etti
http://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Assassins_Creed_Filmi_Alti_Gunde_225_Milyon_Hasilat_Elde_Etti-85753.htm
Super Mario Run'ın Android Sürümü için Ön Kayıtlar Başladı
http://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Super_Mario_Runin_Android_Surumu_icin_On_Kayitlar_Basladi-85769.htm
PlayStation VR, Gaming Istanbul'da Denenebilir Olacak
http://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-PlayStation_VR_Gaming_Istanbulda_Denenebilir_Olacak-85740.htm
2016’nın En Büyük Hayal Kırıklıkları
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Ulusal-Sebeke-Sistemi-coktu-uc-kentte-elektrikler-gitti-Guncellendi.htm
Bilim kurgu filmlerindeki dev robot Güney Kore'de ilk adımlarını attı
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Bilim-kurgu-filmlerindeki-dev-robot-Guney-Korede-ilk-adimlarini-atti.htm
Uydu kontrollü İHA'mız ANKA-S göreve başlamak üzere
https://www.donanimhaber.com/savunma-sanayi/haberleri/Uydu-kontrollu-iHAmiz-ANKAS-goreve-baslamak-uzere.htm
Tesla otoyolda gerçekleşen kazayı önceden tahmin ederek sürücünün hayatını kurtardı
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Tesla-otoyolda-gerceklesen-kazayi-onceden-tahmin-ederek-surucunun-hayatini-kurtardi.htm
Havalimanlarına yalan dedektörü geliyor
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Havalimanlarina-yalan-dedektoru-geliyor.htm
Çin'in hayalet uçağı, düşük fiyatıyla meydan okuyor
https://www.donanimhaber.com/savunma-sanayi/haberleri/Cinin-hayalet-ucagi-dusuk-fiyatiyla-meydan-okuyor.htm
Çinli hackerlar Amerikan hukuk şirketlerine sızıp 4 milyon dolar çaldı
https://www.donanimhaber.com/guvenlik/haberleri/Cinli-hackerlar-Amerikan-hukuk-sirketlerine-sizip-4-milyon-dolar-caldi.htm
ABD'den 35 Rus Diplomata Ülkeden Gitme Emri
https://www.donanimhaber.com/guvenlik/haberleri/Siber-saldiri-iddialari-dunyada-dev-bir-krize-sebep-olmak-uzere.htm
Crytek, Türkiye'ye 500 Milyon Dolar Yatırım Yapmayı Planlıyor
http://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Crytek_Turkiyeye_500_Milyon_Dolar_Yatirim_Yapmayi_Planliyor-85744.htm
Ocak 2017'nin Ücretsiz PS Plus Oyunları Duyuruldu
http://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Ocak_2017nin_Ucretsiz_PS_Plus_Oyunlari_Duyuruldu-85763.htm
Playstation Store Ocak ayı indirimleri
http://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-PlayStation_Storeda_Ocak_Ayi_indirimleri_Basladi-85742.htm
Assassin's Creed Filmi Altı Günde $22.5 Milyon Hasılat Elde Etti
http://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Assassins_Creed_Filmi_Alti_Gunde_225_Milyon_Hasilat_Elde_Etti-85753.htm
Super Mario Run'ın Android Sürümü için Ön Kayıtlar Başladı
http://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Super_Mario_Runin_Android_Surumu_icin_On_Kayitlar_Basladi-85769.htm
PlayStation VR, Gaming Istanbul'da Denenebilir Olacak
http://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-PlayStation_VR_Gaming_Istanbulda_Denenebilir_Olacak-85740.htm
2016’nın En Büyük Hayal Kırıklıkları
No Man’s Sky
Mafia III
Quantum Break
Pokemon Go
The Division
The Witness
2017’nin En Çok Beklenen Oyunları
For Honor
Resident Evil 7 Biohazard
Red Dead Redemption 2
God of War
Mass Effect Andromeda
Legend of Zelda: Breath of Wild
Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
Tekken 7
Uncharted 4: The Lost Legacy
Prey
Gran Turismo Sport
Days Gone
Detroid: Become Human
Sea of Thieves
Horizon Zero Dawn
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Program böyle daha doğal ve samimi görünüyor. Ben daha bir keyifle izledim, dikkat dağıtacak hiçbir şey olmadığı için de anlattıklarınıza çok daha kolay odaklanabildim.
Tabii 1000 kişi de böyle yazsa standart formatınıza geri döneceksiniz, onun da farkındayım. :(