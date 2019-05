2si1 "Elektrikleri kesik" Teknoloji ve Oyun Programı

2016'den elektrik alamadık artık umutlar 2017'de... 2016'nın son 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı, en yalın, montajsız haliyle sizlerle. Yeni yılın herkese mutluluk ve huzur getirmesi dileklerimizle :)

Ulusal Şebeke Sistemi çöktü, üç kentte elektrikler gitti [Güncellendi]

Bilim kurgu filmlerindeki dev robot Güney Kore'de ilk adımlarını attı

Uydu kontrollü İHA'mız ANKA-S göreve başlamak üzere

Tesla otoyolda gerçekleşen kazayı önceden tahmin ederek sürücünün hayatını kurtardı

Havalimanlarına yalan dedektörü geliyor

Çin'in hayalet uçağı, düşük fiyatıyla meydan okuyor

Çinli hackerlar Amerikan hukuk şirketlerine sızıp 4 milyon dolar çaldı

ABD'den 35 Rus Diplomata Ülkeden Gitme Emri

Crytek, Türkiye'ye 500 Milyon Dolar Yatırım Yapmayı Planlıyor

Ocak 2017'nin Ücretsiz PS Plus Oyunları Duyuruldu

Playstation Store Ocak ayı indirimleri

Assassin's Creed Filmi Altı Günde $22.5 Milyon Hasılat Elde Etti

Super Mario Run'ın Android Sürümü için Ön Kayıtlar Başladı

PlayStation VR, Gaming Istanbul'da Denenebilir Olacak

2016’nın En Büyük Hayal Kırıklıkları



No Man’s Sky

Mafia III

Quantum Break

Pokemon Go

The Division

The Witness



2017’nin En Çok Beklenen Oyunları



For Honor

Resident Evil 7 Biohazard

Red Dead Redemption 2

God of War

Mass Effect Andromeda

Legend of Zelda: Breath of Wild



Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

Tekken 7

Uncharted 4: The Lost Legacy

Prey

Gran Turismo Sport

Days Gone

Detroid: Become Human

Sea of Thieves

Horizon Zero Dawn