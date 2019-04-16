2si1 | Fotoğraf çekildi de ne oldu? Kara delik!

Kara deliğin fotoğrafı ne ifade ediyor? Maymunlara enjekte edilen insan genleri, onları daha zeki hale getirdi peki sonra ne olacak? Teknoloji, bilim ve oyun haberleri 2si1 ile ekranlarınıza geliyor.

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İlk kara delik fotoğrafı ile ilgili bilmeniz gereken her şey!

Avrupa Birliği telif hakkı yasası çıktı: Link vergisi ve ağır filtreler kapıda

Star Wars: Jedi Fallen Order'ın ilk tanıtım videosu yayınlandı

The Division 2'de bir sonraki Assassin's Creed oyununun Viking döneminde geçeceğine işaret eden bulgular

GTX ekran kartları için RTX desteği

Yunanistan'da, “Üç ebeveynden olma” bebek dünyaya geldi

PlayStation VR için 3dRudder hareket kontrolcüsü bu yaz çıkacak

PlayStation 5'te kablosuz VR seti olabilir

Çinli bilim insanları, maymunlara insan beyni geni nakletti

Netflix rakibi Disney+ aylık 6,99 dolar fiyatla tanıtıldı

Kotaku: Watch Dogs 3 Londra'da geçebilir

Xbox Game Pass 3 aylık üyelik 1 aylığına 177 TL'den 6 TL'ye düştü

Donanımı güvenle çıkar fonksiyonu tarih oluyor

Hastane bilgisayarlarına bulaştırılan virüsler, doktorların yanlış kanser tanısı koymalarına neden oluyor

01:35 İlk kara delik fotoğrafı ile ilgili bilmeniz gereken her şey! 11:16 Avrupa Birliği telif hakkı yasası çıktı: Link vergisi ve ağır filtreler kapıda 20:47 Star Wars: Jedi Fallen Order'ın ilk tanıtım videosu yayınlandı 21:52 The Division 2'de bir sonraki Assassin's Creed oyununun Viking döneminde geçeceğine işaret eden bulgular 23:04 GTX ekran kartları için RTX desteği 26:29 Yunanistan'da, “Üç ebeveynden olma” bebek dünyaya geldi 29:46 PlayStation VR için 3dRudder hareket kontrolcüsü bu yaz çıkacak 33:00 PlayStation 5'te kablosuz VR seti olabilir 39:07 Çinli bilim insanları, maymunlara insan beyni geni nakletti 44:54 Netflix rakibi Disney+ aylık 6,99 dolar fiyatla tanıtıldı 49:25 Kotaku: Watch Dogs 3 Londra'da geçebilir 50:30 Xbox Game Pass 3 aylık üyelik 1 aylığına 177 TL'den 6 TL'ye düştü 54:19 Donanımı güvenle çıkar fonksiyonu tarih oluyor 55:58 Hastane bilgisayarlarına bulaştırılan virüsler, doktorların yanlış kanser tanısı koymalarına neden oluyor

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