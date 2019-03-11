2si1 | GTX 1060 fiyatları düşüyor

Genel Yayın Yönetmeni
Ne güzel haber değil mi? Hep kötü haber verecek değiliz ya arada iyi haberler de verelim dedik. Nvidia, GTX 1060 fiyatlarını düşürüyor. Peki bayram değil seyran değil Nvidia bizi neden öpüyor?
1:06 Nvidia Geforce GTX 1060, ucuzluyor
2:40 Nvidia GTX600M, 700M ve 800M serisine sürücü desteğini kesiyor
3:47 Nvidia tarafında 3D Vision desteği sona eriyor
5:06 Ekran kartı üreticileri fazla stoklardan şikayetçi
7:06 Mesut Çevik, PC vs Xbox One X vs PS4 Pro tartışmasında adalet dağıtıyor
12:40 Tartışma anca bitiyor
12:49 Anthem, bazı PS4 konsollarının çökmesine neden oluyor
15:30 Endüstriyel tesislerdeki güvenlik sistemlerini devre dışı bırakan bir malware keşfedildi
18:18 Çin'in gizemli su altı üssü hakkında yeni detaylar ortaya çıktı
21:10 God Of War'ın isim alternatifleri şaşırttı
22:41 Ekmek yoksa pasta ye diyen adam Xbox'ın başına geçti
27:05 Otonom araçlar esmer tenlileri algılamakta güçlük çekiyor
32:11 Xbox'ın disk içermeyen yeni bir versiyonu gelecek
36:34 Kojima, biraz geciktik kabul ediyoruz
36:56 Microsoft'un yeni web yarayıcısı ilk başta sadece Windows 10 64Bit'e özel olacak
40:22 DRAM fiyatları %30'un üzerinde düşüş yaşadı
42:08 Battlefield V'in Battle Royale moduna ait video sızdı
2:40 Nvidia GTX600M, 700M ve 800M serisine sürücü desteğini kesiyor
3:47 Nvidia tarafında 3D Vision desteği sona eriyor
5:06 Ekran kartı üreticileri fazla stoklardan şikayetçi
7:06 Mesut Çevik, PC vs Xbox One X vs PS4 Pro tartışmasında adalet dağıtıyor
12:40 Tartışma anca bitiyor
12:49 Anthem, bazı PS4 konsollarının çökmesine neden oluyor
15:30 Endüstriyel tesislerdeki güvenlik sistemlerini devre dışı bırakan bir malware keşfedildi
18:18 Çin'in gizemli su altı üssü hakkında yeni detaylar ortaya çıktı
21:10 God Of War'ın isim alternatifleri şaşırttı
22:41 Ekmek yoksa pasta ye diyen adam Xbox'ın başına geçti
27:05 Otonom araçlar esmer tenlileri algılamakta güçlük çekiyor
32:11 Xbox'ın disk içermeyen yeni bir versiyonu gelecek
36:34 Kojima, biraz geciktik kabul ediyoruz
36:56 Microsoft'un yeni web yarayıcısı ilk başta sadece Windows 10 64Bit'e özel olacak
40:22 DRAM fiyatları %30'un üzerinde düşüş yaşadı
42:08 Battlefield V'in Battle Royale moduna ait video sızdı
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Ekleme: Bad Company 2 Efsanedir. Onun havasında bir oyun yapmaları gerek.
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