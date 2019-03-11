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2si1 | GTX 1060 fiyatları düşüyor

2 ay
8,2b
2
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Ne güzel haber değil mi? Hep kötü haber verecek değiliz ya arada iyi haberler de verelim dedik. Nvidia, GTX 1060 fiyatlarını düşürüyor. Peki bayram değil seyran değil Nvidia bizi neden öpüyor?
1:06 Nvidia Geforce GTX 1060, ucuzluyor
2:40 Nvidia GTX600M, 700M ve 800M serisine sürücü desteğini kesiyor
3:47 Nvidia tarafında 3D Vision desteği sona eriyor
5:06 Ekran kartı üreticileri fazla stoklardan şikayetçi
7:06 Mesut Çevik, PC vs Xbox One X vs PS4 Pro tartışmasında adalet dağıtıyor
12:40 Tartışma anca bitiyor
12:49 Anthem, bazı PS4 konsollarının çökmesine neden oluyor
15:30 Endüstriyel tesislerdeki güvenlik sistemlerini devre dışı bırakan bir malware keşfedildi
18:18 Çin'in gizemli su altı üssü hakkında yeni detaylar ortaya çıktı
21:10 God Of War'ın isim alternatifleri şaşırttı
22:41 Ekmek yoksa pasta ye diyen adam Xbox'ın başına geçti
27:05 Otonom araçlar esmer tenlileri algılamakta güçlük çekiyor
32:11 Xbox'ın disk içermeyen yeni bir versiyonu gelecek
36:34 Kojima, biraz geciktik kabul ediyoruz
36:56 Microsoft'un yeni web yarayıcısı ilk başta sadece Windows 10 64Bit'e özel olacak
40:22 DRAM fiyatları %30'un üzerinde düşüş yaşadı
42:08 Battlefield V'in Battle Royale moduna ait video sızdı
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xYaKuBux 2 ay
Mesut Bey doğru söylüyor . One X ile One arasında Ps3 Ps4 arasındaki kadar ciddi bir fark var . Hatta şunu belirteyim . One X i 2k olarak kullanıyorum. Ps4 Pro 4k sından 1 nesil önde . İnanılmaz fark var . Enis Bey diyor evet güçlü ama o kadar da değil . Bu katılmıyorum çünkü pro ve x olan biri olarak belirtiyorum fark cok ama cok fazla.
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OldGamers86 2 ay
Bizimkiler o düşmeyi de kar hanelerine yazar, olan bize olur. Hiç umidim yok.
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turker03 2 ay
XBox'ın isimlendirme olayı çok kafa karıştırıyor. Neyin yeni model neyin eski model olduğunu sürekli takip etmeyen birinin anlaması mümkün değil. Telefon modelleri de Playstationlar da 1,2,3,4 diye gider ki tüketici kolayca anlayabilirsin.
Ekleme: Bad Company 2 Efsanedir. Onun havasında bir oyun yapmaları gerek.
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DH Misafiri 2 ay
Düşüyor da bakalım stok olacak mı?
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Nınja 2 ay

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kng09 2 ay
şu sitede, oldum olası youtube performansının yarısını göremedim. reklam açılmaz, video donar vb. yine youtube gidiyorum.
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matrix52 2 ay
Su altı üs ha...
Bu bildigin soma.
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erkanberk 2 ay
Sevgili Mesut ve Enis kardeşim. Ağzuğuza sağlık :)) Sıkmadan, baymadan sunduğunuz bu program içün teşekkür ediyorum. Adamsınız.
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RenjiAbarai 2 ay
Bayağıdır izlemiyordum... Mesutu saçlı görünce sanki eski bir videoyu açmış gibi hissettim.
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MatureHunter 2 ay
Teknoseyir daha erken yayinladi hocamm
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