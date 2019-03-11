2si1 | GTX 1060 fiyatları düşüyor

Ne güzel haber değil mi? Hep kötü haber verecek değiliz ya arada iyi haberler de verelim dedik. Nvidia, GTX 1060 fiyatlarını düşürüyor. Peki bayram değil seyran değil Nvidia bizi neden öpüyor?



Nvidia GTX600M, 700M ve 800M serisine sürücü desteğini kesiyor

Nvidia tarafında 3D Vision desteği sona eriyor

Ekran kartı üreticileri fazla stoklardan şikayetçi

Mesut Çevik, PC vs Xbox One X vs PS4 Pro tartışmasında adalet dağıtıyor

Tartışma anca bitiyor

Anthem, bazı PS4 konsollarının çökmesine neden oluyor

Endüstriyel tesislerdeki güvenlik sistemlerini devre dışı bırakan bir malware keşfedildi

Çin'in gizemli su altı üssü hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

God Of War'ın isim alternatifleri şaşırttı

Ekmek yoksa pasta ye diyen adam Xbox'ın başına geçti

Otonom araçlar esmer tenlileri algılamakta güçlük çekiyor

Xbox'ın disk içermeyen yeni bir versiyonu gelecek

Kojima, biraz geciktik kabul ediyoruz

Microsoft'un yeni web yarayıcısı ilk başta sadece Windows 10 64Bit'e özel olacak

DRAM fiyatları %30'un üzerinde düşüş yaşadı

Battlefield V'in Battle Royale moduna ait video sızdı

1:06 Nvidia Geforce GTX 1060, ucuzluyor 2:40 Nvidia GTX600M, 700M ve 800M serisine sürücü desteğini kesiyor 3:47 Nvidia tarafında 3D Vision desteği sona eriyor 5:06 Ekran kartı üreticileri fazla stoklardan şikayetçi 7:06 Mesut Çevik, PC vs Xbox One X vs PS4 Pro tartışmasında adalet dağıtıyor 12:40 Tartışma anca bitiyor 12:49 Anthem, bazı PS4 konsollarının çökmesine neden oluyor 15:30 Endüstriyel tesislerdeki güvenlik sistemlerini devre dışı bırakan bir malware keşfedildi 18:18 Çin'in gizemli su altı üssü hakkında yeni detaylar ortaya çıktı 21:10 God Of War'ın isim alternatifleri şaşırttı 22:41 Ekmek yoksa pasta ye diyen adam Xbox'ın başına geçti 27:05 Otonom araçlar esmer tenlileri algılamakta güçlük çekiyor 32:11 Xbox'ın disk içermeyen yeni bir versiyonu gelecek 36:34 Kojima, biraz geciktik kabul ediyoruz 36:56 Microsoft'un yeni web yarayıcısı ilk başta sadece Windows 10 64Bit'e özel olacak 40:22 DRAM fiyatları %30'un üzerinde düşüş yaşadı 42:08 Battlefield V'in Battle Royale moduna ait video sızdı