2si1 "Gerçekten Yerli" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
|Geliyoo saçmalığına harcanan para nereden sağlandı acaba? İnşallah milletin parası çarçur edilmemiştir.
|güzel bir program olmuş, soluksuz izledim, elinize emeğinize sağlık ??
samsung fiyatlarda kantarın topuzunu iyice kaçırdı malesef... artık a serisi orta segment bile bir kaç yıl öncenin amiral düzeyi fiyatında giriş yapıyo. kur ve ülkemizdeki soyguncu vergi mantığıda iyice uçuruyor fiyatları...
dandik çerçeve üreticisi low-tech firması dandik soni, bu hi-tech ürününü görürde harakiri yaparmı acaba?
samsung plastikken çöp diyen soniKOYUN lar şimdi sus pus. bu devirde herkes metale geçti. dandik çöp soni plastik, gülermisin ağlarmısın :) şimdi soniKOYUN lar "ama bu kaliteli plastik, metalden bile iyi" derler ve bir daha güldürürler kendilerine :) şaşırmam. plastik kasasi 9 yerinden çatlayan xpria mini pro ve arc kullanmamış olsam inanırım :) bu soni var ya çok uyanık firma. maliyeti düşürüp dandik çöpü yüksek fiyattan soniKOYUN lara ittirmekte üstüne yok soni nin. gizli gizli heryerden çalar kırpar ama rakiplerin kaliteli ürünleriyle aynı fiyata satar. geçenlerde haber vardı androidde telefon başına en yüksek kar sonide diye. bunun tek bir anlamı var "en dandik telefon sonidir" çünki aynı fiyattan satılan ürünlerin hangisi yüksek kar getiriyosa ,onun maliyeti daha düşük demektir, yani en dandiği demektir. şimdi bu plastik çöp xz ye focus lanarak ispatlayalım, nerelerden kırparak maliyet düşürülüp, kar maksimize edilmiş. özet geçiyorum. öncelikle plastik kasa ve kalitesiz malzeme çatlama ve renk atma-düşük işçilik yamuk duran sensorler-simetrisizlikler-kasa açıkları ve bükülmeler-rakipler4gb ram bu dandik xz 3gb ram-rakipler ufs2 bellek teknolojisi bu xz hala emmc,rakiplerde dualtone flaş var, bu xz hala tek flaş-rakiplerde ois var bu xz de yok-kapasitif tuş maliyetinden kurtulmak için sanal tuş kullanılmış(ki bu zaten yılların klasik soni hırsızlığı),rakiplerde kablosuz sarj var sonide hala göremedik(teknolojisi gücü yetmiyor bu kadar şeyi sığdırmaya, ki şuan en kalın amiral teli üretmesine rağmen yapamıyor bunu, sebep malum, rakiplerin teknolojisine yetişemiyor dandik soni)-ekran kasa oranı rakiplerden geride ki rakipler buna rağmen ve daha ince olmalarına rağmen daha çok şey sığdırabiliyorlar telefonlarına ama soni sığdıramıyor çünki sığdırabilecek tejnolojisi yok, sözün özü soni rakiplerin çok gerisinde ve bu hi-tech çağında yeri olmayan dandik ve paragöz kurnaz iğrenç bir firma. çok insanı mağdur etti dandik çöpleriyle. daha fazla insanı mağdur etmemesi için en yakın zamanda batmasını dilediğim tek firma...
|Sevgili Mesut Bey muhteşem yüzyıl dizisinden övgüyle bahsetmeniz beni hayal kırıklılığına uğratmıştır.Zira bu dizi her ne kadar büyük bir izleyici kitlesi kazansa da devrinin amerikası olan cihan devletimiz Osmanlının en parlak dönemini bile kadın entrikalarıdan ibaret olduğunu sergilemiştir.Yani bir nevi osmanlıyı karalamıştır.Osmanlı padişahı hanımlarının bir halifenin hanımı olduğu unutularak gayrimüslim gibi yansıtılmıştır.Eğer fırsatınız varsa dirliş ertuğrul dizisini bir izleyin de aradaki farkı görün.Bu dizimiz yeni yeni dış ülkelerde gösterilmeye başlandı.Eminim ki muhteşemden çok daha iyi başarı gösterecektir.
faysan
Hayat boş akkafalı olmak ne hoş...
|Morgan Freeman çok iyi bir seçim, daha reklam filmini görmeden bu kadar eleştiri saçma.
Reklam'ın gücünü küçümsemeyin.
|Vay arkadaş sanki uluslararası müsabakalarda Azeri ve Türk sporcular karşı karşıya gelemez, gelse de yenişemezler gibi romantik kafalara nasıl ulaşıyorsunuz merak ediyorum,üstelik bu bir absürt komedi kabullenmesi yapmışken. Aynı kafa ile Türk insanı böyle hanzo olmaz demiyorsunuz? Zaten Mesut gibiler sayesinde de bu bölüm de çıkartılmış, hayırlı olsun. Bu da Şahan denen adamın omurgasızlar familyasından olduğunu kanıtlıyor. Hoş bu bölüm olsa ne olur olmasa ne olur,recep ivedik karakteri 10 film de çekse aynı osuruk espriler ile yoluma devam edecek kalitesi de en dipten 1 adım yukarı gitmeyecek. Siz THY nin USA pazarı için yeni ayaklara sefer koymasını tanıtmak için anlaştığı Morgan Freeman'ı beğenmeyin.
|Mesut bey mikrofon cok kotu. Ses epey dusuk geliyor. Buna dikkat ederseniz sevinirim
|"Saçma sapan reklam politikaları uyguluyor."
|Yapma mesut abi amerikan komedi filmlerinde deli gibi kufur var. Son zamanlarda izledigim amerikan filmlerinde de unlulere durmadan gonderme yapiyorlar.
|4 link var hiç biri doğru düzgün çalışmıyor HTML5 standar3 dk sonra çalışmıyor zaten.
|Mesut beyin en son ki recep ivedik yorumuna katiyen katılıyorum.Azerbaycan lı arkadaşlarımızla yoldaşlarımızla resmen dalga gecilmiş filmde.Protesto ediyorum
2 DEVLET TEK MİLLET AZERBAYCAN TÜRKİYE
Ondan sonrada Alamanya bizi gısganıyor demezler mi bide