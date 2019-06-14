2si1 Geri Döndü! Peki neredeydik?

2si1 kaldığı yerden devam ediyor. Bir süre ara verdiğimiz seri bundan sonra haftanın en az 4 günü sizlerle olacak :) Enis'in askerlik süreci ve o askerdeyken olan gelişmeler bu videoda.

2si1 kaldığı yerden devam ediyor. Bir süre ara verdiğimiz seri bundan sonra haftanın en az 4 günü sizlerle olacak :) Enis'in askerlik süreci ve o askerdeyken olan gelişmeler bu videoda.