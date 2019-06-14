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2si1 Geri Döndü! Peki neredeydik?

1 hf.
3,1b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1 kaldığı yerden devam ediyor. Bir süre ara verdiğimiz seri bundan sonra haftanın en az 4 günü sizlerle olacak :) Enis'in askerlik süreci ve o askerdeyken olan gelişmeler bu videoda.
2si1 kaldığı yerden devam ediyor. Bir süre ara verdiğimiz seri bundan sonra haftanın en az 4 günü sizlerle olacak :) Enis'in askerlik süreci ve o askerdeyken olan gelişmeler bu videoda. 

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Speed-Step 1 hf. en beğenilen strathmorea
Merhaba,
Ben de 6 ay askerlik yaptım ama ben yaptım herkes yapsın benimki oninkinden fazla askerlik gibi bir düşüncem hiç olmadı.
Bedelliyse bedelli, tamsa tam kısaysa kısa. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti'nin belirlediği seçenekler ve dileyen dilediği gibi yararlanır.
Sen asker olarak gör görme sana terhis belgesi veren Türk Silahlı kuvvetleri 12 ay yapana da 6 ay yapana da bedelli yapana da bu belgeyi veriyor. Askerliğini yaptı sayıyor.
Yani bir derdin varsa bu kanunlar ile TSK'ya yaz, Cumhurbaşkanlığına yaz. Vatandaş ile uğraşma :)
Ben 6 ay yaptım ve gördüm ki şu anda geçilmeye çalışılan profesyonel askerlik, bu ülkenin asıl ihtiyacı olan şeydir.
Özel Harekat ve Jandarma Özel Hareket birlikleri Güney Doğu Anadolu'dan çekildikleri vakit olanları gördük.
Teröristler eğitimli askerler, paralı profesyonel ekipler ve karşılarında ancak profesyoneller ve ileri teknoloji ile durmak, kayıpsız savaşmak mümkün.
Türk Silahlı Kuvvetleri de bedelliden gelen paralarla bünyesindeki profesyonel askerlere hem ileri teknoloji techizat sağlayacak hem de daha fazla profesyonel askeri bünyesine katabilecek.
Bence kötü değil aksine ileride çok faydasını göreceğiz bu düzenin.
Sevgiler,
Mesut Çevik
Merhaba,Ben de 6 ay askerlik yaptım ama ben yaptım herkes yapsın benimki oninkinden fazla askerlik gibi bir düşüncem hiç olmadı.Bedelliyse bedelli, tam...
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4 Yanıt Yanıtla +29
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strathmorea 1 hf.
2006 yılında 12 ay askerlik yaptım geldim. Daha usta olmadan acemi birliğinde şişman bir eleman vardı adamın yaz sıcağında her yeri pişik oluyordu ve buna rağmen dayanmaya çalışıyordu. Buna dediler ki seni acemilikten sonra göndereceğiz uygun değilsin. Elaman ne yaptı etti ağladı yalvardı göndertmedi kendini. Bizim orada askerlik yapmayana kız vermemeyi bırakın selam bile vermezler diyordu. Şu an olanlara bakar mısınız. 2 hafta gidip gelen ben askerlik yaptım diyor. Kimse kusura bakmasın gözümde zerre asker olarak değeri yok bu insanların. Evet bedelli arifesinde olan arkadaşlar veya bedelli yapıp gelenler sayacaklar bana ama sizler de göreceksiniz şu an ASKERLİĞİN PARALI OLMASI ileride başımıza inanılmaz sorunlar açacak.
2006 yılında 12 ay askerlik yaptım geldim. Daha usta olmadan acemi birliğinde şişman bir eleman vardı adamın yaz sıcağında her yeri pişik oluyordu ve buna rağme...
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5 Yanıt Yanıtla +17
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Anaoglu 1 hf.
Bizim paramız yoktu bedelliden yararlanamadık abim şehit oldu
Bende doğuda yaptım
Bizim suçumuz neydi parasız olmak mı biz vatandaş değilmiydik
1 Yanıt Yanıtla +8
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1 Avatar
mvn_ 4 gün
Askerliğin bedeli olamaz , olsa da para olamaz!
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yusufulas 4 gün mvn_
Onu gidip bedelini "PARA" olarak biçen Devlet birimlerine yaz buraya değil bakalım ne cevap alacaksın!
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DH Misafiri 4 gün
yok daha neler :)))
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agent1453 6 gün
3 hafta enis'i daha ağır başlı yapmış,eğitimin farkı.
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ilkerinanç 6 gün
Ohoo bizim gibi 18 ay yapanlar gitsin köprüden atsın kendini o zaman.Herşeyden şikayet arkadaş bu yeni neslin hali ne olacak böyle acaba?Şu kafa yapnızla bizim yaşadığımız zamanda olsaydınız hakkaten işiniz zordu sizin.
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Nınja 6 gün

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enisenver 6 gün yeni yorumcu
Keyifli bir video olmuş :) Hoşgeldiniz :)
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furkan_96 6 gün
Bence askerlik 5-10 sene falan olmalı her an savaş çıkabilir

Göktürklerde askerlik ömür boyuydu şimdilerde 18-15-12 ay yapıp 6 aylara veya bedellilere laf edenler var
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m_keskin 6 gün
Asıl sorun askerliğin 12 ay, 6 ay vs. olması değil bence. En büyük sorun "bedelli askerlik" denilen olay. Parası olan insan kaçsın askerlikten fakirin evladı da dağda sürünsün ölsün, sonra da şehit oldu ne güzel bir onur densin. Yahu birazda zenginlerin evladı bu onuru tatsın. Asıl suçlu da bedelli askerlikten faydalananlar değil bu imkanı onların ellerine verenlerdir eleştirecekseniz gidin onları eleştirin. Yoksa zaten günümüz koşullarında profesyonel orduya geçiş kaçınılmaz gerçekliktir. Dipnot: askerliğimi 15 ay yaptım.
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1BilimAdamı 6 gün
Askerdeykende bağrıyolardı komutanlar, "istemiyorsanız gelmeseydiniz!zorla mı geldiniz diye" ya askerliği birazda yapmak istemek gerekiyor zorla morla olmaz askerlik
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smart1978 6 gün
Bedelsiz askerlik derim para olunca. "Bedel" odeyenler belli ! ...
Bence bedelli ifadesi yasaklanmali hos degil.
2 takdirle bitirdim askerligimi ;) .
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