2si1 Geri Döndü! Peki neredeydik?

Genel Yayın Yönetmeni
2si1 kaldığı yerden devam ediyor. Bir süre ara verdiğimiz seri bundan sonra haftanın en az 4 günü sizlerle olacak :) Enis'in askerlik süreci ve o askerdeyken olan gelişmeler bu videoda.
2si1 kaldığı yerden devam ediyor. Bir süre ara verdiğimiz seri bundan sonra haftanın en az 4 günü sizlerle olacak :) Enis'in askerlik süreci ve o askerdeyken olan gelişmeler bu videoda.
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Ben de 6 ay askerlik yaptım ama ben yaptım herkes yapsın benimki oninkinden fazla askerlik gibi bir düşüncem hiç olmadı.
Bedelliyse bedelli, tamsa tam kısaysa kısa. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti'nin belirlediği seçenekler ve dileyen dilediği gibi yararlanır.
Sen asker olarak gör görme sana terhis belgesi veren Türk Silahlı kuvvetleri 12 ay yapana da 6 ay yapana da bedelli yapana da bu belgeyi veriyor. Askerliğini yaptı sayıyor.
Yani bir derdin varsa bu kanunlar ile TSK'ya yaz, Cumhurbaşkanlığına yaz. Vatandaş ile uğraşma :)
Ben 6 ay yaptım ve gördüm ki şu anda geçilmeye çalışılan profesyonel askerlik, bu ülkenin asıl ihtiyacı olan şeydir.
Özel Harekat ve Jandarma Özel Hareket birlikleri Güney Doğu Anadolu'dan çekildikleri vakit olanları gördük.
Teröristler eğitimli askerler, paralı profesyonel ekipler ve karşılarında ancak profesyoneller ve ileri teknoloji ile durmak, kayıpsız savaşmak mümkün.
Türk Silahlı Kuvvetleri de bedelliden gelen paralarla bünyesindeki profesyonel askerlere hem ileri teknoloji techizat sağlayacak hem de daha fazla profesyonel askeri bünyesine katabilecek.
Bence kötü değil aksine ileride çok faydasını göreceğiz bu düzenin.
Sevgiler,
Mesut Çevik
Bende doğuda yaptım
Bizim suçumuz neydi parasız olmak mı biz vatandaş değilmiydik