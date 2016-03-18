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2si1 "Hislere tercüman" Teknoloji ve Oyun Programı

3 yıl
41,3b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'de bu hafta uçuyor, kaçıyor Nvidia'nın yeni ekran kartları ardından AMD'ye uğruyoruz. Playstation VR fiyat değerlendirmesi, Red Dead için geri sayım ve fazlası sizleri bekliyor.
2si1'in bu bölümünde merakla beklenen Nvidia Pascal mimarili kartlara bakıyor, AMD'nin yeni 4K canavarı ekran kartını tanıyor, Jetpack ile uçuyor, VR ile coşuyoruz.

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olağan_şüpheli 3 yıl en beğenilen
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1ses1 3 yıl
Oyunlardaki küfür hakaret kısmında cafelerdeki arkadaş ortamı kötü oynayınca hakaret yada küfürleşme olmaz çünkü yüz yüzesin hemen karşılığını farklı yollardan alırsın.
Güney korede vatandaşlık numarası ile oyunlara kayıt oluyorsun ve oyunda ne halt edersen sorumlu oluyorsun. ona sövim buna hakaret edeyim sıkar. Ve bu vatandaşlık numarası ile oyuna girdiğinde yaşı ufak ise ailesinden izin gerekiyor oyuna girebilmesi kayıt olmabilmesi için. Çoğu oyunda onlie olarak 18 yada 16 dan büyük ve küçükler için ayrı serverlar bulunuyor.
Bu sistemin Türkiyeye gelmesini çok istiyorum. Tc kimlik ile kayıt yapılıp hakaret edenin cezasını çekmesini istiyorum. Uzaktan sövüyor sayıyor pc kapatıyor bitiyor .
Oyunlardaki küfür hakaret kısmında cafelerdeki arkadaş ortamı kötü oynayınca hakaret yada küfürleşme olmaz çünkü yüz yüzesin hemen karşılığını farklı yollardan ...
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DH Misafiri 3 yıl
Yaaa yeter artık şu reklamkar son ses açılmasın yaa illa küfürmü edelim illa adblock mu kullanalım saygmızdan sevgimizden kullanmıyoruz ama bunu okuyan yetkili kişi şu reklamcıları bir uyarırsa sevinirim
Yaaa yeter artık şu reklamkar son ses açılmasın yaa illa küfürmü edelim illa adblock mu kullanalım saygmızdan sevgimizden kullanmıyoruz ama bunu okuyan yetkili ...
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FantasyFiRe 3 yıl
nvidia fenaa geliyor. Fiyatları da abartmazlarsa yine piyasayı süpürürler. AMD her zamanki gibi elektrikli soba sektörünün en büyük rakibi. Bunun yanında sürücü sorunları ve düzgün çalışmayan çoklu gpu teknolojisiyle küçük sürprizler yayıp müşterilerini şımartacaktır
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DH Misafiri 3 yıl
Yaaa yeter artık şu reklamkar son ses açılmasın yaa illa küfürmü edelim illa adblock mu kullanalım saygmızdan sevgimizden kullanmıyoruz ama bunu okuyan yetkili kişi şu reklamcıları bir uyarırsa sevinirim
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Sercan Ç. 3 yıl
mementopolis
Mesut Cevik : Yapisiyla da herkese hitap ediyor ; HErkesin anlayacagi bir yapisi var ,Silah al , hedefe ates et

Lafı cımbızlamak hoş değil.
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turker03 3 yıl
Nike, Nayki diye okunuyor batıda. Bizdeki gibi nayk deyince kimse anlamıyor. Tecrübe ile sabit :D
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orhuncoskun 3 yıl
2'si1'i hemen indirip cebe atıyorum bekleme sırasında heryerde izliyorum.
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orhuncoskun 3 yıl
Denetim masasındaki Konuşma Tanıma programında Metin Okuma kısmına NIKE yazdım Nayki diye okuyor.... :)
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Ryder1511 3 yıl
Aslında nike bizde okunduğu gibi okunmuyor evet. Mesut abinin de dediği gibi naykii diye okunuyor :/
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kraix 3 yıl
Dikiz aynası gibi olmuş nintento nun kontrolcüsü :)
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Virinom 3 yıl
KaleyDeskop
reklam geç yok 1 dakika beyazı izledik.

Mübarek programı kur hocam bırak geçmeyi hiç çıkmıyor bile.
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Virinom 3 yıl
mementopolis
Mesut Cevik : Yapisiyla da herkese hitap ediyor ; HErkesin anlayacagi bir yapisi var ,Silah al , hedefe ates et

Haksız mı ?
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mementopolis 3 yıl Virinom
Virinom
mementopolis
Mesut Cevik : Yapisiyla da herkese hitap ediyor ; HErkesin anlayacagi bir yapisi var ,Silah al , hedefe ates et

Haksız mı ?

Çok haklı

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