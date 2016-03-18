2si1 "Hislere tercüman" Teknoloji ve Oyun Programı

2si1'de bu hafta uçuyor, kaçıyor Nvidia'nın yeni ekran kartları ardından AMD'ye uğruyoruz. Playstation VR fiyat değerlendirmesi, Red Dead için geri sayım ve fazlası sizleri bekliyor.

2si1'in bu bölümünde merakla beklenen Nvidia Pascal mimarili kartlara bakıyor, AMD'nin yeni 4K canavarı ekran kartını tanıyor, Jetpack ile uçuyor, VR ile coşuyoruz.