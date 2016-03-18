2si1 "Hislere tercüman" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'de bu hafta uçuyor, kaçıyor Nvidia'nın yeni ekran kartları ardından AMD'ye uğruyoruz. Playstation VR fiyat değerlendirmesi, Red Dead için geri sayım ve fazlası sizleri bekliyor.
2si1'in bu bölümünde merakla beklenen Nvidia Pascal mimarili kartlara bakıyor, AMD'nin yeni 4K canavarı ekran kartını tanıyor, Jetpack ile uçuyor, VR ile coşuyoruz.
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Güney korede vatandaşlık numarası ile oyunlara kayıt oluyorsun ve oyunda ne halt edersen sorumlu oluyorsun. ona sövim buna hakaret edeyim sıkar. Ve bu vatandaşlık numarası ile oyuna girdiğinde yaşı ufak ise ailesinden izin gerekiyor oyuna girebilmesi kayıt olmabilmesi için. Çoğu oyunda onlie olarak 18 yada 16 dan büyük ve küçükler için ayrı serverlar bulunuyor.
Bu sistemin Türkiyeye gelmesini çok istiyorum. Tc kimlik ile kayıt yapılıp hakaret edenin cezasını çekmesini istiyorum. Uzaktan sövüyor sayıyor pc kapatıyor bitiyor .