2si1 "Kojima Sever" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
GDDR6 geliyor ekran kartı bellekleri coşuyor, Mafia 3 nasıl olacak? Çılgın Hacker önce iPhone'u sonra PS3'ü kırdı sırada insansız araba yapmak var ve çok daha fazlası bu bölümde sizleri bekliyor.
Geride bıraktığımız hafta gündemi meşgul eden Teknoloji ve Oyun haberlerine yer verdiğimiz 2si1, yeni bölümüyle sizlerle.
Dünyanın ilk drone destekli insansız otomobiliyle tanışın: Rinspeed ?toshttps://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Dunyanin-ilk-drone-destekli--insansiz-otomobiliyle-tanisin-Rinspeed-tos.htm
Ünlü hacker George Hotz, garajında otonom araç ürettihttps://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Unlu-hacker-George-Hotz-garajinda-otonom-arac-uretti.htm
NASA astronotları antrenmanlarını Playstation VR ile yapıyorhttps://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/NASA-astronotlari-antrenmanlarini-Playstation-VR-ile-yapiyor.htm
GDDR6 teknolojisi gelecek yıla hazırlanıyorhttps://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/GDDR6-teknolojisi-gelecek-yila-hazirlaniyor.htm
BTK’dan Twitter’a ceza: 150 Bin TLhttps://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/BTKdan-Twittera-ceza-150-Bin-TL.htm
Depreme dayanıklı yatak konsepti
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Depreme-dayanikli-yatak-konsepti.htm
AOC'den FreeSync destekli 35 inçlik VA monitör
https://www.donanimhaber.com/monitor/haberleri/AOCden-FreeSync-destekli-35-inclik-VA-monitor.htm
Windspeed'ten manzaralı uçuş konsepti
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Windspeedten-manzarali-ucus-konsepti.htm
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sus cok bilmiş HAARP teskilattanım ben HAARP sadece deprem hava olayları deil insanların beynini bile kontol ediyor ve 17 agustos da israil ve amerika askerlerinin bizim devir teslim törenimizde ne işi var ve HAARP ın mucidi nikola tesladır geliştiricisi farkılıdr simdi uzamanı öneririm
Depremlerin neden gece yarısı insanların yataklarında oldukları anlarda olduklarını ve bunların HAARP projesi kapsamında düzenlenen doğa üssü saldırı olduğunu sizde biliyorsunuz gibi bir ifade sezdim yüzünüzden.
Amerikanın 1990 yılından bu yana kullandığı bu silahı malesef henüz dünyanın serçe parmağı bile bilmiyor.
Bilenlerde doğa araştırma ve radyoaktif sinyallerin dağılımında kullanılan bir proje zannediyorlar.
Rusya ya gök taşı düştükten sonra araştırmaya kalktı, projenin mühendisleriyle anlaştılar araştırmayı bıraktılar.
Japonya büyük depremden sonra araştırmaya başladı, onlara da gelin sizin süper bilgisayarınız ile proje takası yapalım diyerek susturdular.
1999 depreminde iyonosferin olması gerektiğinden tam 5 kat daha fazla ısıya sahip olmasının nedeni, zaten depremin sebebini belli ediyor.