2si1 "Kojima Sever" Teknoloji ve Oyun Programı

GDDR6 geliyor ekran kartı bellekleri coşuyor, Mafia 3 nasıl olacak? Çılgın Hacker önce iPhone'u sonra PS3'ü kırdı sırada insansız araba yapmak var ve çok daha fazlası bu bölümde sizleri bekliyor.

Geride bıraktığımız hafta gündemi meşgul eden Teknoloji ve Oyun haberlerine yer verdiğimiz 2si1, yeni bölümüyle sizlerle.

Dünyanın ilk drone destekli insansız otomobiliyle tanışın: Rinspeed ?tos https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Dunyanin-ilk-drone-destekli--insansiz-otomobiliyle-tanisin-Rinspeed-tos.htm



Ünlü hacker George Hotz, garajında otonom araç üretti https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Unlu-hacker-George-Hotz-garajinda-otonom-arac-uretti.htm



NASA astronotları antrenmanlarını Playstation VR ile yapıyor https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/NASA-astronotlari-antrenmanlarini-Playstation-VR-ile-yapiyor.htm



GDDR6 teknolojisi gelecek yıla hazırlanıyor https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/GDDR6-teknolojisi-gelecek-yila-hazirlaniyor.htm



BTK’dan Twitter’a ceza: 150 Bin TL https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/BTKdan-Twittera-ceza-150-Bin-TL.htm



Depreme dayanıklı yatak konsepti



https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Depreme-dayanikli-yatak-konsepti.htm



AOC'den FreeSync destekli 35 inçlik VA monitör



https://www.donanimhaber.com/monitor/haberleri/AOCden-FreeSync-destekli-35-inclik-VA-monitor.htm



Windspeed'ten manzaralı uçuş konsepti

https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Windspeedten-manzarali-ucus-konsepti.htm

