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2si1 "Kojima Sever" Teknoloji ve Oyun Programı

3 yıl
58,3b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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GDDR6 geliyor ekran kartı bellekleri coşuyor, Mafia 3 nasıl olacak? Çılgın Hacker önce iPhone'u sonra PS3'ü kırdı sırada insansız araba yapmak var ve çok daha fazlası bu bölümde sizleri bekliyor.
Geride bıraktığımız hafta gündemi meşgul eden Teknoloji ve Oyun haberlerine yer verdiğimiz 2si1, yeni bölümüyle sizlerle.
Dünyanın ilk drone destekli insansız otomobiliyle tanışın: Rinspeed ?tos
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Dunyanin-ilk-drone-destekli--insansiz-otomobiliyle-tanisin-Rinspeed-tos.htm

Ünlü hacker George Hotz, garajında otonom araç üretti
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Unlu-hacker-George-Hotz-garajinda-otonom-arac-uretti.htm

NASA astronotları antrenmanlarını Playstation VR ile yapıyor
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/NASA-astronotlari-antrenmanlarini-Playstation-VR-ile-yapiyor.htm

GDDR6 teknolojisi gelecek yıla hazırlanıyor
https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/GDDR6-teknolojisi-gelecek-yila-hazirlaniyor.htm

BTK’dan Twitter’a ceza: 150 Bin TL
https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/BTKdan-Twittera-ceza-150-Bin-TL.htm

Depreme dayanıklı yatak konsepti

https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Depreme-dayanikli-yatak-konsepti.htm

AOC'den FreeSync destekli 35 inçlik VA monitör

https://www.donanimhaber.com/monitor/haberleri/AOCden-FreeSync-destekli-35-inclik-VA-monitor.htm

Windspeed'ten manzaralı uçuş konsepti


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robustt 3 yıl en beğenilen
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1 Yanıt Yanıtla +22
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maydanoz 3 yıl
ikisi bir = drone + playstation vr + hideo kojima
1 Yanıt Yanıtla +6
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ihsansngn 3 yıl
Witcheri satınalmak için Türkçe olmasını bekleyenlerdenim.
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DH Misafiri 3 yıl
Bir nedeni mi var bilmiyorum ama bu 2si 1 sohbeti çok hızlı giriyor ve çok yavaş bitiyor. Aslında biraz daha sakin ilerlese çok daha hoş sohbet olacak diye düşünüyorum.
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BSC Misafiri 3 yıl
BSC videolarının nerdeyse hepsini izliyorum,mesut çevikle,ersin kılıç ın 2si1 i sunduklarından itibaren. son videolarda,xbox one a oyun çok, ps4 e yok muhabbeti var.Oyun konusunda her iki konsolda aynı kaderi paylaşıyor.her iki konsolunda yeteri kadar özel oyunu yok.rise of the tomb raider ps4 çıkışını bekliyorum 259 tl halo 5 259 tl bloodborne 229 tl yani bloodborne a 229 tl yi veremeyen oyuncu 259 tl yi nasıl verecek.xbox multiplayer odaklı, ps hikaye odaklı özel oyun çıkarıyor,şimdiler de ise xbox hikaye sunumu olan oyunlara yatırım yapıyor.son videolarında BSC de xbox a kayma durumu hissediyorum.
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kule_genclik 3 yıl
mafia 3 teki karakter mafya babasi olcak gibi degilde sanki hep serseri kalicak gibi duruyor
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AC_Hawker 3 yıl
1:05 Bakışlarıyla bile hekledi beni.
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nemesis16 3 yıl
Orjinalden alıntı: DH Misafiri
Mesut Çevik,
Depremlerin neden gece yarısı insanların yataklarında oldukları anlarda olduklarını ve bunların HAARP projesi kapsamında düzenlenen doğa üssü saldırı olduğunu sizde biliyorsunuz gibi bir ifade sezdim yüzünüzden.
Amerikanın 1990 yılından bu yana kullandığı bu silahı malesef henüz dünyanın serçe parmağı bile bilmiyor.
Bilenlerde doğa araştırma ve radyoaktif sinyallerin dağılımında kullanılan bir proje zannediyorlar.
Rusya ya gök taşı düştükten sonra araştırmaya kalktı, projenin mühendisleriyle anlaştılar araştırmayı bıraktılar.
Japonya büyük depremden sonra araştırmaya başladı, onlara da gelin sizin süper bilgisayarınız ile proje takası yapalım diyerek susturdular.
1999 depreminde iyonosferin olması gerektiğinden tam 5 kat daha fazla ısıya sahip olmasının nedeni, zaten depremin sebebini belli ediyor.

sus cok bilmiş HAARP teskilattanım ben HAARP sadece deprem hava olayları deil insanların beynini bile kontol ediyor ve 17 agustos da israil ve amerika askerlerinin bizim devir teslim törenimizde ne işi var ve HAARP ın mucidi nikola tesladır geliştiricisi farkılıdr simdi uzamanı öneririm
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Uncle Trevor 3 yıl
Mesut Çevik'in gömlek de anti aliasing problemi var.
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mustafasc 3 yıl
Şu arka planı değiştirin artık ya ilk gördüğümden beri beğenmemiştim yapıştı kaldı...
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DH Misafiri 3 yıl
Mesut Çevik,
Depremlerin neden gece yarısı insanların yataklarında oldukları anlarda olduklarını ve bunların HAARP projesi kapsamında düzenlenen doğa üssü saldırı olduğunu sizde biliyorsunuz gibi bir ifade sezdim yüzünüzden.
Amerikanın 1990 yılından bu yana kullandığı bu silahı malesef henüz dünyanın serçe parmağı bile bilmiyor.
Bilenlerde doğa araştırma ve radyoaktif sinyallerin dağılımında kullanılan bir proje zannediyorlar.
Rusya ya gök taşı düştükten sonra araştırmaya kalktı, projenin mühendisleriyle anlaştılar araştırmayı bıraktılar.
Japonya büyük depremden sonra araştırmaya başladı, onlara da gelin sizin süper bilgisayarınız ile proje takası yapalım diyerek susturdular.
1999 depreminde iyonosferin olması gerektiğinden tam 5 kat daha fazla ısıya sahip olmasının nedeni, zaten depremin sebebini belli ediyor.
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DH Misafiri 3 yıl
kojima güzel yatak ta tam geyik muhabbeti olmuş o büyük sarstıntıyı farklı bir şekilde insanlarda yaparsa içeri alır yatak aniden
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ihsansngn 3 yıl
Witcheri satınalmak için Türkçe olmasını bekleyenlerdenim.
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