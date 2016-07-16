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2si1 "Kotasız" Teknoloji ve Oyun Programı

3 yıl
40,4b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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2si1'in yeni bölümünde başta Adil Kullanım Kotası için yapılan girişimlerdeki son gelişmeler başta olmak üzere donanım, teknoloji ve oyun dünyasındaki haberleri yorumluyoruz.
2si1'in yeni bölümünde başta Adil Kullanım Kotası tarafındaki son gelişmeler olmak üzere PlayStation 4 Neo, Battlefield 1'in planlanan TV dizisi ve gündemdeki diğer haberleri yorumluyoruz.
 

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onuryontar 3 yıl en beğenilen
tgrt

İnsan Bi geçmiş olsun türünden Gündemle ilgili bi başlık atar Şu yaşanan olayların, Şu hadiselerin Bilmemne...! markalı Telefonun haberi dahamı az önemlidir...?Allah Devletimize Milletimize Zeval vermesin.Filanca ekranın Kenar görüntüsünün Sızmış Görüntülerine yorum yapacam diye konuşmaktan dili damağına yapışanlar heyy ...Titre ve kendine gel


Programın olaylardan önce çekilmiş olma ihtimalini düşünemedin mi acaba ?
tgrtİnsan Bi geçmiş olsun türünden Gündemle ilgili bi başlık atar Şu yaşanan olayların, Şu hadiselerin Bilmemne...! markalı Telefonun ...
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1 Yanıt Yanıtla +45
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Xan'ela 3 yıl Dizemen
Dizemen

akkyı kaldırsalar millet tvde netten 4k film dizi izlemeye başladığında tüm ülke olarak ağlama moduna gireriz.Altyapı bu kadar çok veri akışını kaldıramaz diye tahmin ediyorum.Belki 20 yıl sonra mümkün olabilir.

Ayın ilk haftasında kimsede AKK yokken gayet güzel kaldırıyor ama?
Dizemenakkyı kaldırsalar millet tvde netten 4k film dizi izlemeye başladığında tüm ülke olarak ağlama moduna gireriz.Altyapı bu kadar ço...
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Mihrali Bey 3 yıl
Yeter bu kadar tiyatro. Gelsin gonlümün efendisi.
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1 Avatar
Virtual Reality 3 yıl
"Darbe girişiminin olduğu gün ve ertesi gün, Türkiye'nin internet alt yapısının en büyük testi gerçekleşmiş oldu. Tüm Türkiye internete yüklendi, tarih boyunca böyle bir internet kullanımı olmamıştı. Peki internet yavaşladı mı? Hayır, zerre yavaşlama olmadı. Tam tersine, Telekom ve GSM operatörleri vanayı açtığı için, internet daha hızlı çalışmaya başladı.

İnterneti kotalı satabilmek için ortaya atılan, alt yapı yetersiz yalanının da, ne kadar iğrenç bir yalan olduğu kabak gibi ortaya çıkmış oldu. Sözün bittiği yer, bu saaten sonra bu millet, kotalı sabit internetide, komik gigabytelar ile satılan mobil interneti de artık görmek istemiyor. Ey ISS'ler rahat bırakın bu milleti."
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coax47 3 yıl
Bu kotayı kaldırmazlar fakat Adına uygun (Adil) 1 kota aşım sistemi uygulasınlar, satılan / vadedilen maximum hıza göre kota aşımı durumunda herkese farklı düşük hızlar ayarlansın, 100mbit kullanıcı ile 8mbit kullanıcısı kota aşımında nçin 3mbit'e iniyo büyük haksızlık yani neresi adil bunn'ki adil kullanmdan bahsediliyo, bana 100 lazım'ki 100 aldım kota aşımında 3mbit'e iniceksem niye 100 aliim, 8 alırım, ya kotayı genişletecekler yada düşen hızı satıkları temel hızlara göre orantıyla düşürecekler'ki adil kullanım olsun, daha berbat olan durum ise upload hızı bunada öncelikli olrk el atılması gerek.

Edit :


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AC_Hawker 3 yıl
Nvidianın dizüstü ekran kartı modellerinde "M" ibaresini artık kullanmayacak olması, zaten teknolojiden bihaber olan çoğunluğu kandırmaya yönelik bir hareket.
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oktay_26 3 yıl
bu pokemoncular 2 ekmek al gel desen gitmez pokemon olunca koşturuyor garip
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serkaneker 3 yıl
Dizemen
akkyı kaldırsalar millet tvde netten 4k film dizi izlemeye başladığında tüm ülke olarak ağlama moduna gireriz.Altyapı bu kadar çok veri akışını kaldıramaz diye tahmin ediyorum.Belki 20 yıl sonra mümkün olabilir.

Amerika'daki gibi olacak o zaman 2 TB AKK.
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Prequel 3 yıl
2 haftadır nerdesiniz!
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Dizemen 3 yıl
akkyı kaldırsalar millet tvde netten 4k film dizi izlemeye başladığında tüm ülke olarak ağlama moduna gireriz.Altyapı bu kadar çok veri akışını kaldıramaz diye tahmin ediyorum.Belki 20 yıl sonra mümkün olabilir.
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Xan'ela 3 yıl Dizemen
Dizemen

akkyı kaldırsalar millet tvde netten 4k film dizi izlemeye başladığında tüm ülke olarak ağlama moduna gireriz.Altyapı bu kadar çok veri akışını kaldıramaz diye tahmin ediyorum.Belki 20 yıl sonra mümkün olabilir.

Ayın ilk haftasında kimsede AKK yokken gayet güzel kaldırıyor ama?
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mavizaman 3 yıl
ülke olağanüstü bir gece yaşayınca program yalan olmuş:)
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GoldPunch 3 yıl
Dun Pokemon Go İzmir Alsancak bulusmasindaydim. Facebook etkinlik sayfasinda 2300 kisi gidiyor gorunuyordu, kalabalikti baya.

Powerbank satisi yapanlar mi dersin, pokemon tisortu satanlar mi dersin, hemen firsati kollamis bazilari. Hatta oyunda uc farkli takim var biliyorsunuz. Her takima ayri tisort bile yapmislar. Ben de hatira olsun diye pikachu tisortu aldim.

Hatta fotograf da cekmistim.
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onuryontar 3 yıl en beğenilen
tgrt

İnsan Bi geçmiş olsun türünden Gündemle ilgili bi başlık atar Şu yaşanan olayların, Şu hadiselerin Bilmemne...! markalı Telefonun haberi dahamı az önemlidir...?Allah Devletimize Milletimize Zeval vermesin.Filanca ekranın Kenar görüntüsünün Sızmış Görüntülerine yorum yapacam diye konuşmaktan dili damağına yapışanlar heyy ...Titre ve kendine gel


Programın olaylardan önce çekilmiş olma ihtimalini düşünemedin mi acaba ?
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KuvvetMira27 3 yıl
Ucuz atlatıldı belki bugün çok farklı bir sabah olabilirdi demokrasi kazandı Allah herkesin yardımcısı olsun bu millete bunu yaşatan hainlerinde tez zamanda en ağır cezalar uygulanır....
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tgrt 3 yıl
İnsan Bi geçmiş olsun türünden Gündemle ilgili bi başlık atar
Şu yaşanan olayların, Şu hadiselerin Bilmemne...! markalı Telefonun haberi dahamı az önemlidir...?
Allah Devletimize Milletimize Zeval vermesin.
Filanca ekranın Kenar görüntüsünün Sızmış Görüntülerine yorum yapacam diye konuşmaktan dili damağına yapışanlar heyy ...Titre ve kendine gel
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