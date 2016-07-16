2si1 "Kotasız" Teknoloji ve Oyun Programı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
2si1'in yeni bölümünde başta Adil Kullanım Kotası için yapılan girişimlerdeki son gelişmeler başta olmak üzere donanım, teknoloji ve oyun dünyasındaki haberleri yorumluyoruz.
2si1'in yeni bölümünde başta Adil Kullanım Kotası tarafındaki son gelişmeler olmak üzere PlayStation 4 Neo, Battlefield 1'in planlanan TV dizisi ve gündemdeki diğer haberleri yorumluyoruz.
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