Ucuz ChatGPT aboneliği Türkiye’ye geldi: İşte fiyatı

ChatGPT Go neler sunuyor?
OpenAI'ın web sitesine göre ChatGPT Go, temel ücretsiz planın sunduğu imkanların tamamına ek olarak GPT-5 modeline daha geniş erişim, gelişmiş veri analizi araçları, daha fazla dosya yükleme imkanı ve görüntü oluşturma özellikleri sunuyor. Aboneler ayrıca daha uzun hafıza kapasitesi sayesinde sohbetlerde daha kişiselleştirilmiş yanıtlar alabiliyor, projelerini ve görevlerini organize edebiliyor ve kendi özel GPT’lerini oluşturup düzenleyebiliyor.
ChatGPT Go, Plus planına göre daha ulaşılabilir bir fiyat sunarken, GPT-5 Thinking mini (reasoning) modunu otomatik olarak içeriyor. Bu sayede model, kullanıcının sorusuna yanıt verirken gerektiğinde daha derin düşünme yeteneğini devreye alıyor. Kullanıcılar, yanıtı yeniden oluşturup “Think longer” seçeneğini tercih ederek modelin daha uzun süre düşünmesini sağlayabiliyor. Ancak Go planında Sora ve Plus’a özel bazı gelişmiş araçlara erişim bulunmuyor. Sesli mod ise Go planında, ücretsiz plan ile aynı kullanım sınırlarıyla kullanılabiliyor.
ChatGPT Go fiyatı ne kadar?
OpenAI, ChatGPT Go’yu Türkiye’de aylık 6 dolar fiyat etiketiyle sunmuş durumda. Web sürümünde satın almak isterseniz 256 TL, mobil uygulamadan almak isterseniz ise aylık 249 TL ödeme yapmak gerekiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
