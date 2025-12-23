Ucuz ChatGPT aboneliği Türkiye’ye geldi: İşte fiyatı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör OpenAI, geçtiğimiz Ağustos ayında ilk olarak Hindistan’a özel olarak duyurduğu ucuz ChatGPT planı “ChatGPT Go”yu resmen Türkiye’ye de getirdi. Türkiye ile çok sayıda ülkeye daha sunulan ChatGPT Go, ücretsiz plan ile Plus planı arasına konumlanıyor. Daha fazla özellik barından Go paketi, ücretli sürüme göre yüzde 70 daha uygun fiyatı.

ChatGPT Go neler sunuyor?

OpenAI'ın web sitesine göre ChatGPT Go, temel ücretsiz planın sunduğu imkanların tamamına ek olarak GPT-5 modeline daha geniş erişim, gelişmiş veri analizi araçları, daha fazla dosya yükleme imkanı ve görüntü oluşturma özellikleri sunuyor. Aboneler ayrıca daha uzun hafıza kapasitesi sayesinde sohbetlerde daha kişiselleştirilmiş yanıtlar alabiliyor, projelerini ve görevlerini organize edebiliyor ve kendi özel GPT’lerini oluşturup düzenleyebiliyor.

Tam Boyutta Gör Planın kullanımı oldukça basit. ChatGPT hesabınıza giriş yaptıktan sonra profil ikonuna tıklayıp “ChatGPT Go planına yükselt” seçeneğine tıklamak yeterli. Go planı, ücretsiz plana kıyasla daha yüksek kullanım limitleri ile dikkat çekiyor. OpenAI, spesifik rakamlar vermese de sistem koşullarına bağlı olarak bu limitler değişiklik gösterebiliyor.

ChatGPT Go, Plus planına göre daha ulaşılabilir bir fiyat sunarken, GPT-5 Thinking mini (reasoning) modunu otomatik olarak içeriyor. Bu sayede model, kullanıcının sorusuna yanıt verirken gerektiğinde daha derin düşünme yeteneğini devreye alıyor. Kullanıcılar, yanıtı yeniden oluşturup “Think longer” seçeneğini tercih ederek modelin daha uzun süre düşünmesini sağlayabiliyor. Ancak Go planında Sora ve Plus’a özel bazı gelişmiş araçlara erişim bulunmuyor. Sesli mod ise Go planında, ücretsiz plan ile aynı kullanım sınırlarıyla kullanılabiliyor.

ChatGPT Go fiyatı ne kadar?

OpenAI, ChatGPT Go’yu Türkiye’de aylık 6 dolar fiyat etiketiyle sunmuş durumda. Web sürümünde satın almak isterseniz 256 TL, mobil uygulamadan almak isterseniz ise aylık 249 TL ödeme yapmak gerekiyor.

